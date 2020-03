Bajo el estandarte de «El 9 nadie se mueve» se exige justicia sobre los recientes casos de feminicidios en México y la violencia de género

Este 9 de marzo, se inició una idea de paro nacional de mujeres por parte de los movimientos feministas a través de una colectiva de Veracruz.

Pero, no es el primer «Paro Nacional» que vivimos en México. Las grandes instituciones educativas en México como la UNAM, IPN o UAM han hecho historia a lo largo de los años convocado a gran cantidad, no solo de alumnos, personas, ex alumnos, profesionistas, movimientos culturales y sociales y hasta intelectuales en marchas y paros para exigir distintas causas.

La UNAM, particularmente, ha tenido luchas estudiantiles que han devenido en paros y huelgas. Las más destacadas son las de 1929, 1956, 1958, 1966, 1968, 1971, 1987, 1999-2000 y el movimiento #Yosoy132 de 2012.

Huelga 99 en la UNAM

También podemos recordar el movimiento médico en 1964-1965 que incluyó cuatro paros de labores ocurridos entre el 26 de noviembre de 1964 hasta octubre de 1965 en demanda de mejoras salariales y condiciones de trabajo.

Este 2020 se ha convocado a un paro nacional de mujeres para exigir que se respeten nuestros derechos humanos, pues vivimos en un país que ocupa el lugar 23 en prevalencia de violencia feminicida.

Nombres como Fátima o Ingrid Escamilla dejaron una herida que no sana en la mente de varias personas en nuestra sociedad, las mujeres tenemos miedo.

Tenemos miedo de salir a la calle y que seamos acosadas o algo peor como privadas de nuestra libertad o nuestra vida.

La idea de un Día Sin Mujeres es buena pero… ¿Por qué se avisa con un mes de anticipación a la sociedad sobre esto y se pide aprobación del sexo opuesto para parar el 9 de marzo?

Desde que la idea surgió, se convoca a mujeres profesionistas, niñas y cualquier fémina a dejar sus labores domésticas y cualquier trabajo para sumarse a la causa.

Pero también, se le pide a los varones, jefes de familia, trabajo o profesores que sepan de antemano sobre este hecho y les «permitan» faltar sin repercusiones.

Se dice que los padres de familia ayuden con las labores domésticas y cuiden a los niños, pero… ¿qué eso no es algo en lo que deben participar todos los días?

Que jefes de empresas sustituyan con empleados hombres el trabajo que normalmente haría una mujer y que los profesores pasen por alto la falta académica de sus alumnas.

Se ha prevenido a la población en general a tomar medidas para que no existan grandes pérdidas mientras las mujeres «protestamos» y nos encerramos nuestras casas tranquilas de que tanto el gobierno como nuestros jefes o maestros nos dieron permiso.

La idea de un Día Sin Mujeres es una excelente iniciativa, comprobada a lo largo de la historia mundial.

Vamos a revisar un poco el contexto de esta convocatoria en general que, aunque no lo creas, se viene haciendo desde hace muchos años.

UN DÍA SIN MUJERES

Esta idea no es nueva y tampoco tiene su origen en México. Surge en el año de 1975 cuando la ONU declara el 8 de Marzo como Día de la Mujer y se celebra por primera vez.

Colectivos feministas tuvieron la idea de demostrar con un paro la importancia de las mujeres.

Islandia, un país considerado como «el país más feminista del mundo» marcó el primer antecedente unos meses más tarde del primer Día de la Mujer.

Este se concreto un 24 de octubre y tuvo un gran impacto en escuelas, tiendas, fábricas e incluso periódicos vespertinos que no pudieron imprimirse porque la mayoría de las tipografías y secretarias eran femeninas.

Para una isla que solo tiene 220.000 habitantes, fue todo un logro que 25.000 mujeres se unieran a este hecho.

Esta idea fue propuesta por un movimiento radical femenino fundado en 1970 llamado Red Stockings (Medias Rojas).

La mujeres en Islandia obtuvieron su derecho al voto en 1915, detrás de Nueva Zelanda y Finlandia.

El hecho de que una mujer tuviera acceso al sufragio fue uno de los logros más importantes de los movimientos feministas.

Nueva Zelanda fue el primer país en aprobar el voto femenino

Damos un salto en el tiempo y de siglo, cuando en el año 2016, mujeres feministas de Argentina y Polonia se sumaron a un paro.

Estados Unidos en 2017 vivió su propio #DayWithoutAWoman en reclamo a los comentarios considerados misóginos del presidente Donald Trump.

El 8 de marzo de 2018, España llamó la atención de todo el mundo, sobre todo en Europa, por un paro de mujeres de 24 horas y manifestaciones de proporciones nunca antes vistas.

En total, unas seis millones de trabajadoras pararon labores y se registraron manifestaciones en 120 ciudad donde hubo hasta un millón de asistentes en Madrid y 600 mil en Barcelona.

¿CÓMO SURGE EL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES EN MÉXICO?

Esta propuesta se viralizó gracias a colectiva llamada «Brujas del Mar» originaria del estado de Veracruz, el estado con más feminicidios registrados en 2019.

Brujas del Mar, autoras de del cartel

Esta propuesta consiste en que mujeres y niñas no asistas a sus trabajos, escuelas o hagan sus actividades diarias como hacer compras.

#UnDíaSinMujeres es el hashtag con el que se invita también a jefes y profesores a no poner faltas o descontar el día a las mujeres que decidan unirse.

Las Brujas del Mar se presentaron en redes sociales a finales de septiembre luego de una manifestación global en septiembre del año pasado a favor del aborto.

