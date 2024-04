Childish Gambino anuncia dos álbumes con música nueva

El afamado rapero estadounidense Childish Gambino anunció dos últimos álbumes y adelantó nueva música. En una transmisión en vivo a través del Instagram de Gilga Radio, mencionó que lanzará la versión “terminada” de su álbum 3.12.20, bajo el título Atavista. Posteriormente dijo que continuará Bando Stone & The New World.

El pasado domingo 14 de abril, Donald Glover, reconocido actor, productor, escritor y cantante, confirmó que bajo su A.K.A. Childish Gambino, lanzará la banda sonora de su próxima película, la cual tendrá el mismo nombre, y destacó que el último álbum será algo dedicado a los fans. A pesar de que Childish Gambino comentó que los álbumes aún no tienen fecha de lanzamiento, lo que sí saldrá en las próximas semanas será el video musical del tema “Little Foot Big Foot”, titulado originalmente “35.31”, dirigido por su colaborador Hiro Murai.

Childish Gambino platicó sobre algunos temas inéditos, “Human Sacrifice” y el ya mencionado “Little Foot Big Foot” con el rapero de Atlanta, Young Nudy. En la misma transmisión explicó que optó por lanzar el 3.15.20 de forma más natural, sin mezclas ni masterización, por la incertidumbre que le provocó la pandemia de COVID-19.

La noche anterior a la transmisión, Childish Gambino apareció como el invitado del rapero Tyler The Creator, en su participación de este último en el festival de Coachella, en el que interpretaron el éxito “Running out of time”.

A pesar de que en 2017 Glover dijo que la secuela de “Awaken, My Love!” iba a ser su último álbum como Childish Gambino, en enero del año pasado dijo que volvería con nueva música que ya se estaba preparando en el estudio. También en 2023 apareció en “New Type” de la cantante estadounidense de R&B, Summer Walker, además de contribuir con varios temas para la banda sonora de su serie de terror Swarm, como el EP junto a Ni’jah.

En la entrevista transmitida por Gilga Radio, aseguró que los dos próximos álbumes son los últimos de Childish Gambino: la versión concluida de su álbum de 2020, 3.15.20, bajo el título de Atavista, que recalcó decidió lanzarlo sin producción porque pensó que la pandemia acabaría con todo, y la obra dedicada a su público, Bando Stone & The New World.

Antes de finalizar la transmisión Childish Gambino agradeció a los fans por su apoyo mencionando que son geniales, que han sido muy pacientes y que saciará el hambre de música con un álbum dedicado a ellos.