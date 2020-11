¿Has pensado alguna vez en la influencia de la cultura en tus relaciones románticas? Tu música favorita, los libros que lees y, sobre todo, las películas que ves, tienen un efecto subliminal, generando deseos y sueños (a menudo irreales) que surgen de las páginas de libros, de los altavoces de tu habitación y de la gran pantalla.

Estas películas son realmente populares entre personas que sueñan con construir relaciones sólidas y ser felices en este aspecto de sus vidas. Y son también culpables, en parte, por el aumento del número de usuarios en casi todos los sitios de citas. Pues bien, ¿qué películas afectan tanto a las personas como a la cultura de las citas?

Nuestra lista:

A todos los chicos de los que me enamoré (To All the Boys I’ve Loved Before – 2018)

Esta película combina comedia con drama y romance. La adolescente Lara Jean escribe cartas a sus amores pasados, sin intención de enviarlas, hasta que se envían por error. A partir de ahí, empieza la locura, cuando todos sus amores la confrontan.

¿Relación con el mundo de las citas? ¿Quién no ha fantaseado con declarar su amor por alguien? Muchas veces no somos capaces de hacerlo y perdemos oportunidades de ser felices. El mundo de las citas online facilita esa tarea – la timidez aquí no existe – y por eso la gente suele tener más éxito en este entorno.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

50 primeras citas (50 First Dates – 2004)

Una comedia romántica con Adam Sandler y Drew Barrymore y otros ingredientes para una tarde de sábado perfecta. Drew interpreta a una chica que, por un accidente, revive el mismo día todos los días. Adam Sandler hará todo lo posible para conquistarla, grabando una VHS recordándola de todo lo que han vivido juntos.

¿Relación con el mundo de las citas? Cuando nos enamoramos somos capaces de cualquier cosa, incluso de hacer cosas que pueden hacer daño a la otra persona, en nombre del amor y de la verdad.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Tienes un e-mail (You’ve Got Mail – 1998)

Kathleen Kelly (Meg Ryan) es la dueña de una librería, y conoce a Joe Fox (Tom Hanks), hijo del dueño de una gran cadena que amenaza la sobrevivencia de su pequeño negocio. El giro dramático ocurre cuando descubren que mantienen una relación entre ellos por email.

¿Relación con el mundo de las citas? Esto es algo que nos puede pasar, ¿no? Es posible que conozcas a alguien en una página de citas sin conocer su identidad real y descubrir que esa persona no te cae nada bien en persona. ¿Qué harás si esto te pasa?

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Love & Basketball (2000)

Un chico y una chica empiezan su amistad alrededor del amor por el baloncesto, y este amor les acompañará el resto de la vida. Y lo que crece entre ellos, ¿será también amor?

¿Relación con el mundo de las citas? Uno de los factores más importantes a la hora de establecer conexiones son los hobbies y preferencias. Es fácil de entender por qué: si tenéis intereses en común, es más probable que existan otras compatibilidades.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Vaya resaca (Walk of Shame – 2014)

Una reportera se encuentra en el centro de Los Ángeles, sin teléfono, identificación o dinero, después de una aventura de una noche con un desconocido. Para empeorar la situación, solo faltan 8 horas para la entrevista de trabajo más importante de su carrera…

¿Relación con el mundo de las citas? Muchos usuarios buscan aventuras de una noche en las plataformas de encuentros. Si eso es algo que te interesa, ¡estás de suerte! Pero esperemos que no te pase lo mismo que a la protagonista…

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Retroalimentación en la cultura de las citas

Estas películas, como tantas otras, han contribuido para crear un imaginario de las citas románticas que genera expectativas – algunas adecuadas, otras irreales – y que influyen en la forma como las personas se relacionan. Es posible que no te hayas dado cuenta, pero el arte y la cultura han sido fuerzas importantes en lo que eres ahora como persona. Y eso incluye tu visión de las citas y del romance.