¿QUÉ ES EL WHITE WASHING EN LAS PELÍCULAS?

¿Sabías que hay personas que hoy en día piensan que Jesús de Nazareth tendría una barba perfectamente cortada, ojos azules, rasgos caucásicos y medía 1.80?

White washing, mejor conocido como blanqueamiento cinematográfico o blanqueamiento fílmico; es una práctica de selección de reparto en la que actores blancos figuran en papeles de personajes históricamente no blancos.

Según lo definido por Merriam-Webster, blanquear es: «alterar de una manera que favorece, presenta o satisface a las personas blancas; como elegir a un actor blanco en un papel basado en una persona no blanca o personaje de ficción «.

La BBC dice en una lista de películas que actores blancos han interpretado a razas de todo tipo: desde comedias románticas hasta aventuras y fantasías de acción y epopeyas históricas

Roles afroamericanos y los roles de ascendencia asiática han sido blanqueados por la industria.

Los grupos de vigilancia de medios han buscado representaciones más auténticas en la pantalla, discrepando con decisiones de reparto como el actor Johnny Depp como un nativo americano en El llanero solitario de 2013.

Paralelamente, ha surgido la corriente contraria, el blackwashing, consistente en cambiar de raza a personajes que originalmente eran blancos, interpretados por actores afroamericanos.

Probablemente, el orígen venga del minstrel, un género del teatro variedades que fue muy popular en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX.

Consistía en actores y cantantes blancos actuaban con la cara tiznada, como si fueran negros caricaturescos.

El más famoso de ellos fue Al Johnson, quien protagoniza El cantor del jazz, la primera película sonora de la historia del cine.

La serie Hollywood de Netflix, muestra cómo en esta industria hay decisiones que excluyen a grupos que no sean blancos, White washing.

CASOS DE WHITE WASHING EN LAS PELÍCULAS

Elizabeth Taylor en “Cleopatra” (1963)

Dirigida por Joseph L. Mankiewicz, protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton , Rex Harrison , Roddy McDowall y Martin Landau aparecen en papeles secundarios.

Narra las luchas de Cleopatra, la joven reina de Egipto, para resistir las ambiciones imperiales de Roma.

Fue la película más cara jamás realizada hasta ese momento y casi lleva a la quiebra a 20th Century Fox .

Durante el rodaje, Taylor y Burton comenzaron una aventura adúltera; el escándalo llegó a los titulares de todo el mundo, ya que ambos estaban casados ​​con otros, y trajo mala publicidad a la producción.

Sin embargo, fue la película más taquillera de 1963 , con una recaudación de 57.7 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

También es una de las películas más taquilleras de la década a nivel mundial.

Asimismo, se anunció que Gal Gadot dará vida a la reina del Antiguo Egipto, la actriz israelí ha sido acusada de ‘white washing’ y piden que abandone el personaje.

Alfred Molina en «No sin mi hija» (1990)

Historia basada en el libro de la estadounidense Betty Mahmoody (Not without my daughter) que narra la historia real de la autora; en 1984 tuvo que huir con su hija de Irán, el país de origen de su marido.

El doctor iraní Sayyed Bozorg (“Moody”) consigue convencer a su mujer para que todos viajen a su país de origen, Irán.

Una vez en Teherán, y a pesar de que Moody les había prometido que estarían a salvo y que regresarían a Estados Unidos, Betty descubre que la familia de éste son chiíes devotos y no están nada de acuerdo con la americanización de la pequeña Mahtob.

Por ello luchará para poder volver de nuevo a su país con su hija, algo que supondrá toda una peligrosa aventura para ambas, ya que Betty se encuentra sin dinero y en un territorio completamente desconocido y con una cultura completamente distinta a la suya.

Película estadounidense basada en la historia real de Betty Mahmoody y su hija, que tratan de huir de su marido en Irán.

En la película dramática, el actor Alfred Molina, de ascendencia italiana y española, interpreta a Sayyed Bozorg «Moody» Mahmoody, médico iraní.

No es la primera vez que Molina entra en una controversia como esta.

Para la película Whisky Tango Foxtrot interpreta al afgano Faran Tahir.

Emma Stone en Aloha (2015)

Escrita, producida y dirigida por Cameron Crowe es protagonizada por Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel McAdams, Bill Murray, John Krasinski, Danny McBride y Alec Baldwin.

La historia sigue al ex oficial de la Fuerza Aérea de los EE. UU., Brian Gilcrest, que regresa a Hawai, cuando su ex jefe lo contrata para supervisar el lanzamiento de un satélite de armas en Hawai.

La Media Action Network for Asian Americans acusó al director y al estudio de blanquear al elenco.

Crowe se disculpó por el hecho de que Emma Stone interpretará un personaje que debe ser de una cuarta parte de ascendencia china y una cuarta parte de hawaiano.

«Escuché sus palabras y su decepción, y les ofrezco una sincera disculpa a todos los que sintieron que esta fue una elección de reparto extraña o equivocada. Ya en 2007, Capitán Allison Ng fue escrito para ser una hawaiana de un cuarto súper orgullosa que estaba frustrada porque, por todas las apariencias externas, no se parecía en nada a uno. Un padre mitad chino estaba destinado a mostrar la sorprendente mezcla de culturas que a menudo prevalece en Hawái. Extremadamente orgullosa de su herencia poco probable, se siente personalmente obligada a explicar en exceso cada oportunidad que tiene. El personaje se basó en un lugareño pelirrojo de la vida real que hizo precisamente eso «. Crowe, 2015

Stone dijo más tarde que se arrepintió de dejarse confundir y reconoció que el blanqueo es un problema frecuente en Hollywood.

Sin embargo, se hizo eco de la defensa de Crowe de su elenco: «Se suponía que el personaje no se parecía a su origen, que era un cuarto de Hawai y un cuarto de chino»

Durante los Golden Globe Awards 2019, la copresentadora Sandra Oh bromeó diciendo que Crazy Rich Asians era «la primera película de estudio con un protagonista asiático-estadounidense desde Ghost in the Shell y Aloha «.

Stone, que estaba entre el público, respondió gritando «¡Lo siento!».

Ben Affleck en Argo (2012)

Es una película estadounidense de suspense producida en el año 2012. Fue dirigida por Ben Affleck. Resultó ganadora del Óscar a la mejor película.

Está interpretada por Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin y John Goodman, fue coproducida por George Clooney y Grant Heslov.

Los tres Oscars prueban que Affleck hizo un gran trabajo como director y protagonista de este filme; el único problema es que Tony Méndez es de ascendencia mexicana.

TE PUEDE INTERESAR

CONOCE LOS LUGARES DONDE FUERON ENTERRADOS BOTTICELLI Y ANDY WARHOL

LA LEYENDA DETRAS DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL

CONOCE LA NUEVA ENCICLOPEDIA DE THE CURE

SUMÉRGETE EN LAS PROFUNDIDADES DEL OCEÁNO Y LA FOTOGRAFÍA CON «SUAHUATICA»

PAN DE MUERTO CON CENIZA DE TOTOMOXTLE