De la tierra a la mesa: guía de mercados agroecológicos en CDMX

Los mercados agroecológicos nos proponen pensar en ese desayuno que preparamos con ingredientes cuyo origen no conocemos. Compramos café, frutas, miel o vegetales sin detenernos a preguntar bajo qué condiciones se cosecharon, si están en temporada o qué distancia recorrieron para llegar al plato.

Hacerse estas preguntas no es un asunto de alta cocina, sino una forma de entender lo que decidimos poner en la mesa. Significa conocer qué comemos y acercarnos a la historia detrás de los sabores de nuestra región. De eso va esta guía de mercados agroecológicos en CDMX y sus alrededores.

¿Qué es un mercado agroecológico y qué no?

Un mercado agroecológico no es necesariamente un tianguis gourmet ni un espacio donde todo sea perfecto, más barato o más nutritivo. Es un punto de encuentro donde se comercializan alimentos procedentes de proyectos que buscan cuidar el suelo, conservar la biodiversidad, diversificar los cultivos y reducir la dependencia de insumos sintéticos.

La FAO define la agroecología como un enfoque que aplica principios ecológicos y sociales a la gestión de los sistemas agrícolas y alimentarios. No se limita a sustituir un producto químico por otro: también considera la diversidad, el intercambio de conocimientos, las condiciones de quienes producen y la relación entre el campo y el consumo.

No todos estos mercados funcionan de la misma manera. Algunos se presentan como orgánicos, alternativos, locales o de productores. Mientras ciertos alimentos cuentan con una certificación oficial, otros participan en procesos de evaluación colectiva, visitas a las unidades productivas o Sistemas Participativos de Garantía.

La Universidad Autónoma Chapingo identifica los Sistemas Participativos de Garantía como esquemas de certificación alternativa, normalmente operados mediante comités de evaluación participativa. En estos procesos pueden intervenir productores, especialistas, organizaciones y consumidores, según las reglas de cada mercado. Esto no significa que todos los espacios cuenten con el mismo sistema: pregunta qué criterios de ingreso, seguimiento y verificación utiliza cada uno.

Acercarte a estos mercados permite conocer mejor el origen de lo que consumes, descubrir sabores locales y abastecer tu cocina con ingredientes vinculados con personas y territorios concretos.

¿Cuál es cuál? Diferencias entre tianguis tradicionales, mercados agroecológicos, orgánicos y locales

Encontrar comida en la ciudad no tiene por qué convertirse en un juego de buenos contra malos. Cada espacio cumple una función distinta. La clave está en saber qué ofrece para elegir según tus necesidades, tiempo y presupuesto.

Tianguis tradicional

Es el aliado popular que ocupa la calle cada semana. Se trata de un espacio práctico para resolver la despensa y encontrar desde frutas y verduras hasta ropa, utensilios y objetos usados.

La procedencia de los alimentos cambia de un puesto a otro. Algunos comerciantes compran en centrales de abasto o con distribuidores; otros venden productos regionales o cultivos propios. Por eso, no es posible asumir que todos los tianguis trabajan bajo el mismo modelo ni que en ellos siempre se pierde el contacto con quien sembró.

Cuando el origen sea importante para ti, pregunta quién produjo el alimento, de qué zona viene y si el comerciante conoce la forma en que fue cultivado.

El mercado agroecológico

En un mercado agroecológico, la atención suele centrarse en el cuidado del suelo, la diversidad de cultivos, la reducción de insumos sintéticos y los circuitos cortos de comercialización. Es frecuente entrar en contacto directo con productores, cooperativas o personas que conocen el proyecto del que procede cada alimento.

Conversar con quien vende ayuda a conocer su forma de trabajo, pero la conversación no constituye por sí sola una verificación. También pregunta si el mercado realiza visitas a las unidades productivas, cuenta con un comité de evaluación, mantiene registros de trazabilidad o utiliza algún Sistema Participativo de Garantía.

Un mercado orgánico

Aquí entran en juego normas, procesos de evaluación y distintivos específicos. Un alimento certificado como orgánico debe cumplir la Ley de Productos Orgánicos y las disposiciones aplicables en México.

La certificación no significa que exista una ausencia absoluta de cualquier sustancia para el control de plagas o la nutrición del suelo. Significa que la producción fue evaluada conforme a reglas que clasifican los insumos como permitidos, restringidos o prohibidos. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria mantiene una lista de sustancias autorizadas y restringidas para la operación orgánica.

Que un alimento sea orgánico tampoco significa necesariamente que sea local o agroecológico. Una manzana puede contar con certificación orgánica y, al mismo tiempo, haber recorrido una larga distancia o estar envuelta en plástico.

Algunos mercados orgánicos también promueven la venta a granel, los envases retornables y la relación directa con productores, pero estas acciones deben confirmarse en cada espacio.

