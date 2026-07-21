Pumpkin Spice: Receta de la bebida de calabaza de Starbucks

Publicado originalmente el 23 de octubre de 2024. Actualizado el 21 de julio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

El pumpkin spice o mezcla de especias para calabaza es uno de los sabores más populares durante el otoño. Se utiliza en pasteles, galletas, panes, cafés y otras bebidas calientes, aunque su nombre puede causar una confusión: la mezcla de especias no contiene calabaza.

Su sabor proviene principalmente de la canela, el jengibre, la nuez moscada, el clavo y, según la receta, la pimienta de Jamaica. La calabaza se incorpora por separado cuando se prepara un postre o una bebida como el Pumpkin Spice Latte.

La popularidad de este café hizo que distintas marcas comenzaran a vender leches, cremas, jarabes, cereales, panes y otros productos de temporada con sabor a pumpkin spice. Sin embargo, la mezcla se puede preparar en casa con especias fáciles de conseguir y ajustar de acuerdo con el gusto de cada persona.

A continuación encontrarás las proporciones para hacer pumpkin spice casero y una receta sencilla para preparar una bebida de calabaza inspirada en la de Starbucks.

¿Qué es el pumpkin spice?

El pumpkin spice es una mezcla de especias utilizada tradicionalmente para sazonar el pastel de calabaza y otros postres. No existe una sola receta: las cantidades y los ingredientes pueden cambiar, aunque la canela, el jengibre, la nuez moscada y el clavo son los componentes más comunes.

A pesar de su nombre, el pumpkin spice por sí solo no sabe exactamente a calabaza. Su función es reproducir el aroma de los postres horneados que suelen prepararse con esta fruta durante el otoño.

Receta para preparar Pumpkin Spice

El Pumpkin Spice es una mezcla de especias que le da ese sabor característico a las bebidas y postres otoñales. Aunque puedes encontrarlo ya preparado, hacer tu propio saborizante es muy sencillo y te permite controlar la intensidad de cada especia.

Ingredientes en polvo

Canela molida: aporta el aroma principal y una sensación ligeramente dulce.

Jengibre molido: agrega una nota picante.

Nuez moscada molida: ofrece un sabor cálido y ligeramente amaderado.

Clavo molido: aporta un aroma intenso, por lo que conviene utilizarlo en menor cantidad.

Pimienta de Jamaica molida: combina notas que pueden recordar a la canela, el clavo y la nuez moscada.

Proporciones sugeridas:

3 cucharadas de canela molida

2 cucharaditas de jengibre molido

2 cucharaditas de nuez moscada molida

1 ½ cucharadita de clavo molido

1 ½ cucharadita de pimienta de Jamaica molida

Estas cantidades producen cerca de cinco cucharadas de mezcla. Puedes preparar la mitad si solamente la utilizarás en algunas bebidas.

Preparación

Si compraste especias enteras, muélelas por separado hasta obtener un polvo fino. Coloca todas las especias en un recipiente limpio y seco. Mezcla con una cuchara hasta que el color sea uniforme. Guarda el pumpkin spice en un frasco con tapa. Consérvalo lejos de la luz directa, la humedad y las fuentes de calor.

Los recipientes bien cerrados ayudan a conservar los alimentos secos y a evitar la entrada de insectos, como señala la Universidad de Minnesota en sus recomendaciones para productos almacenados en la alacena. Aunque las especias molidas pueden durar varios meses, su aroma disminuye con el tiempo.

Cómo preparar un Pumpkin Spice Latte casero

Esta receta produce una taza grande. A diferencia de la mezcla seca, la bebida sí contiene calabaza.

Ingredientes

1 taza de leche.

½ taza de café fuerte o dos cargas de espresso.

2 cucharadas de puré de calabaza cocida.

1 o 2 cucharadas de azúcar, miel o el endulzante de tu preferencia.

½ cucharadita de pumpkin spice.

½ cucharadita de extracto de vainilla.

Crema batida, opcional.

Una pizca adicional de canela o pumpkin spice para servir.

