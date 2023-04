Mujeres invisibilizadas por marcar historia en la psicología 

Las mujeres han tenido importantes aportaciones a la historia de la humanidad que han sido negadas o invisibilizadas por la historia. El contexto machista en el que se desarrollaron las cayó pero al mismo tiempo las llevó a caminos donde esa violencia se convirtió en el deseo de estudiar más la mente humana y facilitar diagnósticos y atenciones a otras mujeres. Estas mujeres en la psicología brindaron nuevos panoramas de estudio y por supuesto, mejoraron con su trabajo, el futuro de las nuevas generaciones de psicólogas.

No se trata de ser feminista o no. No es necesario el uso de gafas violetas para conocer estas historias y entender que la misoginia las llevó a las sombras de una carrera profesional donde, como siempre, predominaban las voces masculinas que para entonces ya tenían reconocimiento. por eso hoy, te traemos los aportes de algunas mujeres en la psicología para darle eco a su trabajo.

Karen Horney (1855-1952)

La psiquiatra que confrontó las teorías de Freud respecto a su postulado de la «envidia del falo». Ella contraargumentó que no se trataba de envidia, sino de una clara desigualdad social entre géneros y era más la aspiración a la postura del rol social basado en los géneros, mismos que consideraba determinados en buena medida por la cultura y no solo por diferencias biológicas.

Señaló de manera muy determinante que la falta de salud mental de las mujeres provenía de la opresión de un sistema hecho por y para hombres en el que no sentían encontrar su lugar y que era evidente que ellos no estaban dispuestos a modificar. Sus aportaciones a la psicología femenina la convirtió en la pionera de la psiquiatría feminista y es considerada una de las mujeres en la psicología más influyente.

Mamie Phipps Clark (1917-1983)

Fue una psicóloga social que enfocó su atención a las problemáticas raciales que se vivían en su época en Estados Unidos y sus aportaciones a la psicología infantil a partir de este tema fueron reconocidos hasta mucho tiempo después que su esposo, Kenneth Clark psicólogo reconocido, hizo la aclaración sobre el trabajo de los muñecos blancos y negros que se le atribuía él.

Pese a parecer sencillo, la identificación racial fue el tema que impulsó a Mamie Phipps Clark a realizar sus estudios con infantes. La propuesta de una evaluación a través de dos muñecos (uno blanco y otro negro) y la realización de preguntas sencillas sobre actitudes, preferencias y la capacidad de identificación de grupos raciales la llevó a colocarse en los libros de psicología como una psicóloga social.

Christine Ladd-Franklin (1847-1930)

Esta psicóloga experimental, combinó sus estudios de física y matemáticas para desarrollar una teoría sobre la visión del color que tuvo un fuerte impacto en la psicología moderna. Sufragista por convicción, Christine aportó a la historia sus conocimientos y luchó por garantizar el acceso y la participación de las mujeres a las universidades.

Tras una larga lucha por obtener un lugar en las universidades, Christine desarrolló una importante teoría de cómo actúan los fotorreceptores en conexión con el funcionamiento químico del sistema nerviosos y que eso, permite que sea posible percibir una gran variedad de colores.

Margaret Floy Washburn (1871-1939)

Primera mujer en recibir un el título de doctorado en Psicología. Otra de las mujeres en la psicología más reconocidas debido a sus estudios sobre comportamiento animal. Cuestionando los procesos simples como los movimientos físicos o motores con la finalidad de explicar el desarrollo del aprendizaje o la toma de decisiones. Su teoría motora de la consciencia es su trabajo más emblemático.

Su obra más importante titulada “La mente animal: un libro de texto de Psicología Comparada” donde se recoge su trabajo sobre conductismo animal y la influencia en el ser humano. Un aporte que rompió el sesgo entre animales y personas desde el punto de vista del comportamiento, habilidades, pensamientos y capacidades.

Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

La época que le tocó vivir a Leta Stetter Hollingworth versaba sobre el pensamiento de que las mujeres eran personas intelectualmente inferiores a los hombres y esencialmente semi-inválidas cuando se encontraban menstruando. Ella se encargó de validar científicamente que el sexo femenino era igual de inteligente y capaz que el masculino sin importar en qué fecha del mes se le evalúe.

Sus aportaciones van más enfocadas al tratamiento y desarrollo de los niños excepcionales o superdotados. Leta reconoció que la herencia de la inteligencia jugaba un papel importante en estos niños pero era una ferviente creyente de que los factores ambientales y educativos tenían una fuerte influencia en esas inteligencias excepcionales. Su postura científica se enfocó más en la crianza adecuada de estos menores y la educación que reciben para no limitar sus capacidades.

Mary Whiton Calkins (1863- 1930)

Pese a ser una de las pensadoras más eminentes de su época esta es otra de las mujeres en la psicología silenciada por el patriarcado, ya que la prestigiosa universidad de Harvard se negó a otorgarle su título por ser mujer. Aún con ello, se convirtió en la primera mujer presidenta de la Asociación Americana de Psicología.

Esta psicóloga experimental tuvo la oportunidad de crear el primer laboratorio de psicología en Wellesley, colegio para mujeres donde se desarrolló como docente de Filosofía y posteriormente, de psicología. Pese a su prominente desarrollo, fue aceptada únicamente como oyente en las clases debido a su condición como mujer.

Eleanor Maccoby (1917-2018)

Fue la primera mujer en presidir el Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Una de las mujeres en la psicología contemporánea cuyos aportes van más relacionados a la psicología de las diferencias sexuales, la socialización, las influencias biológicas en las diferencias sexuales y los roles de género. Propuso que el aspecto social y cultural de los padres determinaban la preferencia de roles y género.

Eleanor colaboró con Carol Jacklin para publicar el libro «La psicología de las diferencias sexuales» donde abordaron el análisis de trabajos previos al encontrar que la información sobre diferencias sexuales se encontraba sesgada y que la mayoría de las investigaciones sobre las distinciones de género no habían sido publicados sino suprimidas. Hoy día, es un referente para citar el tema.