El mercado local

Este tipo de mercado busca acercarnos a lo producido en la misma región, como las zonas agrícolas de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac o municipios colindantes del Estado de México. También puede facilitar el consumo de alimentos de temporada y apoyar a productores cercanos.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México reconoce la importancia agrícola y ambiental del suelo de conservación, donde se encuentran comunidades productoras, bosques, chinampas y otras áreas fundamentales para la ciudad.

La cercanía puede acortar ciertos recorridos, pero no garantiza por sí sola un impacto ambiental menor. El tipo de transporte, la escala de producción, el uso de energía, el almacenamiento y las técnicas agrícolas también influyen.

Además, que un alimento sea local no demuestra que se haya cultivado sin agroquímicos sintéticos. Aun así, comprarlo puede fortalecer la economía de una comunidad cercana y facilitar el contacto con quienes lo producen.

De compras en un mercado agroecológico

Ir de compras a un mercado agroecológico puede cambiar la forma en que llenamos la bolsa del mandado. No se trata solamente de llevar alimentos de temporada, sino de descubrir variedades, preparaciones y cultivos que no siempre aparecen en los supermercados.

La FAO reúne la agroecología en diez elementos: diversidad, sinergias, eficiencia, reciclaje, resiliencia, cocreación e intercambio de conocimientos, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable y economía circular y solidaria.

Esto no significa que todo alimento sea más barato, perfecto o adecuado para cualquier dieta. La diferencia está en que estos mercados pueden ofrecer más información sobre el origen, la temporada, las personas que producen y las técnicas empleadas.

Preguntas para reconocer un producto agroecológico

El color, el tamaño, el aroma, el precio o una forma irregular no prueban que un alimento sea agroecológico. Una verdura convencional también puede presentar imperfecciones, mientras que un cultivo agroecológico puede tener una apariencia uniforme.

Tampoco basta con que un pan parezca artesanal, que un envase lleve dibujos de hojas o que un producto se venda a un precio elevado. Para conocer mejor su origen, busca información verificable.

Estas preguntas pueden ayudarte:

¿Quién lo produjo y en qué localidad?

¿El puesto pertenece al productor o funciona como distribuidor?

¿Qué utilizan para fertilizar el suelo?

¿Cómo controlan plagas, hongos y malezas?

¿Emplean insumos sintéticos? En caso afirmativo, ¿cuáles?

¿El mercado visita las unidades productivas?

¿Existe una certificación, comité de evaluación o Sistema Participativo de Garantía?

¿Pueden explicar cuándo se cosechó y por qué está disponible en esta temporada?

En alimentos procesados, ¿de dónde vienen los ingredientes principales?

Ninguna respuesta aislada garantiza todo el proceso, pero el conjunto permite identificar si existe trazabilidad y si quien vende conoce realmente el producto.

Cómo esquivar el marketing verde o greenwashing

Para que no te vendan humo verde, hay señales que vale la pena detectar:

Los empaques con colores tierra, ilustraciones de hojas o texturas de cartón kraft no garantizan el origen del producto.

Desconfía de las promesas exageradas sobre beneficios para la salud.

Si al preguntar quién produce, de dónde viene el ingrediente o cómo se cultiva recibes evasivas constantes, falta información importante.

Términos como “natural”, “ecológico”, “sustentable” o “cero impacto” necesitan datos que expliquen qué significan en ese producto.

Revisa si el sello pertenece a una certificadora reconocida o si solo es un elemento gráfico creado por la marca.

Busca información concreta sobre materiales, ingredientes, procesos, distancias, evaluaciones y responsables.

El greenwashing consiste en presentar un producto, empresa o actividad como más favorable para el ambiente de lo que realmente es. Puede aparecer mediante afirmaciones vagas, omisión de información o distintivos que parecen oficiales, pero no lo son.

Guía para tu primera visita a un mercado agroecológico

Llegar a uno de estos mercados puede sentirse diferente a entrar en un supermercado. Para aprovechar la visita, toma en cuenta estos consejos:

Antes de salir, confirma el horario, la ubicación y los avisos publicados ese día.

Lleva bolsas de tela, canastas o recipientes.

Para quesos, carnes o alimentos que necesiten refrigeración, utiliza una bolsa térmica.

Lleva efectivo y billetes pequeños, aunque algunos puestos aceptan transferencias o tarjetas.

Haz una lista, pero considera que la oferta puede cambiar según la temporada.

Llegar temprano suele permitir encontrar una oferta más amplia, aunque esto depende de cada mercado y productor.

Recorre los puestos antes de decidir y compara precios, origen y cantidades.

Compra porciones que puedas consumir para evitar desperdicios.

Si un producto te gustó, anota el nombre del productor o del puesto para volver a localizarlo.

