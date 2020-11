LA MEJOR ENTREVISTA DEL ESCRITOR ALDOUS HUXLEY

Aldous Huxley, además de escritor fue profeta, y para muestra de esto basta leer: Un mundo feliz, una novela publicada en 1932. Este libro es una distopía sobre el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos. También fue una fiel critica sobre el orden social que establece el capitalismo de una forma macabra.

En 1958 Mike Wallace, entrevistó a Huxley, ninguno de los dos notaron que esta plática se convertiría una imagen muy fiel sobre el futuro. «Si quieres mantener tu poder indefinidamente, necesitas conseguir el consentimiento de los gobernados, y eso lo conseguirás en parte mediante drogas…» explicó el escritor.

Aquí te dejamos parte de la entrevista y las predicciones que hizo Huxley

WALLACE: Bueno, ¿por qué la sobrepoblación podría disminuir nuestras libertades?

HUXLEY: Bueno, de varias maneras. Quiero decir, los expertos en el campo como Harrison Brown, por ejemplo, señalaron que en los países subdesarrollados, en realidad, el nivel de vida en la actualidad está cayendo.

La gente tiene menos para comer y menos bienes per cápita que hace cincuenta años; y a medida que la posición de estos países, la posición económica, se vuelve cada vez más precaria, obviamente el gobierno central tiene que asumir más y más responsabilidades en pos de mantener el barco del estado en un nivel estable, y entonces, por supuesto, es probable conseguir disturbios sociales en tales condiciones con, nuevamente, una nueva intervención del gobierno central.

Entonces, creo que aquí se ve un patrón que parece estar empujando con fuerza hacia un régimen totalitario. Y desafortunadamene en todos estos países subdesarrollados el único partido político altamente organizado es el partido comunista. Pareciera ser que ellos serán los herederos de este desafortunado proceso. Ellos se involucrarán en la posición de poder.

WALLACE: Bueno, irónicamente, una de las fuerzas más grandes contra el comunismo en el mundo, la Iglesia Católica -según su tesis- parece estar empujándonos directamente a las manos de los comunistas porque están en contra del control de la natalidad.

WALLACE: Muy bien, tanto por el momento para el tema de la sobrepoblación. ¿Qué fuerza está disminuyendo nuestras libertades?

HUXLEY: Bueno, otra fuerza que creo que es muy operativa en este país es la fuerza de lo que se puede llamar sobreorganización. A medida que la tecnología se vuelve cada vez más compleja, se hace necesario tener organizaciones cada vez más elaboradas, organizaciones más jerárquicas, que dé paso al avance de la tecnología para que vaya acompañado de un avance en la ciencia de la organización.

No es posible crear organizaciones a una escala mayor de lo que era posible antes, así que tienes a más y más personas viviendo como subordinadas en estos sistemas jerárquicos controlados por las burocracias, ya sea las burocracias de las grandes empresas o las burocracias de los grandes gobierno.

WALLACE: Ahora, los dispositivos de los que estabas hablando. ¿Existen dispositivos específicos o métodos de comunicación que disminuyan nuestras libertades además de la sobrepoblación y la sobreorganización?

WALLACE: Bueno, somos conscientes de todo esto, pero ¿cómo equiparamos el uso de la propaganda por parte de Hitler con la forma en que se usa esa propaganda, si se quiere, digamos, aquí en los Estados Unidos? ¿Estás sugiriendo que hay un paralelo?

HUXLEY: No hace falta decir que no se está utilizando de esta manera ahora, pero, el punto es, me parece, que hay métodos disponibles en la actualidad, métodos superiores en algunos aspectos a los métodos de Hitler, que podrían utilizarse con una mala situación. Quiero decir, lo que siento con mucha fuerza es que nuestra propia tecnología avanzada no debe sorprendernos. Esto ha sucedido una y otra vez en la historia con el avance de la tecnología, y esto modifica la condición social; de repente las personas se han encontrado en una situación que no previeron y haciendo todo tipo de cosas que realmente no querían hacer.

