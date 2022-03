Vuelven con fuerza las tendencias en alpargatas de mujer

El buen tiempo siempre es bienvenido. Suben las temperaturas, los días son más largos y apetece hacer miles de planes. Además, el modo de vestir es mucho más alegre, con telas vaporosas llenas de color y zapatos cómodos para poder disfrutar los días plenamente. Las alpargatas de mujer se encuentran, un año más, entre el tipo de calzado que nunca pasa de moda, que vuelve temporada tras temporada para sacarle todo el jugo a los meses cálidos del año.

Las alpargatas de mujer son un tipo de calzado que utiliza como materia prima el yute, destacando, también, gracias a su elaboración artesana. El mercado ofrece una amplia variedad de modelos, desde alpargatas planas, hasta con cuña, tacón o plataforma, de modo que sus diferentes diseños permiten que sean aptas para cualquier ocasión. Presumen de ser muy cómodas y aportar estilo a cualquier look, no en vano son muchas las famosas que las lucen año tras año, como por ejemplo se encuentran a las mismísimas Kate Middleton, Sara Carbonero, Paula Echevarría o nada más y nada menos que a la reina Letizia, que se ha convertido en un icono de la moda y el glamour dentro de la realeza europea.

El calzado más buscado cada verano

Se les conoce con varios nombre, como alpargatas, esparteñas, espadrilles… y se convertirá en el calzado más buscado del verano 2022 una vez más. Y es que, no en vano cada año pone de acuerdo a famosas y amantes de moda que caen rendidas no solo a su estilo, sino también a su comodidad.

La suela de esparto, ya sea plana o con unos centímetros de cuña o tacón, el tejido de lona y los lazos atados al tobillo son algunas de las características que definen este tipo de calzado. No obstantes, en las últimas temporadas están viviendo una época dorada y las versiones en las que se pueden encontrar son prácticamente inabarcables. Esta amplia variedad aumenta enormemente sus posibilidades estilísticas al combinarlas con los más diferentes looks.

Artesanía hecha en España

Aunque para llegar al origen de las alpargatas hay que irse hasta Egipto, la realidad es que España cuenta con una larga tradición en la fabricación de este tipo de calzado. El calzado nacional tiene fama internacional gracias a la maestría de los artesanos que se localizan, principalmente, en Elche, cuna del calzado español en la actualidad.

Los primeros fabricantes de alpargatas en España, no obstante, ofrecieron sus primeros prototipos hace más de cuatro mil años. En un principio el uso de este tipo de calzado estaba reservado para los soldados, pero no tardaron en unirse a este grupo los campesinos.

Con el paso del tiempo, las alpargatas se popularizaron y todas las clases sociales hacían uso de ellas. Con su llegada al mundo de la moda y las pasarelas internacionales, se convirtieron en objeto de deseo de la mayor parte de la población femenina.

En la actualidad, muchas firmas se han especializado en la comercialización de este tipo de calzado y lucen la etiqueta de made in Spain como seña de calidad, conservando las técnicas de producción manuales tradicionales que se empleaban antaño.

Cómo lucir alpargatas este verano

En verano las mujeres tienen la suerte de poder ir cómodas gracia a este tipo de calzado sin renunciar ni al glamour ni a la elegancia. Combinan con todo, desde vestidos vaporosos de estampados florales de verano hasta los de satén, los bañadores o los bikinis, así como los pantalones vaqueros, los shorts, la ropa d estilo ibicenco… Además, es el modelo de zapatos que mejor combina con los capazos, los bolsos que arrasan en verano y que volverán a estar muy presentes esta temporada.

Clásicas, de colores, en versión vinilo… los fabricantes cada año ponen a disposición de las consumidoras la más amplia variedad de posibilidades para facilitar la adquisición de aquella que cubra cada necesidad y se adapte a cada situación, ya sea para el día a día o algún evento nocturno. No en vano, forman parte de ese tipo de calzado que no falta entre looks de las novias que se casan en la época estival y entre sus invitadas.

Alpargatas de yute para todo el mundo

Aunque estas líneas se han centrado en las alpargatas de mujer, en realidad el calzado con yute es un tipo que no entiende ni de sexo ni de edad, por lo que igual los pueden usar las féminas, que los hombres o los niños.

Este verano, la alpargatas se van a poder encontrar en todo tipo de diseños, colores y bordados que se puedan imaginar. Para elegir el modo de combinarlas y la más apropiada para cada ocasión, hay que definir el resto de outfit y que este sea acorde con la actividad que va a realizarse o la cita a la que se vaya a acudir.

Como apuntan las propuestas de RTVE, durante el día, lo más cómodo es optar por una alpargata plana para acompañar shorts o faldas y una camiseta. Sin embargo, para un estilismo de noche, para salir a cenar o tomar una copa, unas alpargatas de cuña o plataforma combinan a la perfección con vestido o falda midi.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que se va a lucir un calzado que nunca pasa de moda, que se mantiene temporada tras temporada, unos zapatos hechos en España de forma artesanal y que son la de identidad de un estilo glamuroso y desenfadado al mismo tiempo, apta para todo tipo de personas.