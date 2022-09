Lil Peep y otros «Mártires» del trap

El trap es un género bastante crudo. Sus letras representan el lado más obscuro de nuestra sociedad. Drogas, alcohol, depresión, sexo fácil, violencia, pobreza son algunos de los temas que gente como Lil Peep, XXXTENTACION o Juice WRLD mencionaban en sus letras, mismas que vivieron más allá de la ficción. De hecho fue justamente ese estilo de vida el que probablemente haya causada su pronta partida y reconocimiento como «Mártires» del trap.

Contexto

Una manera de entender esta ola de jóvenes raperos que no pudieron vivir para explotar su obra es empezar por el contexto en el que vivían. La mayoría de ellos tuvieron infancias inversas en la pobreza. También pertenecían a familias divididas donde el padre podría estar ausente mientras la madre tenía que trabajar dejando la crianza a otros familiares o definitivamente dejándolos sin atención. Todo esto es campo fértil para el trap.

Esto provocó que desde jóvenes se refugiaran en el trap pero también en las drogas y alcohol. Conforme su talento se desarrolló su ambiente cercano los empezaba a llenar de más drogas y más alcohol. Sin poder controlar estas situaciones poco a poco las noticias se llenaron de titulares los cuales anunciaban la muerte de un rapero muerto cada vez más frecuentemente.

Situaciones como estas fueron la muerte del trap, al menos en su forma más pura. También acabó con el emo trap, el cual perdió a Lil Peep, su máximo referente, antes de explotar por completo. Algo así como le sucedió al grunge en 1994 con la muerte de Cobain.

Te dejamos aquí una lista de aquellos raperos que han fallecido en los últimos cinco años o como decidimos llamarle: Lil Peep y los otros «Mártires» del trap.

Lil Peep (1996-2017)

Si se preguntan por qué comenzar con Lil Peep la respuesta es sencilla. Dentro de esta lista es el nombre que moldeó la manera de hacer trap de esta generación. Pero más importante aún su muerte resultó ser también la primera de muchas que ocurrieron de manera similar entre raperos de su generación.

Para no hacerles el cuento largo, Lil Peep murió por una sobredosis de fentanilo, esa droga que muchos toman sin saber y que mata a decenas de miles al año en Estados Unidos. Su vida fue retratada en un documental que está disponible en Netflix.

XXXTENTACION (1998-2018)

Tan sólo unos meses después de la muerte de Lil Peep otro rapero de la misma generación falleció de manera trágica. En esta ocasión se trató de XXXTENTACION, que para ese momento estaba convirtiéndose en una estrella global. La muerte le llegó el 18 de junio del 2018 pero a diferencia de Peep, él murió víctima de la violencia a causa de un robo fallido.

Esto podría ser un simple síntoma de la sociedad en la que vivimos, un acto más de delincuencia común. Sin embargo su acercamiento a la violencia, su forma de mostrar el dinero y el tipo de temperamento del propio «X» seguramente lo puso en esa posición ese trágico día.

Juice WRLD (1998-2019)

Juice WRLD se diferenció del resto por ser uno de los pocos de su generación en ser tomado enserio por la anterior generación de raperos. De hecho, al poco tiempo de morir se lanzó una colaboración que había hecho con el mismísimo Eminem. Este track y su muerte prematura fueron suficientes para elevarlo al grado de leyenda.

Su muerte llegó cuando bajaba de un avión. al parecer había ingerido varias pastillas antes y durante el vuelo. Esto le provocó la muerte por un infarto. Una pena pues sin duda era una de las caras más importantes del trap en ese momento.

Pop Smoke (1999-2020)

Otro más que fue víctima de la violencia. Pop Smoke acababa de lanzar su primer disco oficial unos meses antes de morir en su casa asesinado aparentemente por un robo.

La misma semana de su asesinato el rapero celebró que su disco entró en el top 10 de Billboard. Esto nos hace preguntar hasta dónde hubiera llegado su carrera de no haber muerto tan joven.

Lil Loaded (2000-2021)

Aquí podemos apuntar 100 por ciento a la violencia barrial como causa de la muerte de Lil Loaded. Este joven rapero se quito la vida el año pasado luego de ser acusado de homicidio de un amigo.

Aunque no podemos saber si era culpable o no de dicho crimen, la realidad es que esto es lo que muy probablemente lo haya llevado a terminar con su vida. Ya sea por la culpa o por el hecho de no poder vivir siendo apuntado por ese hecho.

¿Quién más entraría en los «Mártires» del trap?