No debe asumirse que al final del día siempre habrá descuentos. Algunos alimentos pueden venderse por completo, conservarse para pedidos posteriores o regresar con quien los produjo.

El acordeón de preguntas sin sonar a interrogatorio

No se trata de parecer un auditor, sino de iniciar una conversación natural. Estas preguntas pueden adaptarse al rumbo de la plática.

Romper el hielo

¿Qué me recomienda llevar hoy?

¿Qué está en su mejor momento?

¿Cómo lo guardo en casa para que dure más?

Conocer el origen

¿De qué zona viene?

¿Ustedes lo producen o trabajan con otro productor?

Para este pan o queso, ¿de dónde obtienen la materia prima?

¿Cómo cuidan el suelo?

¿Qué hacen cuando aparecen plagas?

¿El mercado visita su parcela o unidad productiva?

¿Cada cuánto vienen?

¿Dónde publican sus productos y fechas?

¿Reciben pedidos?

¿Organizan visitas a su huerto o unidad productiva?

La mejor pregunta puede nacer de la observación. Si ves una verdura que no conoces, pregunta qué es, cómo se cocina y en qué temporada aparece. Es una forma sencilla de conocer la cosecha sin convertir la conversación en un interrogatorio.

Mapa de ruta: dónde encontrar mercados agroecológicos en CDMX y alrededores

Estos espacios son lugares para abastecer la despensa, pero también pueden acercarte a productores, cultivos de temporada y proyectos agrícolas de la Ciudad de México y del Valle de México.

No todos funcionan bajo la misma categoría: algunos son agroecológicos, otros orgánicos, alternativos o de productores. Los horarios, sedes y participantes pueden cambiar por clima, obras, días festivos o actividades especiales.

Información consultada en julio de 2026. Confirma los avisos de cada espacio antes de trasladarte.

Mercado El 100

Fuente oficial:Mercado El 100

Tipo de espacio: mercado de productores locales, orgánicos y ecológicos.

Dónde está: Orizaba esquina con Antonio Anza, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Cuándo ir: domingos de 9:00 a 14:00 horas.

Qué hay: alimentos frescos, pan, café, miel, huevo, productos procesados y comida preparada, según la oferta de cada semana.

Distintivo:el propio proyecto se presenta como un mercado de productores locales, orgánicos y ecológicos.

Ideal para: una primera visita a un mercado de productores en una zona céntrica.

Qué preguntar: cómo funciona su proceso de evaluación y qué productores participan esa semana.

Consejo: lleva bolsas y recipientes; revisa sus publicaciones por cambios de sede o actividades.

Mercado Alternativo de Tlalpan

Fuente oficial:Mercado Alternativo de Tlalpan

Tipo de espacio: mercado alternativo de productores.

Dónde está: Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan, Camino a Santa Teresa s/n, Tlalpan, CP 14010, Ciudad de México.

Cuándo ir: domingos de 9:00 a 14:00 horas.

Qué hay: alimentos frescos, productos procesados, pan, café, miel, lácteos y otros artículos elaborados por proyectos de pequeña escala.

Distintivo: forma parte del Mercado Alternativo, que mantiene un programa de verificación y trazabilidad basado en expedientes, visitas y mapeo de los proyectos participantes.

Ideal para: habitantes del sur que buscan comprar alimentos y recorrer el Bosque de Tlalpan.

Qué preguntar: de qué alcaldías o estados vienen los productos y cómo funciona la verificación del mercado.

Consejo: confirma en su página cualquier aviso sobre acceso, clima o actividades.

Mercado Alternativo de Xochimilco

Fuente oficial:Mercado Alternativo de Xochimilco

Tipo de espacio: mercado alternativo de productores.

Dónde está: Parque Ecológico de Xochimilco, Anillo Periférico 1, colonia Ciénega Grande, alcaldía Xochimilco, CP 16036, Ciudad de México.

Cuándo ir: domingos de 9:30 a 15:30 horas.

Qué hay: hortalizas, alimentos procesados, productos de temporada y artículos procedentes de proyectos de pequeña escala.

Distintivo: su ubicación facilita el encuentro con proyectos relacionados con la producción chinampera y el suelo de conservación.

Ideal para: combinar la compra con una visita al Parque Ecológico de Xochimilco.

Qué preguntar: en qué zona o chinampa se produjo el alimento y qué técnicas utilizan.

Consejo: consulta sus redes cuando haya lluvia, eventos especiales o modificaciones de acceso.

Tianguis Orgánico Chapingo

Fuente oficial:Tianguis Orgánico Chapingo Oficial

Tipo de espacio: tianguis orgánico.

Dónde está: calle Igualdad 10, colonia El Cooperativo, Texcoco, Estado de México.

Cuándo ir: miércoles, sábados y domingos de 9:00 a 16:00 horas, de acuerdo con los avisos publicados en su página oficial.

