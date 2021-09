TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL ABORTO

Qué es un aborto

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al aborto como la Interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. Existen diferentes tipos de aborto o interrupción del embarazo.

Aborto legal: se realiza bajo las leyes despenalizadoras del país donde se practica existiendo unidades médicas con las condiciones de higiene adecuadas y permisos para llevarlo a cabo. Este aborto suele ser realizado en contra de algunas de las leyes del país donde se practica y usualmente en entornos de riesgo e insalubres para la madre y el feto.

Aborto inseguro: clandestino y sus complicaciones constituyen un problema de salud pública en el mundo.

El impacto social en la mujer involucra aspectos relacionados con derechos humanos, sexuales y de salud reproductiva, con valores éticos, morales y religiosos. El proveer de servicios apropiados para un aborto temprano salva la vida de las mujeres y evita los costos del tratamiento y de complicaciones prevenibles del aborto inseguro. El aborto es un procedimiento muy seguro cuando se practica de forma legal, en condiciones higiénicas, con la tecnología adecuada y por personal médico y de enfermería capacitado. El aborto es todavía más seguro si se realiza en las primeras semanas de embarazo.

No es recomendable realizarse abortos por cuenta propia por lo que siempre la mejor opción es acudir a alguna clínica privada o gratuita en donde se te pueda realizar de manera segura

Tipos de aborto

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce la existencia de dos tipos de aborto: espontáneo e inducido.

Espontáneo

Es la interrupción del embarazo de forma espontánea y natural sin el uso de medicamentos o de alguna intervención quirúrgica después de la implantación del feto y antes de que éste pueda vivir de forma independiente.

Inducido

Es la interrupción del embarazo a través del uso de medicamentos o intervenciones quirúrgicas antes de que el feto sea viable fuera del vientre materno. El aborto inducido puede ser seguro o inseguro, y a su vez legal o ilegal dependiendo de las condiciones en las que se realice.

¿Cuáles son las causas del aborto espontáneo?

Los abortos espontáneos pueden ocurrir por diferentes problemas:

El feto empieza a crecer pero interrumpe su desarrollo: Normalmente se debe a anomalías genéticas.

Normalmente se debe a anomalías genéticas. La madre tiene problemas médicos: como una diabetes mal controlada, incompatibilidad de grupo sanguíneo, traumatismos graves, etc.

como una diabetes mal controlada, incompatibilidad de grupo sanguíneo, traumatismos graves, etc. El útero materno es anormal.

El riesgo de aborto espontáneo aumenta con la edad materna. Algunos estudios demuestran que el riesgo de sufrir un aborto en la década de los 20 años es de entre un 12 por ciento a un 15 por ciento y que aumenta hasta un 25 por ciento a los 40.

Las mujeres que ya han tenido un aborto tienen más probabilidades de abortar una segunda vez, y las que han tenido dos abortos tienen más posibilidades de sufrir un tercero.

Cuidados después de un aborto

Descansar durante un día completo

No utilizar tampones hasta tu próxima menstruación

No mantener relaciones sexuales hasta que el médico te lo indique, el tiempo estimado es de 15 ó 20 días

No te realices duchas vaginales, no nades o tomes baños, porque la vagina se encuentra y está más expuesta a infecciones.

No hagas ejercicios bruscos.

Evita tomar aspirinas o alcohol para que no se produzcan sangrados abundantes. Tampoco consumas opiáceos como la marihuana.

No te introduzcas nada en la vagina.

Debes tomar abundante líquido así como llevar una dieta equilibrada. Aumentar la ingesta de líquido ayuda a eliminar la hormona del embarazo.

Es aconsejable que masajees la parte baja del abdomen para disminuir los calambres.

Puedes tomarte la temperatura cada día y tomar nota hasta tu próxima revisión con el ginecólogo, ya que la elevación de la temperatura corporal puede indicar la existencia de alguna infección.

Es aconsejable que utilices toallitas sanitarias (compresas) hasta que tengas tu próxima menstruación, ya que el uso de tampones está totalmente desaconsejado.

hasta que tengas tu próxima menstruación, ya que el uso de tampones está totalmente desaconsejado. Si el médico te recetó medicamentos, tómalos el tiempo indicado sin romper el tratamiento aunque te encuentres mejor.

Aborto quirúrgico

Puedes sentir un ligero dolor abdominal que se podrá resolver con un analgésico

Es normal tener sangrados, incluso coágulos de sangre.

Si aparece fiebre es una señal de una posible infección, así que lo mejor es ponerte en contacto de manera inmediata con el médico que te realizó la interrupción del embarazo.

Puedes tener molestias al orinar, durante las primeras horas.

La recuperación es muy rápida como regla general.

15 días después de la intervención se recomienda acudir a la clínica de aborto para que te realicen un ultrasonido para comprobar que el útero está vacío.

La menstruación suele regresar entre 4 y 6 semanas después del aborto quirúrgico.

No debes realizar ninguna actividad deportiva extenuante como correr o cargar cosas pesadas.

No uses duchas vaginales, ni tampones.

Debido al cambio hormonal puedes tener náuseas.

No debes tomar aspirina porque puede hacer que aumente tu sangrado.

