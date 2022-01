FEDERICO FELLINI: SUS DIBUJOS Y BOCETOS

Federico Fellini, el director italiano responsable de grandes obras como La Dolce Vita, 8 ½ o Casanova, gustaba de realizar dibujos y bocetos, pequeños esbozos y trazos de imágenes que atravesaban por su mente cuando no se encontraba dirigiendo. Plasmó sus imágenes en el papel para tenerlas siempre presentes, y ahora toca turno para nosotros disfrutar de dichas ilustraciones.

De hecho, un viejo amigo de Fellini, Vincenzo Mollica, llegó a decirle al cineasta que publicara un libro con sus dibujos, sin embargo, la idea no convenció del todo a Federico, incluso se puso algo hostil. Cabe resaltar que el director de Amarcord no buscaba mayores pretensiones artísticas más que el de pasar un buen rato y dejar unas ideas plasmadas para momentos posteriores.

“Creo que si no fuera director de cine, nadie hablaría de mis dibujos y bocetos. Para mí es una actividad secundaria, marginal, periférica, que ha despertado el interés de los demás sólo porque he hecho algunas películas”.

Sin embargo, Mollica, artista gráfico y periodista, decidió escribir el libro Fellini: Palabras y dibujos, el cual se publicó en el año 2000, justamente 7 años después que el cineasta italiano falleciera. A partir de ahí, muchos de los dibujos realizados a lápiz o marcadores, fueron exhibidos en recintos artísticos como el Museo Solomon R. Guggenheim, en Nueva York, junto a obras de Picasso y Cézanne.

Los dibujos y bocetos de Fellini abarcaban retratos de actores de cine, mayormente quienes actuaban en la mayoría de sus películas, como Marcelo Mastroianni y Anita Ekberg, pero también hay diseños de vestuario para sus filmes y alguno que otro boceto de las cintas que realizó a lo largo de su vida. Sin embargo, los más disfrutados son las caricaturas de sus propios personajes y autorretratos.

“¿Por qué dibujo los personajes de mis películas?¿Por qué bosquejo sus caras, sus narices, sus bigotes, sus corbatas, sus bolsos, su manera de cruzar las piernas y esbozo las personas que vienen a verme a la oficina? A lo mejor ya lo he dicho; es un manera de empezar a mirar la película en la cara, para ver qué tipo es, el intento de fijarme en algo, aunque sea minúsculo, incluso insignificante, pero que me parece que tiene que ver con la película y, de manera velada, me habla de ella”.