Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, te compartimos un poco de la historia de perseverancia y pasión del skateboarding femenil; así como sus patinadoras más prometedoras cuyo esfuerzo se verá materializado por primera vez en la mítica justa deportiva.

Dada su naturaleza, el skateboarding es una disciplina transgresora en sí misma: hacer algo que nunca se ha hecho antes, en un lugar donde nadie lo ha hecho. Los skaters son personas que miran un borde, una grieta en el pavimento o una rampa; y ven la oportunidad de vencer sus propios límites perfeccionando técnicas. Ven la oportunidad de lograr trucos que a simple vista parecen sencillos pero que involucran un montón de aprendizaje y disciplina.

En este tenor; las mujeres no son nuevas en el deporte de la patineta desde que se inventó en California a mediados del siglo XX. Patti McGee, Peggy Oki, Kim Cespedes y Laura Thornhill desempeñaron un papel integral en el desarrollo del deporte; sin embargo, durante décadas la representación de las mujeres en el skate ha sido cuestionado y minimizado constantemente.

Desafortunadamente, las mujeres son radicalmente nuevas en una industria, que durante mucho tiempo ha sido un club de concursos, patrocinios, cheques y gloria para hombres. El mundo tuvo su primera patinadora profesional hasta 1998, cuando Elissa Steamer firmó con Toy Machine. En 1994, Cara-Beth Burnside se convirtió en la primera en tener una línea de tenis con Vans; y no fue hasta 2002 que Jen O’Brien propuso una exhibición femenil en los X Games. Un año después, las mujeres tuvieron su propia plataforma oficial en el evento internacional, aunque no fue exactamente un acto de igualdad.

Los tiempos de práctica de las mujeres se programaron para el amanecer, antes de que los competidores masculinos se movieran siquiera de sus camas. La discrepancia salarial fue especialmente atroz: en los X Games, los campeones masculinos ganaban 25 veces más que las mujeres. Fue así que colectivos como Action Sports Alliance nacieron. En 2005, la organización, impulsado por las patinadoras Cara-Beth Burnside y Mimi Knoop; organizó un boicot femenil a los X Games hasta que se mejoraron los salarios y la cobertura de los medios.

Fue hasta 2008 cuando mujeres y hombres campeones se llevaron una misma bolsa en los X Games, al rededor de 40 mil dólares, situación que continúa hasta nuestros días y muestra los avances en equidad dentro del skate.

«Mucha gente piensa que se trataba del poder femenino. No fue así. Yo solo quería patinar. Si podía conseguir que un patrocinador me pagara, eso significaba que podría patinar más y no tendría que tener un trabajo en otro lugar. Entonces, para mí, se trataba de crear esa oportunidad para otras chicas».

Mimi Knoop para Vogue, 2018.