WALLACE: Y bueno, ¿qué qué quieres decir? Desarrollamos nuestro televisor pero no sabemos cómo usarlo correctamente, ¿es ése el punto que está haciendo?

HUXLEY: Bueno, en este momento la televisión, pienso, se está utilizando de manera bastante inofensiva; creo que se está utilizando demasiado para distraer a todo el mundo todo el tiempo. Pero, quiero decir, imagine cuál debe ser la situación en todos los países comunistas en donde la televisión, donde exista, siempre dice lo mismo todo el tiempo; siempre está conduciendo. No está creando un amplio frente de distracción. Está creando un punto, tocando una sola idea, todo el tiempo. Obviamente es un instrumento inmensamente poderoso.

WALLACE: Entonces, estás hablando del posible mal uso del instrumento.

HUXLEY: Exactamente. Toda tecnología es en sí misma moral y neutral. Estos son sólo poderes que pueden usarse bien o mal; es lo mismo con la energía atómica, podemos usarla para hacernos explotar o podemos utilizarla como un sustituto del carbón y el petróleo que se están agotando.

WALLACE: Incluso has escrito sobre el uso de drogas bajo esta luz.

HUXLEY: Bueno, este es un tema muy interesante. Quiero decir, en este libro que mencionaste, este libro mío, «Un mundo feliz», postulé una sustancia llamada soma, que era una droga muy versátil. Haría que las personas se sintieran felices en pequeñas dosis, les haría ver visiones en dosis medias y los enviaría a dormir en grandes dosis.

Bueno, no creo que tal droga exista ahora, ni creo que alguna vez existirá, pero tenemos drogas que harán algunas de estas cosas, y creo que es muy probable que tengamos drogas que profundamente cambiarán nuestros estados mentales sin hacernos daño.

Quiero decir, esta es la revolución farmacológica que está teniendo lugar; que ahora tenemos poderosas drogas que cambian la mente que, fisiológicamente hablando, son casi sin costo. Quiero decir que no son como el opio o la coca… o la cocaína, que cambian el estado mental pero dejan resultados fisiológica y moralmente, terribles.

WALLACE: Sr. Huxley, en sus nuevos ensayos declara que estos diversos enemigos de la libertad nos están empujando a «Un nuevo mundo feliz» en la vida real , y dice que nos está esperando a la vuelta de la esquina. En primer lugar, ¿puedes detallarnos qué vida en este mundo nuevo y feliz temerías tanto o cómo sería la vida?

HUXLEY: Bueno, para empezar, creo que este tipo de dictadura del futuro, creo que será muy diferente a las dictaduras con las que hemos estado familiarizados en el pasado inmediato. Quiero decir, tome otro libro que profetice el futuro, que fue un libro muy notable, el de 1984 de George Orwell.

Bueno, este libro fue escrito en el apogeo del régimen estalinista, y justo después del régimen de Hitler, y allí previó una dictadura utilizando completamente los métodos del terror, los métodos de la violencia física. Ahora, lo que creo que va a suceder en el futuro es que los dictadores encontrarán, como dice el viejo dicho, que puedes hacer todo con bayonetas excepto sentarte en ellas.

Que si quieres preservar tu poder indefinidamente, debes obtener el consentimiento de los gobernados, y esto lo conseguirán, en parte, por las drogas como preví en «En un mundo feliz”, y en parte por estas nuevas técnicas de propaganda.

Lo harán evitando el lado racional del hombre y apelando a su subconsciente y a sus emociones más profundas, su fisiología incluso, haciendo que realmente amen su esclavitud. Quiero decir, creo que este es el peligro, de que las personas realmente pueden ser felices, de alguna manera, bajo el nuevo régimen, pero serán felices en situaciones en las que no deberían serlas.

