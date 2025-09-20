Bhang Lassi: La bebida ancestral de la India que sana con marihuana

En el corazón de la India, existe una bebida con profundas raíces culturales y espirituales que ha trascendido el tiempo: el Bhang Lassi. Este refrescante batido de leche, infusionado con cannabis y una mezcla de especias y semillas, es mucho más que un simple trago. Es una preparación con un aroma sutil y efectos relajantes que, desde hace siglos, ha sido parte de rituales religiosos y ceremonias en honor al dios Shiva, conocido como el dios del cannabis.

Los seguidores de Shiva, especialmente los sadhus (hombres santos), han utilizado el Bhang para conectar con su divinidad y purificar sus pecados. Sin embargo, su popularidad no se limitó a los círculos religiosos. En la década de los 70, con la llegada del turismo occidental, esta bebida se popularizó entre quienes buscaban nuevas experiencias, lo que la convirtió en una especialidad reconocida mundialmente.

El encanto del Bhang Lassi radica en su capacidad para ofrecer una sensación de relajación y bienestar que se manifiesta de forma gradual, a diferencia de otras formas de consumo. Los cannabinoides, al ser asimilados por el organismo a través de la grasa de la leche, garantizan un efecto más prolongado y potente, lo que hace de esta bebida una experiencia única. Además, las especias y semillas no solo realzan su sabor, sino que también añaden beneficios nutricionales, convirtiéndolo en un verdadero elixir de la calma y la espiritualidad.

Receta de Bhang Lassi para preparar en casa

Si quieres disfrutar de esta bebida ancestral en la comodidad de tu hogar, aquí te mostramos una forma sencilla de prepararla.

Ingredientes:

10 g de cannabis (de calidad media).

2 tazas de leche entera.

1 taza de agua.

1 cucharada de leche de coco (opcional).

1 a 2 cucharadas de semillas (almendras, anacardos, semillas de calabaza, etc.).

Especias al gusto (jengibre, pimienta negra, nuez moscada, hinojo).

Miel.

Preparación:

Rehidratación de semillas: Dos horas antes, remoja las semillas en un recipiente con agua para que se rehidraten. Descarboxilación del cannabis: Hierve las semillas en una taza de agua, luego añade el cannabis y déjalo infusionar por unos diez minutos. Este paso es crucial para activar los cannabinoides. Procesamiento: Cuela la hierba con una muselina para desechar el agua. En un mortero o batidora, tritura la hierba con dos cucharadas de leche caliente. Repite el proceso, filtrando la mezcla con una muselina y conservando el líquido. Mezcla final: Agrega la pasta de cannabis, las semillas y las especias al mortero y sigue moliendo, añadiendo el resto de la leche poco a poco hasta que todo se haya mezclado. Finalmente, agrega la miel, la leche de coco y la fruta que desees.

La clave con el Bhang Lassi es la paciencia. Los efectos tardan en aparecer y son más intensos. Es fundamental empezar con una pequeña cantidad para disfrutar de una experiencia placentera y segura.