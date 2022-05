La maternidad no deseada y sus complicaciones a través de siete películas

La maternidad no es el gran suceso para todas las mujeres. Muchas toman la decisión de jamás vivir esa etapa porque no está en sus planes de vida, no sienten una conexión con todo lo que implica dar a luz o porque simple y sencillamente no desean tener hijos. Este modo de vida es muy entendible y respetable, cada quien es libre de elegir su camino.

Por el otro lado tenemos un tema que va de la mano a lo mencionado. El embarazo no deseado, el cual suele producirse sin el deseo o planificación previa y ante la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos. Y como es de esperarse, causa un gran impacto en la vida de quienes lo enfrentan. A continuación te dejamos una lista con siete películas que retratan perfectamente lo que conlleva el deseo de no querer ser madre y una maternidad no deseada.

Madres Paralelas

Dos mujeres, Janis y Ana, coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y, en las horas previas al parto, rebosa de felicidad; la otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada.

La cinta fue escrita y dirigida por Pedro Almodóvar y en los papeles protagónicos vemos a Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón y a Rossy de Palma. Su estreno fue en 2021.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

4 meses, 3 semanas, 2 días

Un filme de 2007 escrito y dirigido por Cristian Mungiu. Está ambientada en los últimos años del comunismo en Rumanía y narra los problemas de dos estudiantes que se enfrentan al embarazo no deseado de una de ellas en una época en la que el aborto estaba prohibido por la ley.

«Otilia, una estudiante universitaria rumana, ayuda a Gabita, su compañera de cuarto, a practicarse un aborto ilegal.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El secreto de Vera Drake

Película estrenada en 2004, dirigida por Mike Leigh y protagonizada por Imelda Staunton. Narra la historia de Vera Drake y la realización de abortos clandestinos por medio de una bondadosa mujer que habita en el Londres de los años 1950.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Knocked Up

Se trata de una comedia romántica de 2007, bajo la dirección de Judd Apatow. En el elenco vemos a Katherine Heigl y Seth Rogen.

«La exitosa periodista Alison Scott tiene un tropiezo en su camino después de que la aventura amorosa de una noche con el flojo e irresponsable Ben Stone termina en un embarazo.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Los días que vendrán

Una película estrenada en 2019, dirigida por Carlos Marqués-Marcet. En el elenco participan Maria Rodríguez Soto, David Verdaguer y Albert Prat.

«Vir y Lluís llevan saliendo solo un año hasta que descubren que ella está embarazada. Durante nueve meses, la cinta sigue la aventura de esta joven pareja barcelonesa, el giro enorme que dará su vida, sus miedos, alegrías, sus expectativas y las realidades que, durante su embarazo, crecen ante ellos.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

15 and pregnant

Fifteen and Pregnant es un drama estadounidense de 1998 hecho para televisión y protagonizado por Kirsten Dunst, Park Overall y David Andrews. Basada en una historia real, Dunst interpreta a una chica embarazada de 15 años.

«El embarazo de una joven hace presión en sus hermanos y sus padres que tienen unos problemas matrimoniales.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Unpregnant

En 2020 se estrenó esta comedia-drama. El director fue Rachel Lee Goldenberg y se basa en la novela del mismo nombre de Ted Caplan y Jenni Hendriks. Está protagonizada por Haley Lu Richardson y Barbie Ferreira, con Alex MacNicoll, Breckin Meyer, Giancarlo Esposito, Sugar Lyn Beard y Betty Who.

«La película sigue a una adolescente embarazada Veronica que descubre que no puede abortar en su estado natal de Missouri sin el permiso de sus padres y posteriormente convence a su ex amiga Bailey de hacer un viaje por carretera con ella a Albuquerque.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Un feliz acontecimiento

Un feliz acontecimiento, muestra los problemas que presenta la llegada de un hijo de forma inesperada a una pareja joven. La película está basada en una novela de la escritora francesa Eliette Abecassis. Se estrenó en el año 2011 bajo la dirección de Rémi Bezançon. Los actores que participan son: Louise Bourgoin, Pio Marmaï y Josiane Balasko.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

¿Qué otra película sobre maternidad no deseada agregarías a la lista?