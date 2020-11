5 LIBROS QUE LEEN LOS QUE BUSCAN EL AMOR ETERNO

¿Quién no ha soñado con un gran y único amor? De acuerdo con la tendencia, cada día más personas buscan el amor en los sitios de citas. Los revisores de paraencontrarpareja.com nos ayudaron un poco en hacer esta lista debido a la conexión directa con la esfera del amor y las relaciones.

¿Sabes qué descubrimos? Que existen cinco libros que han servido de inspiración a millones de enamorados. A continuación, te contamos en esencia de qué tratan. Sigue leyendo, te van a encantar.

1.- Jennifer Niven – Todos los lugares brillantes

Violet la protagonista, conoce en medio de su recuperación de un evento traumático a Finch. Este último, se puede interpretar que padece de trastornos bipolares. En medio de la desesperanza por haber perdido a su hermana en el caso de ella, y él con una niñez marcada por la violencia y el abandono, se enamoran. No hay peor condición que la falta de salud mental, pero ni ello impide que el amor florezca.

Los personajes recorren Indiana para cumplir una tarea escolar. Cada uno lidia con su inestabilidad emocional, teniendo como mejor medicina, su amor incondicional. ¿Tú crees que después de lo que te ha pasado no hay nadie para ti? Aunque con un final triste, esta historia te muestra cómo estás equivocado.

2.- Jojo Moyes – Yo antes de ti

Este libro cuenta la historia de Louisa y Will. Ella una joven creativa, extrovertida, talentosa pero que se subestima. Él, inteligente y exitoso, tras quedarse cuadripléjico se torna rencoroso y amargado. Este es el caso de dos personas muy diferentes y de distintos estatus que se encuentran.

El azar cambia la perspectiva de una y la decisión fatídica del otro. La trama enternece hasta la persona con menos esperanza en el amor. Pero más allá de su tono agridulce, el mensaje es claro, por muy gris y desolado que sea tu día, mañana todo puede ser diferente.

Estos grandes amores invitan a reflexionar en que a pesar de nuestras circunstancias hay algo inexplicable que sigue iluminando la vida, sin dudas el amor. Aunque las relaciones banales parezcan abundar en la actualidad, si historias como estas son contadas es porque la ficción en algún momento tuvo su base en lo real, aunque sea en la mente de la escritora.

3.- Jane Austen – Orgullo y prejuicio

Desde tiempos inmemoriales esta historia de amor alecciona e inspira. Este es un recuerdo para orgullosos y prejuiciosos. Ninguno está por encima de la necesidad de tenerse el uno al otro.

Darcy, capaz de despreciar a alguien de clase inferior, y Elizabeth incapaz de perdonar el rechazo, parecen detestarse. No obstante, las acciones dicen más que las palabras, y tras hacer más que hablar, el odio se convierte en amor.

Si conoces a esa persona, y no te gusta del todo, no lo juzgues sin tiempo. La lectura de este libro de devela el porqué.

4.- Rachael Lippincott – A dos metros de ti

¿Podrías amar a alguien al que no puedes acercarte? Según Stella y Will, la respuesta es sí. Estos son los protagonistas de esta historia. Ella espera un trasplante de pulmón y cualquiera que se acerque a menos de dos metros si le transmite una infección, la puede matar. Will solo deseaba salir del hospital a conocer el mundo. Así era hasta que se enamoró.

En medio de este imposible, la autora te revela verdades desgarradoras sobre la esencia de este sentimiento. El amor, está por encima de lo imposible y va más allá de lo corpóreo. Si nunca lo vistes desde este punto de vista, este libro es un descubrimiento que vale la pena hacer.

5.- Daniel Glattauer – Contra el viento del norte

El amor puede surgir en cualquier espacio. De esto nos convencimos tras leer esta historia. Leo comienza a recibir mensajes de una desconocida, Emmi. Al detectar el error le responde. En este imprevisto surge la necesidad de continuar el diálogo.

No se trata de un amor por correspondencia, es más que ello. La historia habla de sentir que el mundo te cambia solo con palabras. Se trata de tomarte tiempo para conocer al otro, aunque sea solo en un mundo donde como luces no es relevante.

Estas parecen historias de otra época y otro mundo, pero pensar así solo te aleja de tu búsqueda del amor. Cada uno de estos libros te abre las puertas a actuar diferente. Esta es tu oportunidad de pensar positivo, encontrar inspiración y atraer ese gran amor que todos merecemos.