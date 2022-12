EctoLife, el futuro de lagestación humana mediante úteros artificiales

Parece que la ciencia ficción cada día alcanza más la realidad, ya que en días recientes ha salido EctoLife, la primera instalación de úteros artificiales que producirá hasta 30 mil bebés al año, los cuales se podrán modificar dependiendo el gusto de las personas o simplemente para reforzar la genética. Y sí, es algo muy parecido a lo visto en la película Matrix.

La forma en que funcionará EctoLife se basa en las llamadas cápsulas de crecimiento, las cuales son transparentes y para realizar las operaciones de crianza de bebés humanos para desarrollarlos en entornos propios para su pleno crecimiento y claro, obtener un humano personalizado a los deseos de las parejas, como mejorar rasgos, eliminar enfermedades y prácticamente crear una persona genéticamente superior.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Todo será mediante la fecundación in vitro, y una vez que el embrión comience a tomar forma, se le conectará un cordón umbilical artificial, el cual le proporcionará los nutrientes y oxígeno necesarios, siendo refrescado contínuamente con hormonas, anticuerpos y factores de crecimiento. Esto mientras el pequeño humano flota en líquido amniótico artificial.

Las instalaciones de EctoLife contarán con 75 laboratorios. Cada uno llegará a tener 400 cápsulas de crecimiento diseñadas para reproducir las condiciones reales del útero materno. También incluirían sensores para controlar signos vitales del feto las 24 horas del día, para así evitar pérdidas.

EctoLife está pensado para aquellas personas que no pueden tener hijos o simplemente no quieren pasar por los diversos síntomas y cambios fisiológicos que sufre el cuerpo. Además de poder ser una especia de salvación a futuro, por aquello de que las nuevas generaciones, en su mayoría, han decidido terminar con su árbol genealógico al no dejar descendencia.

Pero tranquilo, que EctoLife no es más que un video realizado por el cineasta y biotecnólogo Hashem Al-Ghaili, quien realizó el clip para debatir sobre las tecnologías que permitan a las personas tener descendencia sin necesidad del coito o, como lo pusimos arriba, que sufran de alguna forma de infertilidad o enfermedad hereditaria. El concepto surge de una consideración que este puede ser un plan viable dentro de un marco hipotético, extrapolado a las investigaciones actuales sobre la fertilidad humana.

Si bien menciona el video de Al-Ghaili que EctoLife está basado en 50 años de investigación científica, esto no significa que pueda ser viable a corto plazo, ya que se necesitarían legislar diversos aspectos para la creación de una persona humana mediante estos úteros artificiales.

Por cierto, los úteros artificiales no son algo nuevo, ya que en 1923 un biólogo inglés los presentó por primera vez en una conferencia. Años después, 1955 para ser precisos, los científicos presentaron un tanque en el que podía crecer un feto. Este diseño incluía líquido amniótico, una máquina conectada al cordón umbilical, bombas de sangre, un riñón artificial y un calentador de agua.