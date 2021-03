LIBROS ESCRITOS EN EL PALACIO DE LECUMBERRI

Lecumberri fue inaugurado por Porfirio Díaz el 29 de septiembre de 1900. Su construcción respondía a la necesidad de modificar el defectuoso sistema penitenciario del país. La existencia del llamado «Palacio Negro» generó una las leyendas más oscuras de su tiempo. Esta cárcel, conocida como Lecumberri es debido a que el dueño de los terrenos donde se construyó se apellidaba así.

El nombre del Palacio Negro se le dio por su historia de maltratos e injusticia. El ingeniero Antonio Torres Torija fue el encargado de edificar este proyecto.

Su diseño se basó en la ideología de los panópticos, la cual consiste en la facultad de ver desde un punto central todo el interior de un edificio y recíprocamente desde cada celda puede verse ese punto central. Precisamente fue por este diseño que los presos se sentían observados a todo momento.

Además de esto, las múltiples torturas a los que eran sometidos los presos esta cárcel fue temida en todo el país. En el sexenio de Miguel Alemán fueron encarceladas muchas personas por ser opositoras al régimen priísta. Con esto se agravaron los problemas de aglomeración. Desde entonces se le llamó popularmente «El Palacio Negro».

Esta cárcel fue escenario de la película «Nosotros los Pobres», con Pedro Infante en 1949. Personajes como Pancho Villa, José Revueltas y David Alfaro Siqueiros (quien dejó un mural en el lugar) pasaron por este lugar, También estuvo el cantautor Juan Gabriel, acusado de robo.

«Goyo» Cárdenas, el “tigre de Tacubaya”, paso por esta prisión; así como Ramón Mercader, homicida del revolucionario ruso, León Trotsky.

Asimismo, líderes sindicales del movimiento ferrocarrilero Valentín Campo y Demetrio Vallejo; líderes del movimiento estudiantil, como el traidor Sócrates Lemus también vivieron el encierro de Lecumberri.

El 27 de agosto de 1976 la Penitenciaría del Distrito Federal cerró sus puertas.

Esta penitenciaria recibió varios presos políticos, entre ellos muchos escritores, lo que dio origen a varias obras literarias

Mira algunas de estas obras que fueron escritas bajo el resguardo de las mentes que les dieron vida.

La revolución interrumpida– Adolfo Gilly

Ésta es una historia de la Revolución Mexicana escrita desde la visión de los de abajo, quienes le dieron su turbulencia, su dinámica y su sustancia.

Alfonso Gilly, fue un argentino que tenía un par de semanas en México.

Su detención estuvo a cargo de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y fue llevado preso, en lo que se llevaba a cabo su juicio.

Este libro es la visión de un extranjero de izquierda que se enamoró del país en donde lo encerraron.

González de Alba, Luis, Los días y los años

Libro testimonial del autor, Luis González de Alba, proporciona una mirada al movimiento estudiantil de 1968 narrada por el mismo, miembro del Consejo Nacional de Huelga (CNH).

Describe su experiencia dentro de la penitenciaría y recrea una construcción histórica cuyo enfoque social destaca modo de vida, organización, actividades dentro de la prisión, cotidianidad y relación entre reos.

Mutis, Álvaro, Diario de Lecumberri

En su obra Diario de Lecumberri el poeta Colombiano Álvaro Mutis, detalla a manera de prosa su acontecer diario en Lecumberri donde permaneció 15 meses preso.

El libro se encuentra dividido en 5 capítulos, referentes a la problemática y decesos causados por el tráfico de una “heroína falsa” dentro del penal; siendo víctima mortal un drogadicto con inclinaciones homosexuales de apenas 22 años, al que apodaban “El palitos”.

En una entrevista Elena Poniatowska le preguntó a su amigo Álvaro Mutis que si hubiera tenido la capacidad para escribir novelas si no hubiera estado dentro del Palacio Negro.

Él respondió: «Bueno, no sólo no habría escrito las novelas, sino ninguna otra cosa. En la cárcel tú llegas al final de la cuerda; todo lo que sucede en la cárcel es verdad absoluta. Ahí no tienes lugar especial, ni por tu posición social, ni por tu condición de escritor; pierdes todos tus privilegios».

Revueltas José, El Apando

La novela escrita por José Revueltas, El Apando, muestra la condición social de la clase popular mexicana a postrimerías de los sesenta.

Presos sin educación, con malos hábitos, deshechos de la sociedad, “más presos que los presos”; Revueltas muestra al prisionero como la figura de violencia y salvajismo, personas que van perdiendo la razón a la llegada al penal.

Su obra se desarrolla en el famoso Apando: celda sin luz, sin retrete, sin agua, donde se castigaba a los presos con mala conducta y era un espacio propicio para que la lucidez humana se fuera perdiendo poco a poco.

Revueltas estuvo en Lecumberri estuvo de 1969 hasta 1971. Fue llevado prisionero en el 1968 luego de haber estado en la Plaza de las Tres Culturas y pertenecer al Grupo Comunista Internacionalista.