Aborto farmacológico

Una vez que se toma la segunda pastilla para abortar es normal tener dolor abdominal o de espalda, por lo que puedes tomarte un analgésico.

El manchado suele ser más fuerte que el de una regla normal.

Existe menos riesgo de infección que en el caso del aborto quirúrgico.

Se debe realizar un ultrasonido para comprobar que todo ha salido de manera correcta.

No uses duchas vaginales, ni tampones.

Utilizar toallas sanitarias.

El cambio hormonal puede provocarte náuseas.

Puedes tener sensación de cansancio, etc.

Entre la 4ª y 6ª semana después del aborto y con un ciclo menstrual normal podrás tener un embarazo si así lo deseas, por lo general sin problemas. Pero recuerda que si no quieres quedar nuevamente embarazada debes utilizar un anticonceptivo, un anticonceptivo bien utilizado podrá protegerte también de enfermedades de transmisión sexual.

Signos de alarma

Si tienes alguno de estos síntomas después de practicarte un aborto debes acudir al ginecólogo:

Cuando tengas un sangrado muy abundante con presencia de coágulos. Un goteo lento, pero constante también puede ser signo de alarma.

Dolor abdominal más fuerte que el de una menstruación normal; si aun tomando analgésicos no mejoras debes acudir al médico.

Debes tomarte la temperatura y si superas los 38º C debes consultar o acudir a tu ginecólogo.

Si presentas deshechos de la vagina que tienen mal olor es otro signo de alarma que hace que debas contactar con un médico.

Síntomas después de abortar

Después de un aborto puedes presentar varios síntomas como:

Experimentar sentimientos encontrados como tristeza, soledad o estrés.

Calambres o cólicos parecidos a los de la menstruación.

Puedes manchar sangre entre 1 semana y 10 días, pero si el sangrado es abundante o con coágulos, debes acudir al médico.

Los pechos hinchados suelen desaparecer en un par de días.

Notarás cansancio en general y puedes tener cólicos.

La interrupción legal del embarazo como derecho

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Es un factor interdependiente de los derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, estar libres de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ha sido el caso de la continuación forzada de un embarazo o la falta de acceso a la interrupción legal de éste cuando la salud está en riesgo.

Una sociedad democrática no puede definirse como tal si una mujer no es libre de decidir su futuro reproductivo y cuándo quiere ser madre. La búsqueda de la igualdad de género se basa en igualdad de oportunidades. La maternidad forzada y aún la deseada desequilibran esta ecuación. Para que la mujer pueda desempeñarse en la vida pública y no sea confinada a los cuidados del hogar y la maternidad es necesario que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Por ello el aborto es un bien social.

Consecuencias psicológicas del aborto

Aquellas mujeres que sin haberlo deseado ni planificado, se quedan embarazadas y teniéndolo claro deciden interrumpir su embarazo, tomando la decisión por ellas mismas, teniendo en cuenta sus propios criterios, valorando que si ese no es su momento para ser madre otros en el futuro podrán serlo, no tienen por qué tener ninguna consecuencia negativa a medio y largo plazo».

Sin embargo, aquellas mujeres que dudan, que tienen sensaciones encontradas, que sienten presiones en un sentido o en otro con respecto a su entorno o pareja, que entran en contradicción con sus ideas políticas o religiosas y toman la decisión no con una motivación propia, sino influídas o condicionadas por elementos externos, «son las que tienen más posibilidades de generar repercusiones psicológicas negativas a medio y largo plazo«.

El aborto como tema social

El aborto no debe ser visto como una lucha entre religiosos y ateos sino como una necesidad que impone el estado laico en cuestiones de salud pública y de dignidad de las personas. El grupo pro vida justifica su postura en la intención de disminuir o evitar la muerte de los embriones: la bibliografía ha demostrado con creces la ineficacia de esta actitud y de esta posición.

El grupo Ni Ni, que también demoniza el aborto o lo considera una tragedia, no sólo es incorrecto desde la experiencia de la mayoría de las mujeres, sino que es una verdadera estafa moral por parte de un grupo radicalizado que no acepta las decisiones libres, individuales y morales de las mujeres. Este grupo, pro vida, se ha ocupado sistemáticamente de mostrar a las mujeres como egoístas y hedonistas, que sólo piensan en sí mismas. Sin embargo, la decisión del aborto es una decisión, la mayoría de las veces, que muestra un gran componente de responsabilidad.

La mirada sobre lo malo del aborto debe quedar atrás dando paso a una mirada relacionada con lo razonable y lo aceptable. Es por ello que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es un bien social necesario para el desarrollo y el desempeño de la mujer en la sociedad. Aborto es libertad reproductiva, responsabilidad, tolerancia y autonomía personal.

Así es como propongo que entre todos saquemos al aborto de su lugar sórdido y escondido de la sociedad, para considerarlo en cambio como un evento propio del comportamiento sexual y reproductivo. Si hay derecho a tener hijos debe existir sin falta el mismo derecho para no tener hijos. Se debe buscar la armonización moral entre los conceptos de tener y no tener hijos y no privilegiar a uno sobre el otro. Sobre todo teniendo en cuenta que tener es un aborto es menos peligroso que tener un hijo, salvo cuando el aborto es ilegal.