HUXLEY: Creo que podría. Quiero decir, es por eso que siento tan extremadamente importante aquí y ahora, comenzar a pensar en estos problemas. No hay que dejarnos sorprender por los nuevos avances tecnológicos. Me refiero a, por ejemplo, en lo que respecta al uso de las drogas.

Sabemos que ahora hay suficiente evidencia para que podamos – sobre la base de esta evidencia y usando cierta cantidad de imaginación creativa- prever el tipo de usos que podrían hacer las personas de mala voluntad con estas cosas y tratar de evitarlo, y de la misma manera, pienso que que con estos otros métodos de propaganda podemos prever y podemos hacer mucho para prevenir. Quiero decir, después de todo, el precio de la libertad es la vigilancia eterna.

WALLACE: Escribes en «Enemigos de la libertad», escribes específicamente sobre los Estados Unidos. Usted dice esto, escribiendo sobre campañas políticas estadounidenses. Usted dice:

«Todo lo que se necesita es dinero y un candidato que pueda ser entrenado para parecer sincero; los principios políticos y los planes para una acción específica han perdido la mayor parte de su importancia. La personalidad del candidato, la forma en que lo proyecta el experto en publicidad, son las cosas que realmente importan».

HUXLEY: Bueno, durante la última campaña hubo una gran cantidad de este tipo de declaraciones por parte de los gerentes de publicidades en las fiestas de campaña. Esta idea de que los candidatos tenían que ser comercializados como si fueran supuestos de dos caras, y que tuvieran que depender completamente de la personalidad.

Quiero decir, la personalidad es importante, pero ciertamente hay personas con una personalidad extremadamente amable, particularmente en la televisión, que no necesariamente pueden ser muy buenas en política … posiciones de confianza política.

WALLACE: Bueno, usted mismo hizo esta pregunta en «Enemigos de la libertad». Te devolveré tu propia pregunta. Usted pregunta esto: «En una era de aceleración de la sobrepoblación, aceleración de la sobreorganización y medios cada vez más eficientes de comunicación de masas, ¿cómo podemos preservar la integridad y reafirmar el valor del individuo humano?». Haces la pregunta, ahora tiene la oportunidad de responderla, Sr. Huxley.

HUXLEY: Bueno, esto es obviamente… en primer lugar, es una cuestión de educación. Creo que es terriblemente importante insistir en los valores individuales. Probablemente leas un libro de Whyte, «El hombre de la organización», un libro muy interesante y valioso, creo, donde habla sobre el nuevo tipo de moralidad grupal, la ética grupal, que habla del grupo como si el grupo fuera de alguna manera más importante que el individuo.

Pero esto, en lo que a mí respecta, parece estar en contradicción con lo que sabemos sobre la composición genética de los seres humanos, de que cada ser humano es único. Y es, por supuesto, sobre esta base genética que se basa toda la idea de del valor de la libertad. Y creo que es extremadamente importante para nosotros enfatizar esto en toda nuestra vida educativa.

También es muy importante enseñar a las personas a estar en guardia contra el tipo de trampas verbales a las que siempre se les conduce, para analizar el tipo de cosas que se les dice. Bueno, creo que existe todo el lado educacional… y creo que hay muchas más cosas que uno podría hacer para fortalecer a las personas y hacerlas más conscientes de lo que está siendo hecho.

WALLACE: Sr. Huxley, déjeme preguntarle esto, en serio, ¿es necesaria la libertad?

HUXLEY: En lo que a mí respecta, lo es.

WALLACE: ¿Por qué? ¿Es necesario para una sociedad productiva?

HUXLEY: Sí, debería decir que sí. Quiero decir, en una sociedad genuinamente productiva creo que podrías producir muchos bienes sin mucha libertad, pero pienso que todo el tipo de vida creativa del hombre es en última instancia imposible sin una medida considerable de libertad individual, de iniciativa, de creación. De todas estas cosas que valoramos. Creo que el valor adecuado es imposible sin una gran medida de libertad.