EL GRINCH, EL DUENDE QUE ODIA LA NAVIDAD

El Grinch, es otro de los personajes que han marcado la época navideña. Y sobre todo por el tipo de personalidad que tiene este duende tan carismático, eso sin mencionar toda la carga simbólica que refleja.

Lo hemos visto representado ya en varias versiones; como dibujo animado, encarnado en un filme por el mismísimo Jim Carry y últimamente en la técnica de animación.

Origen del Grinch

Este curioso duende verde, es un personaje de ficción creado por el Dr. Seuss. Su primera aparición fue en el libro infantil de 1957, titulado ¡Cómo El Grinch robó la Navidad!.

Para después en el año de 1966 reapareció en un especial de televisión con el mismo nombre basado en el libro, producido por MGM Animation/Visual Arts Studio y dirigido por Chuck Jones.

El éxito fue tal, que el siguiente año en 1977 los fans querían seguir viendo más historias sobre El Grinch. Por lo que Seuss se dedica a escribir más y publica Halloween Is Grinch Night, un especial de Halloween para la CBS.

Más tarde en 1982, Marvel produce el corto The Grinch Grinches the Cat in the Hat; coproducido por el Dr. Seuss.

Un símbolo anti Navidad

Ahora este hombrecito verde es muy popular y se ha colocado ya como un símbolo de la Navidad. Aunque en realidad lo que busca es hacer una crítica a la mercadotecnia y el consumismo que genera.

Por lo que vemos a este personaje hacer referencia a este comportamiento predominante y la preocupación solo por sí mismo, alejado completamente del mundo donde viven las personas, al final su corazón vuelve a latir dejando de lado su odio, convirtiéndose en el icono de la Navidad.

En cuanto a su nombre, el término «Grinch» es sinónimo de grouchy que significa «gruñón».

Versiones y filmes

La película liveaction del Grinch, se estrenó en el año 2000. Fue un filme con actores reales y la dirección quedó a cargo de Ron Howard. A estas alturas, casi 20 años después es muy probable que todos ya la hayamos visto. Por lo que recordaremos a Jim Carrey como el protagonista, convirtiéndose un éxito en taquilla.

En el 2017, llegó otra versión. Esta vez vimos al personaje en sus años de infancia. La historia fue una adaptación en animación por Illumination Entertainment, protagonizada por Benedict Cumberbatch como el protagonista.

Y unos años antes, en 2006 también inspiró un musical, el cual fue estrenado en Broadway con Patrick Page en el papel de El Grinch.