Qué hay: frutas, verduras, lácteos, alimentos procesados y otros productos orgánicos o agroecológicos, según los participantes de cada jornada.

Distintivo: es un espacio con trayectoria en la zona de Chapingo y Texcoco.

Ideal para: habitantes del oriente del Valle de México o personas interesadas en conocer proyectos vinculados con esta región agrícola.

Qué preguntar: qué productos cuentan con certificación, cuáles participan en procesos de evaluación y qué días asisten los distintos productores.

Consejo: planea la ruta con anticipación si sales desde la Ciudad de México y revisa la publicación más reciente antes de acudir.

Mercado de Productores, Capital Verde

Fuente oficial:Mercado de Productores, Capital Verde

Tipo de espacio: mercado de productores.

Dónde está: Parque de la China, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

Cuándo ir: domingos de 10:30 a 15:30 horas.

Qué hay: hortalizas, frutas, alimentos procesados y productos procedentes de distintos proyectos agrícolas.

Distintivo: acerca a productores y consumidores en una zona del norte de la ciudad.

Ideal para: habitantes de Azcapotzalco y colonias cercanas.

Qué preguntar: quién produjo los alimentos, de qué zona vienen y qué proceso de evaluación sigue el mercado.

Consejo: revisa las publicaciones semanales para conocer participantes y posibles cambios.

Mercado Orgánico Del Valle CDMX

Fuente oficial:Mercado Orgánico Del Valle CDMX

Tipo de espacio: mercado orgánico.

Dónde está: avenida Magdalena 113, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, CP 03103, Ciudad de México.

Cuándo ir: domingos de 9:30 a 15:00 horas, según su página oficial.

Qué hay: frutas, verduras, lácteos, carnes, miel, alimentos fermentados y productos procesados, dependiendo de los puestos presentes.

Distintivo: reúne productores y comerciantes de alimentos orgánicos, agroecológicos y locales.

Ideal para: habitantes de Del Valle, Nápoles y zonas cercanas.

Qué preguntar: qué alimentos cuentan con certificación y cuáles fueron producidos directamente por quien los vende.

Consejo: confirma en sus redes la sede y el horario de la fecha en que planeas asistir.

Tianguis Orgánico Bosque de Agua

Fuentes oficiales:sede Contadero y sede Narvarte

Tipo de espacio: tianguis orgánico y agroecológico de productores.

Sede Contadero: prolongación 16 de Septiembre 750, Contadero, alcaldía Cuajimalpa, CP 05500, Ciudad de México.

Horario en Contadero: domingos de 9:30 a 15:00 horas.

Sede Narvarte: Nicolás San Juan 616, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Horario en Narvarte: domingos de 9:30 a 15:00 horas.

Qué hay: alimentos orgánicos y agroecológicos procedentes de su red de productores, según la sede y la fecha.

Distintivo: el proyecto presenta ambas sedes como espacios de venta directa de alimentos orgánicos y agroecológicos.

Ideal para: quienes buscan preguntar por el cuidado del suelo, el agua y las formas de producción.

Qué preguntar: qué evaluación aplica el tianguis y qué productores participan en cada sede.

Consejo: revisa las páginas de Contadero y Narvarte antes de acudir para confirmar avisos particulares.

Mercado de las Cosas Verdes Tianquiskilitl

Fuente oficial:Mercado de las Cosas Verdes Tianquiskilitl

Tipo de espacio: mercado de productores chinamperos y agroalimentarios.

Dónde está: camellón central en el acceso a la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, en Cuemanco, Xochimilco, Ciudad de México.

Cuándo ir: domingos de 9:30 a 13:30 horas, de acuerdo con las publicaciones de su cuenta oficial.

Qué hay: hortalizas, alimentos preparados, productos chinamperos y otros artículos de proyectos locales.

Distintivo:el proyecto fue iniciado por productores de Xochimilco para comercializar alimentos procedentes de unidades de producción chinampera.

Ideal para: conocer quelites, hortalizas y preparaciones vinculadas con la zona chinampera.

Qué preguntar: dónde se cultivaron los alimentos, qué técnicas utilizan y cómo cocinar los quelites disponibles.

Consejo: lleva zapatos cómodos y revisa su publicación más reciente por cambios relacionados con el clima o las actividades de la pista.

Un ingrediente a la vez

Comprar en un mercado agroecológico no requiere transformar tu vida ni tu cocina de la noche a la mañana. Tampoco hace falta vaciar la alacena. Puedes comenzar con algo tan sencillo como elegir un café cuyo origen puedas conocer, comprar miel de un proyecto local o probar una verdura de temporada que nunca habías cocinado.

No se trata de ser el comprador perfecto, sino de recuperar la curiosidad, hacer preguntas y tomar decisiones con más información. Un ingrediente a la vez es suficiente para empezar.