Ya estamos en las épocas donde todo es sobre villancicos o canciones navideñas, y aunque al hablar de música navideña seguramente te recuerda a esas épocas de niño dónde hacías pastorelas y cantabas «El Burrito Sabanero» también tus artistas favoritos disfrutan de cantar estás canciones. ¿No nos crees?, Aquí te dejamos algunos ejemplos.

1-. AC/DC – Mistress For Christmas – Happy Holidays

Una canción de 1990 que sí bien, no es para niños, sí les encanta a los fans de AC/DC, sobre todo en estas épocas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

2-. Run Rudolph Run

La canción fue escrita por Johnny Marks (el mismo que escribió «Rodolfo, El Reno de la Nariz Roja) y Marvin Brodie, sin embargo, el buen Chuck Berry la popularizó en 1958 y desde ahí, son muchos los artistas que la han interpretado. Te dejamos algunos de los mejores ejemplos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

3-. NSYNC- Merry Christmas, Happy Holidays

La boyband NSYNC lanzó todo un álbum navideño para 1998, pero su único sencillo fue está canción.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

4-. Last Christmas

Una de las canciones más populares de navidad es sin duda, este éxito de George Michael publicada en 1984. Ha sido realizada por un sin fin de artistas y la lista sigue creciendo. Aquí te dejamos algunos ejemplos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

5-. Coldplay- Christmas Lights

En 2010, la banda británica Coldplay lanzó su canción navideña junto con un videoclip. La banda Yellowcard grabó su propia versión de está misma.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

6-. Please Come Home for Christmas

Al igual que «Last Christmas», está canción de 1960 tiene versiones de muchísimos artistas, cada quien dandole su toque personal. Aunque el primero en realizarla fue el cantante de blues Charles Brown. Te dejamos algunas de las versiones más conocidas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

7-.Christmas (Baby Please Come Home)

Una canción de rock interpretada originalmente por Darlene Love para 1963. En diciembre de 2010, la revista Rolling Stone clasificó a «Christmas (Baby Please Come Home)» en primer lugar en su lista de las mejores canciones navideñas de rock and roll, y señaló que «nadie puede igualar la emoción de Love y su poder vocal».

Otro ejemplo de canciones navideñas versionadas por múltiples personalidades artísticas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

8-. The Ramones- Merry Christmas (I Don’t Wanna Fight Tonight)

Un tema muy rockero del àlbum Brain Drain de 1989. Como dato, en esta canción C. J. Ramone remplaza a Dee Dee como bajista.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

8-. Santa Claus Is Comin’ To Town

Un villancico que popularizo Luis Miguel en su versión al español para su disco navideño, pero tiene su origen en el año de 1932 y en inglés ha sido interpretada por diversos músicos, como ya mencionamos, incluida su versión al español por «El Sol».

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

9-. Kelly Clarkson- Underneath the Tree

Una canción navideña de la cantautora estadounidense Kelly Clarkson. La canción encabezó la lista Billboard Adult Contemporary y alcanzó la primera posición en el Billboard Holiday 100. ha sido comparada con el clásico navideño de 1994 «All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

10-.Mariah Carey- All I Want for Christmas Is You

Esta canción navideña es de las favoritas del público y de la crítica. Escrita por la misma Mariah, gozó del éxito mundial y se convirtió en uno de los veinte sencillos digitales más exitosos del siglo XX, el más importante logro hecho por una cantante en esa lista, así como en el listado de sencillos navideños.

Existe una versión a Dúo con el canadiense Justin Bieber y también ha sido versionada por varios artistas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

11-.Have Yourself a Merry Little Christmas

Es una canción compuesta por Hugh Martin y Ralph Blane en 1944 para la película musical Meet Me in St. Louis. Posteriormente, Frank Sinatra también la interpretó, para lo que cambió la letra. La canción fue incluida en la famosa lista de 100 canciones más representativas del cine estadounidense, donde se situó en el puesto nº 76.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

12-. We Wish You a Merry Christmas

Es un villancico popular anónimo del siglo XVI proveniente del West Country de Inglaterra. La cantante finlandesa Tarja hizo su versión «obscura» y metalera en su disco From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas).

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Hasta aquí este pequeño listado para que empieces a armar tu playlists para estas fiestas ¿Cuál es tu favorita?

TE PUEDE INTERESAR

8 IDEAS PARA HACER UN ÁRBOL DE NAVIDAD CON MATERIALES RECICLADOS

ESTA NAVIDAD REGALA UNA PLANTA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

CUATRO TIPOS DE CERVEZAS PARA MARIDAR EN NAVIDAD

CABAÑUELA, ASÍ SABE LA NAVIDAD EN EL TRÓPICO

NUEVOS RUIDOS PARA TU NAVIDAD: ET Y RODEO WAY