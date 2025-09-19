‘Diella’: La ministra de Albania creada con IA que combatirá la corrupción

En un movimiento sin precedentes, Albania ha dado la bienvenida a ‘Diella’, su primera ministra virtual. La nueva integrante del gabinete, creada con inteligencia artificial (IA), ha generado un debate intenso sobre el futuro de la administración pública y la gobernanza en la era digital. Con el objetivo de combatir la corrupción endémica, ‘Diella’ asume la cartera de Obras Públicas. Una decisión que ha polarizado tanto al Parlamento como a la ciudadanía.

Durante una sesión parlamentaria que escaló rápidamente a un caos, ‘Diella’ hizo su debut ante los legisladores. A través de una pantalla, la imagen de una mujer vestida con el traje tradicional albanés se dirigió a la Cámara. Su discurso fue directo y pragmático: “No estoy aquí para sustituir a las personas, sino para asistirlas. Es cierto que no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones ni intereses personales”. La ministra virtual, cuyo nombre significa «Sol», enfatizó que su única motivación es el servicio público. Alimentada por “datos, sed de conocimiento y algoritmos dedicados a servir a los ciudadanos de forma imparcial, transparente e incansable”.

Las funciones de la nueva ministra de Albania en el gabinete

El primer ministro socialdemócrata, Edi Rama, introdujo a la ministra como la pieza central de su nuevo gabinete. Que se aprobó con el respaldo de 82 de los 140 escaños. Según el plan de gobierno, ‘Diella’, ministra de Albania, se encargará de tareas clave como la emisión de documentos electrónicos. Y más importante aún, la gestión de todas las contrataciones públicas. Las decisiones de licitación, históricamente un foco de corrupción, ahora se procesarán fuera de los ministerios y serán administradas de forma automática por la ministra virtual.

Esta medida audaz busca ser una respuesta directa a las preocupaciones de la Unión Europea (UE). Que ha señalado repetidamente la corrupción en sus informes anuales sobre el Estado de derecho en Albania. Con ‘Diella’, el gobierno de Rama busca proyectar una imagen de transparencia y modernidad. Clave para avanzar en su objetivo de llevar al país a la UE para el año 2030.

Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con furia por la oposición. Diputados opositores, en un acto de protesta, lanzaron libretas y documentos hacia el primer ministro Rama. Argumentan que el nombramiento de una ministra de IA viola la Constitución y que permitirle hablar en el pleno contraviene el reglamento interno del Parlamento. La sesión, programada para durar varios días, se vio interrumpida a los 25 minutos, lo que obligó a una votación acelerada. A pesar del desorden, el gabinete de Rama, que es su cuarto consecutivo, obtuvo el voto de confianza. Este desarrollo, aunque polémico, marca un hito en la política global. Y plantea preguntas fundamentales sobre el papel de la tecnología en la gobernanza.