ACE OF SPADES DE MÖTORHEAD: EL CLÁSICO DEL ROCK SOBRE CASINOS Y APUESTAS

Los casinos online son de las actividades más populares para muchas personas, y es por eso que te damos la oportunidad de jugar desde esta web. Además, si también eres admirador de la música y del rock más particularmente, te recomendamos incluir a Ace of Spades de Mötorhead en tu lista, pues es un clásico del rock sobre juegos de poker… ¿Lo conoces?

“As de espadas”

En este tema de 1980 podemos escuchar múltiples referencias al juego y especialmente al poker, pues el mismo nombre se traduce a «az de espadas» una de las cartas más relevantes en este famoso juego. Además, esta popular canción fue escrita en tiempo récord, en una sola noche.

Fue escrita por la popular banda británica de heavy metal (aunque ellos preferían etiquetarla como Rock n Roll), Mötorhead. La canción trata de la suerte en el juego del «as» titular, que está dispuesto a arriesgar su vida en las partidas de póquer por dinero.

La canción nos narra, acompañada de sonoras guitarras eléctricas, la historia de un protagonista sin nombre al que le gusta jugar al póquer. La letra describe sus intentos de farolear y burlarse de otros jugadores con indicios de buenas manos, mientras oculta sus propias cartas buenas.

En cuanto a la composición, Ace of Spades cuenta con una distintiva introducción que nos hace saber que el famoso tema está por iniciar.

La apostadora letra

También, habla de que no le importa ganar o perder, y que si estás buscando a un jugador, definitivamente Lemmy Kilmister, músico de la banda y compositor principal de la canción, era “tu hombre”.

Kilmister declaró que interpretarla en el escenario era una experiencia increíble para todos en la agrupación, pues los fanáticos y espectadores la disfrutaban mucho y conocen muy bien cada palabra de la letra.

Sin embargo, ¿de qué trata realmente este tema?

La explicación de Ace of Spades

Realmente, los miembros de Mötorhead no son particularmente admiradores de la canción. De hecho, Lemmy Kilmister declaró a la revista Rolling Stone que solo era «otra maldita canción» y que le sorprendió bastante el éxito que logró, pues para él, Ace of Spades no es mejor que cualquiera de sus otros temas.

Asimismo, hay otro giro interesante en cuanto al tema; el músico además relató que cuando era joven vivía cerca del mar en Gales y pasaba mucho tiempo jugando con las máquinas tragamonedas. «No soy un jugador de poker, juego con las tragamonedas» llegó a decir. Agregando que, no le gusta el juego que involucre a personas y que prefiere mucho más a las máquinas, lo que termina siendo una hilarante ironía, debido a que escribió este famoso tema con referencias del poker.

Sin embargo, esto hace que sea una canción aún más ideal para cuando juguemos en casinos online, pues no estamos lidiando con gente real sino con máquinas, tal como le gustaba a la fallecida leyenda del rock.

Pero, más allá de su trasfondo o de la opinión personal de los miembros de la banda sobre ella, la canción no solo se convirtió en un éxito y fenómeno del culto, sino que además es la principal de todo el disco.

Ace of Spades (el álbum)

El tercer álbum de estudio publicado por la banda, Ace of Spades, contenía esta canción de rock ya clásica. Se grabó en los Jackson’s Studios de Rickmansworth entre agosto y septiembre de 1980. Con Lemmy a la voz y al bajo, Philthy Animal Taylor a la batería y Fast Eddie Clarke a la guitarra.

El tema principal fue publicado antes del lanzamiento del álbum y fue gracias a esta sonata repleta de metáforas de juegos, casinos y poker, que el álbum fue bautizado también como Ace of Spades en 1980.

En este disco también podemos encontrar otros temas populares de la banda, como Love Me Like a Reptile o Fire, Fire y en una edición especial de 1996 incluso se puede escuchar la versión de la banda al tema Please Don’t Touch, original de Johnny Kidd & The Pirates.

El éxito

El álbum llegó hasta a la posición número 4 de las listas musicales británicas, cuando fue lanzado por primera vez en los años ochenta. Además, en 2020 volvió entrar a los conteos de muchos países europeos, como Francia, Alemania, Suiza, Austria e incluso en las listas de España, donde alcanzó el puesto 19.

En cuanto a la canción, a pesar de que según la leyenda del rock Lemmy Kilmister «no era mejor que las otras», terminó convirtiéndose en uno de los temas insignia de la banda, y realmente no debería faltar en cualquier playlist que hagamos, mientras jugamos en webs de casinos online.