Utiliza puré de calabaza natural o enlatado sin azúcar. No lo confundas con el relleno preparado para pay, pues este suele incluir endulzantes y especias.

Preparación de la bebida

Coloca la leche, el puré de calabaza, el azúcar y media cucharadita de pumpkin spice en una olla pequeña. Calienta a fuego medio y mezcla constantemente. No es necesario dejar que hierva. Retira del fuego y añade la vainilla. Bate durante algunos segundos con un batidor manual para producir un poco de espuma. Sirve el café o espresso en una taza grande. Agrega la mezcla caliente de leche y calabaza. Termina con crema batida y una pizca de canela, si lo deseas.

También puedes colocar la leche, la calabaza, las especias y el endulzante en una licuadora después de calentarlos. En ese caso, deja una salida para el vapor y no llenes el vaso por completo.

Pumpkin Spice Latte frío

Para preparar una versión fría, utiliza los mismos ingredientes, pero deja enfriar el café antes de mezclarlo.

Coloca en un vaso el café, la leche, el puré de calabaza, el endulzante, la vainilla y el pumpkin spice. Mezcla hasta integrar y agrega hielo. Si el puré no se disuelve por completo, utiliza una licuadora.

Para obtener una bebida con consistencia de frappé, licúa todos los ingredientes con una taza de hielo. La cantidad de azúcar puede necesitar un pequeño ajuste, ya que las bebidas muy frías suelen percibirse menos dulces.

¿La bebida de Starbucks contiene calabaza?

Actualmente sí. El Pumpkin Spice Latte de Starbucks no siempre tuvo calabaza entre sus ingredientes, pero la empresa modificó la fórmula en 2015 para incorporar puré de calabaza. La historia oficial de la bebida explica que la receta fue actualizada en 2015 para agregar calabaza real.

Antes de ese cambio, el producto buscaba reproducir principalmente las especias asociadas con el pastel de calabaza. Esto explica por qué durante años circularon comentarios sobre una bebida de calabaza que no contenía este ingrediente.

La receta casera no es idéntica a la fórmula comercial de Starbucks. La cadena utiliza una salsa preparada, mientras que en casa se puede obtener un resultado parecido con puré de calabaza, especias, leche, café, vainilla y azúcar.

Origen del pumpkin spice

Los postres de calabaza sazonados con especias existen desde mucho antes de que aparecieran las cafeterías modernas. Con el paso del tiempo, distintas empresas comenzaron a vender las especias ya mezcladas para facilitar la preparación de pasteles.

Las mezclas comerciales de pumpkin pie spice comenzaron a extenderse en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Su uso estaba relacionado principalmente con recetas de pay de calabaza y otros postres horneados, no con bebidas de café.

El cambio comercial más importante ocurrió en 2003, cuando Starbucks lanzó el Pumpkin Spice Latte. La empresa primero probó la bebida en cafeterías de Vancouver y Washington D. C. y después amplió su distribución debido a la respuesta de los consumidores. La propia compañía explica que el desarrollo del Pumpkin Spice Latte comenzó en 2003.

La bebida ayudó a relacionar el pumpkin spice con el inicio del otoño. Desde entonces, el sabor ha aparecido en cafés, galletas, cereales, chocolates, panes, helados y productos que no necesariamente contienen calabaza.

¿Qué tipo de calabaza se puede usar?

Para preparar la bebida se puede utilizar puré comercial sin azúcar o calabaza cocida en casa. La calabaza de Castilla funciona bien, aunque también pueden emplearse otras variedades de pulpa suave.

En México, la calabaza de Castilla se utiliza en preparaciones como la calabaza en tacha, cocida tradicionalmente con piloncillo y canela. La receta mexicana puede incluir también naranja, clavo, anís, guayaba o caña, dependiendo de la región y la familia.

Para hacer puré, corta la calabaza, retira las semillas y cocina la pulpa al horno, al vapor o en agua. Cuando esté suave, tritúrala y deja que se enfríe. Si contiene demasiado líquido, colócala durante unos minutos sobre un colador.

