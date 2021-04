UN COMPILADO DE CUENTOS DE LEONORA CARRINGTON

#EstrategiaDeLectura



“Aunque no me crean mi relato es hermoso y la víbora que lo cantó, lo cantó al salir del pozo."



“Cuentos Completos” reune surreales relatos de la mágica artista Leonora Carrington, un fantástico libro que el @FCEMexico trae para ti y no puedes dejar pasar. pic.twitter.com/mOHO3pi8nL