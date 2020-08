Te compartimos algunos libros para niñas donde podrán aprender sobre la importancia del autoestima

Guapa -Canizales

Narra la vida de una bruja, quien a tener una cita con un ogro. Sin embargo sus ideas se ven afectada al recibir consejos para cambiar su aspecto físico y verse más guapa. La bruja empieza a dudar sobre sí misma y ve la posibilidad de cambiar su pelo, nariz y cuerpo, por medio de su varita mágica. Es una reflexión sobre la importancia de aceptarse y amarse a uno mismo y que primero debes tomar en cuenta tú opinión, antes de las opiniones de los demás.

Yo voy conmigo-Raquel Díaz Reguera

Es una historia sobre amor. Todo comienza con una niña que le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, no la mira. ¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo: que se quite las coletas, las gafas, la sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan parlanchina. El niño por fin se ha fijado en ella, pero, con tanto quitar, hasta se han ido los pájaros de su cabeza. Y la niña se da cuenta de que ya no es ella y decide volver a como era antes.

El Libro Rojo de las Niñas– Cristina Romero y Francis Marín.

Es importante conocer nuestro cuerpo y cómo a medida que vamos creciendo, va cambiando y no hay por qué avergonzarse. El Libro Rojo de las Niñas, habla a todas las niñas y a las mujeres en general, de una forma muy sencilla y amigable. Explica de manera muy sencilla sobre la importancia de aceptarnos en cada proceso de nuestras vidas, nos recuerda que somos muy valiosas y poderosas y que esta bien reconocer nuestras emociones.

Malena, ballena, de Davide Cali y Sonja Bougaeva.

Es una historia llena de valores y moralejas sobre el amor propio. Todo empieza con Malena una niña de la que se burlaban por su peso. Tanto que la llamaban ballena. Pero un día, el entrenador de natación le dijo algo muy importante, que hizo cambiar su perspectiva: «somos lo que pensamos que somos», así que Malena, empezó a cambiar su forma de pensar.