No conviene utilizar calabaza en tacha para el café porque ya contiene una cantidad considerable de piloncillo y puede modificar demasiado el dulzor. Sin embargo, se puede aprovechar en una bebida si se reduce o elimina el azúcar adicional.

Cómo usar el pumpkin spice en otras recetas

La mezcla casera no sirve únicamente para preparar café. También puede añadirse a:

Panqués y panes de calabaza.

Galletas de avena.

Hot cakes y waffles.

Atole.

Chocolate caliente.

Arroz con leche.

Yogur natural.

Avena cocida.

Camote horneado.

Compotas de manzana o pera.

Batidos y licuados.

Crema batida.

Comienza con ¼ o ½ cucharadita y prueba antes de agregar más. El clavo y la nuez moscada pueden dominar el sabor cuando se utilizan en exceso.

Para sazonar un postre completo, la cantidad dependerá del volumen de la receta. Una o dos cucharaditas suelen ser suficientes para un panqué mediano, mientras que una bebida individual necesita solamente una pequeña cantidad.

¿Cómo hacer un Pumpkin Spice Latte sin café?

El café se puede sustituir por té negro, té chai o simplemente omitirlo. Calienta la leche con el puré de calabaza, el endulzante, la vainilla y las especias.

Esta versión conserva el sabor dulce y especiado, pero no contiene cafeína cuando se prepara únicamente con leche. También puede hacerse con una bebida vegetal de avena, soya, almendra o coco.

El sabor cambia según la bebida utilizada. La de avena suele producir una consistencia más cremosa, mientras que la de coco aporta un aroma adicional que puede competir con las especias.

Errores comunes al preparar pumpkin spice

Usar demasiada nuez moscada o clavo

Ambas especias tienen un sabor intenso. Respetar las proporciones evita que la mezcla resulte amarga o demasiado picante.

Confundir el puré con el relleno para pay

El relleno comercial puede contener azúcar, especias y otros ingredientes. Para controlar el sabor de la bebida, es mejor utilizar puré natural.

Hervir la leche

La bebida solo necesita calentarse. Una ebullición prolongada puede cambiar su textura y provocar que se adhiera al fondo de la olla.

Agregar demasiada calabaza

El exceso de puré produce una bebida espesa y puede ocultar el sabor del café. Dos cucharadas por taza grande suelen ser suficientes.

No mezclar bien

La canela y otras especias no se disuelven por completo. Batir la preparación antes de servir ayuda a repartirlas y evita que se acumulen en la superficie.

Preguntas frecuentes sobre el pumpkin spice

¿El pumpkin spice lleva calabaza?

La mezcla de especias no lleva calabaza. La calabaza se agrega por separado en pasteles, panes o bebidas.

¿Qué especias contiene?

Generalmente incluye canela, jengibre, nuez moscada y clavo. Algunas versiones incorporan pimienta de Jamaica.

¿A qué sabe?

Tiene un sabor cálido, dulce y ligeramente picante. La canela suele ser la nota principal.

¿Se puede preparar sin nuez moscada?

Sí. La mezcla seguirá funcionando, aunque tendrá un aroma menos parecido al de algunas recetas tradicionales de pastel de calabaza.

¿Cuánto pumpkin spice se agrega al café?

Para una taza grande, utiliza entre ¼ y ½ cucharadita. Añade más únicamente después de probar la bebida.

¿Se puede preparar con café soluble?

Sí. Disuelve una o dos cucharaditas de café soluble en media taza de agua caliente y sigue el resto de la receta.

¿Cuánto dura la mezcla casera?

Puede conservarse durante varios meses en un frasco bien cerrado, lejos de la humedad, la luz y el calor. Para obtener un aroma más intenso, conviene preparar cantidades pequeñas y renovarlas cuando el olor comience a disminuir.

El pumpkin spice se convirtió en uno de los sabores más reconocibles del otoño gracias al café, pero su uso va mucho más allá del latte. Preparar la mezcla en casa permite aprovecharla en postres, desayunos y bebidas calientes sin depender de jarabes comerciales.