Hay que especificar que esta marcha no tiene nada que ver con ningún partido político de izquierda o derecha en México.

“Claro que está la derecha metida, los conservadores. O sea, así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir qué partidos, pero se pasan, se pasan”, dijo. Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa

El cartel fue compartido por el presidente del PAN, coordinadores parlamentarios y gobernadores del partido.

Incluso la cuenta de Twitter del PRI en el Estados de México, el gobernador perredista de Michoacán y Jalisco (Movimiento Ciudadano) compartieron la imagen, entre otras personalidades.

Incluso algunas publicaciones se compartieron con la fotografía de la excandidata presidencial independiente y ex primera dama Margarita Zavala.

Ante toda esta ola de señalamientos sobre el origen de la convocatoria las mismas Brujas del Mar aclararon que fueron las autoras de la imagen y que no tienen nada que ver con algún partido político.

“La propuesta y la imagen se viralizaron, y es imposible pensar que nosotras podemos tener el control de quién comparte o las razones por las que alguien comparte, o porque la compartió equis político o equis medio ya somos no sé qué. Se viralizó” Twitt de Brujas del Mar

¿QUÉ DEMANDA EL PARO DE MUJERES?

Este acto pretende exigir la demanda del valor y respeto por la vida de las mujeres en nuestro país.

Se busca visibilizar el impacto que tienen las mujeres en la sociedad, la economía, la educación, el trabajo, la familia, etc.

México es país donde mueren 10 mujeres al día y dónde hace poco vivimos el asesinato de una niña llamada Fátima, que fue agredida sexualmente y torturada; también de Ingrid Escamilla, asesinada y desollada por su pareja.

Los feminicidios pasaron de un total de 426 en el 2016 a 1,006 en 2019. Según datos recabados por la periodista y activista Frida Guerrera, en lo que va del 2020 hubo más de 250 feminicidios en México y 20 fueron cometidos contra niñas menores de 14 años.

Un día sin mujeres en la vida económica significa una pérdida de más de 37.000 millones de pesos.

Este cálculo incluye el trabajo de mujeres dedicadas a la vida doméstica o alguna labor sin remuneración alguna.

FAMOSAS SE SUMAN AL PARO

Esta idea de paro nacional ha sido compartida por varias mujeres, entre ellas varias periodistas, cantantes y actrices que se sumarán a esta iniciativa.

Vanessa Bauche, la protagonista de la película Amores Perros dió a conocer su postura en su cuenta de Instagram, arrobando a personalidades como Lydia Cacho, Kate del Castillo, Eréndira Ibarra y más:

El lunes 9 de marzo nuestra ausencia se sentirá en todo el país!! Un día por ti, por todas y con todas!! En vida hermanas, en vida!!! #JusticiaParaTodas https://www.instagram.com/p/B8vGok9pMZB/

Natalia Lafourcade, Dolores Heredia, Rebecca Jones, Adela Micha y Cecilia Suárez son algunas que se suman a la causa publicando en sus redes sociales su postura y apoyo al PIM.

Cecilia Suárez

¿QUÉ PUEDES HACER PARA QUE ESTA IDEA FUNCIONE?

Es muy importante entender que el hecho de estar en un paro no es sinónimo de día libre para salir con amigas o irse de fiesta.

La idea es que las mujeres mostremos que somos totalmente necesarias en cualquier día a día del país, es por eso que el no salir de casa, no hacer quehaceres domésticos, no asistir a la escuela, trabajo, etcétera; muestre el impacto que tiene la ausencia de nosotras.

Se pretende demostrar ¿qué pasaría si un día somos todas a quiénes matan o desaparecen?

Es por eso que te preguntamos ¿Qué es lo que piensas hacer?

Primero que nada, recuerda que para que un paro de labores sea exitoso no se le debe pedir permiso a nadie para hacerlo, se hace y ya. De esta manera nadie tendrá tiempo de oponerse o colgarse del movimiento. Además de que estarán desprevenidos y no sabrán qué hacer.

No tengas miedo de demostrar que alguien note tu ausencia, pues vivimos en una realidad donde ninguna mujer está segura, ninguna de nosotras sabe cuando podemos llegar o no llegar a nuestros destinos al salir de casa.

Muchas empresas, partidos políticos y hasta medios de comunicación se han sumado a esta causa, muchos de ellos, diciendo que se unen a la causa «permitiendo» que las mujeres falten, pero sin atender las denuncias sobre machismo o acoso en sus filas.

¿QUÉ PUEDES HACER SI ERES MUJER?

No pidas permiso, deja que tu esposo se ocupe de la casa, la comida y los hijos.

Deja que tu jefe vea cómo se las arregla si un día no estás y no realizas tu trabajo.

Deja que los grandes comercios se queden sin tu dinero y se sienta tu ausencia, en solidaridad a todas esas mujeres que un día salieron y jamás volvieron.

No permitas que los partidos políticos se adueñan de esta causa que es más que obvio que no les interesa.

Todas podemos hacer un cambio importante, empezando por tomar conciencia de lo que estamos pasando.

Si juntas nos ayudamos, nos organizamos y protestamos podemos lograr que seamos escuchadas y que aquellas que ya no tienen voz, obtengan la justicia que merecen.

Si este 9 de marzo, todas paramos nuestra actividades, la economía mexicana operaría sin 53% de su personal en el sector comercial, la parte más importante del país.

La industria de los servicios se quedaría sin el 49% de sus trabajadores, la manufacturera sin el 38%. Datos del INEGI

