Recuento de daños: Entrevista a Asia Menor

Actualmente, en un mundo globalizado, la presión, el constante flujo de noticias, los nuevos estereotipos y los monótonos roles que ejercemos día a día nos dejan con una sensación oscura de la vida. En una reciente entrevista en Asia Menor, se discutió cómo esta sensación termina por rodearnos, como si fuera un alambre de púas que no solo nos atraviesa, sino que nos asfixia lentamente, impidiéndonos gritar cuánto duele este machacante ritmo de existir.

Cuando nos sentimos incapaces de hablar, buscamos una voz que nos escuche, una con la que podamos identificarnos y sentir que ha dicho lo que nosotros no podemos. Esa voz puede provenir de distintas fuentes; la música es una de ellas. Hoy hablaremos con una voz que ha musicalizado el sentir del ser humano en la modernidad y ha gritado por aquellos que no pueden: Asia Menor.

Originarios de Temuco, Chile, Asia Menor se formó en 2018. Aunque no se encasillan en un solo género, su música abarca desde el post-punk hasta el art punk. Su álbum debut, «Enola Gay», es una contundente mezcla de letras pesimistas que reflejan el estrés y la ansiedad de la modernidad, junto con la violencia de la naturaleza. Todo esto se conjuga con melodías melancólicas y ruidos crudos.

Armando la bomba: Las letras y el sonido de Enola Gay

El entorno que rodea al álbum es descrito con frecuencia por los críticos como pesimista y jovial. Jorge Scheuerman comenta que, aunque él no se atrevería a describirlo con una sola emoción, sí lo considera pesimista y, sobre todo, ansioso. Parte de ese ambiente se debe no solo a las letras, sino también a sus melodías y ruido crudo.

«Yo creo que sí es un disco que es en general pesimista. No sé si jovial es la palabra que usaría pero estoy casi totalmente de acuerdo con esa suposición». Jorge Scheuerman.

Para crear esa crudeza sonora, la banda tomó influencias de grupos como Women, Preoccupations, Talking Heads y XTC, de las que fueron deformando su sonido hasta crear algo nuevo en cuanto a tempo y métrica. De esta manera lograron un sonido único, como si se tratara de un sampleo meticuloso, pero de manera artesanal. Y aunque no es el único proceso creativo que usan, gran parte de las canciones de «Enola Gay» se crearon bajo esta «lógica de collage«.

Jorge comentó que, si bien «Enola Gay» se basó en estas influencias de rock contemporáneo de los años 80, actualmente está trabajando en un segundo material con la banda, cuya inspiración principal son grupos como Sonic Youth y Swans. También aclaró que esta vez la composición ya no se basa en el método anterior, ya que la banda esta en constante cambio y estilo, renovando sus influencias y métodos creativos para este nuevo álbum.

«No es un método de composición que usemos para nuestro segundo disco, creo que fue un experimento que uno hace una sola vez o que al menos para nosotros dejó de ser interesante». Jorge Scheuerman

A pesar de ser estructurados, la banda prefiere darle paso a la fluidez al momento de componer en cuanto a letras y música. La estructura va sobre la marcha, Jorge comenta que todo comienza con un riff o una letra sobre lo que les llama la atención o están leyendo y ensayo con ensayo la canción se va formando.

Fotografía del equipo de Sinohayotra 📸🔥 (@ceashe_pm @vapphyw @cami.iilavp )

Lo interesante de esto es que para Asia Menor las canciones nunca están terminadas, pues incluso en vivo hay veces que pueden modificar la letra o los arreglos musicales, ya que algo que les gusta bastante es la improvisación y dejar que la canción fluya por si misma, o más bien dejar que los integrantes fluyan a través de la canción.

«Tenemos una apreciación de que las canciones nunca están terminadas. Así que incluso en vivo improvisamos o las modificamos . Para nosotros es suficiente que se correlacionen bien para hacer un disco». Jorge Scheuerman

Asia al exterior: La banda por los escenarios

Si bien al inicio la banda disfrutaba más el proceso de componer y les parecía abrumador la parte de tocar sus canciones en vivo, actualmente debido a la promoción de su álbum y últimos conciertos, han encontrado el equilibrio para tocar en vivo al grado de disfrutar de la gente y la energía que se genera.

«Al principio era súper abrumador hacerlo, después uno le va agarrando el gusto, hoy lo disfruto mucho. Ahora tocamos mucho más de lo que componemos. Así que va variando, pero me parece que todo es cíclico; ahora estamos componiendo más que tocando». Jorge Scheuerman

Por otra parte los lugares favoritos para tocar de la banda han sido en general los más desafiantes, entre ellos la Ciudad de México por su difícil organización, además de la ciudad de Temuco, Chile donde tocaron para 120 personas. Este último fue su favorito por la conexión nostálgica con el lugar.

Fotografía del equipo de Sinohayotra 📸🔥 (@ceashe_pm @vapphyw @cami.iilavp )

«Tuvimos una fecha grande en CDMX el año pasado, fue muy satisfactoria porque hubo mucho trabajo detrás, y la última fecha que hicimos fue en Temuco en un espacio para 100, 120 personas. Tenía que ver con cosas mas contextuales como volver a ver caras conocidas «. Jorge Scheuerman

Su álbum y sus conciertos los han hecho más conocidos y si bien eso expande su proyecto musical a diferentes oyentes y nuevos fanáticos, también ha traído nuevos desafíos como la expectativa y la presión por sus nuevos trabajos. A pesar de ese nuevo reto la agrupación se mantiene fiel a sus ideas y a hacer música para ellos mismos más que para otras personas.

Creatividad sin etiquetas

Asia Menor es un grupo original, que no se adapta a las etiquetas y se guía por la música que ellos sientan y quieran oír. A pesar de su creciente reconocimiento como propuesta fresca, no planean modificar su estilo para entrar en alguna categoría e incluso que todas las etiquetas y cánones limitan y encapsulan la música en una clasificación sin dejarla ser. A partir de su reciente álbum debut, la banda está trabajando en un nuevo álbum, el cual mencionaron será diferente ya que cuenta con influencias, temáticas y procesos creativos diferentes a los que han utilizado en trabajos anteriores.

