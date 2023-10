5 películas similares a Mean Girls que no debes perderte

Sin duda, el fenómeno que desató «Mean Girls» («Chicas pesadas«, en Latinoamérica) ha llegado a la nueva era de las redes sociales, la viralidad y los trends. La película estrenada en 2004 no ha perdido fuerza y ha pasado a convertirse en una cinta de culto que desató su propia cultura pop. Sin embargo, si el tipo de trama es de tu agrado, existen otras películas similares a «Mean Girls» que van en el mismo tenor.

Estas películas similares a «Mean Girls«, ofrecen una gama de perspectivas sobre la vida de las chicas populares en la escuela secundaria y son opciones divertidas y entretenidas. El drama, la comedia e incluso los tonos satíricos y demencialmente trágicos, aportan ritmo y estructura a tramas sencillas que no requieren más que la disposición para verlas.

Jawbreaker (Bromas que matan) 1999

El grupo de chicas más populares de la escuela decide jugarle una broma pesada a una de sus integrantes por motivo de su cumpleaños. La treta se sale de control derivando en un asesinato y el cambio de vida de una impopular testigo que a cambio de fama, guarda silencio observando desde su nueva posición en la jerarquía del alumnado la serie de ilícitos cometidos por las culpables para limpiar su nombre de la escena del crimen. Al final, la frivolidad no triunfa, dejando en claro que hacer lo correcto vale más que un episodio de aprobación.

Heathers (Escuela de asesinos) 1988

La riña por la fama y la popularidad en una escuela puede desatar pérdidas humanas si los involucrados ponderan el estatus escolar por encima de actuar de manera correcta. Dentro de las películas similares a «Mean Girls«, este filme que durante su estreno fue catalogado como un rotundo fracaso, hoy día es considerado una película de culto y ofrece la historia de un grupo de chicas populares dispuestas a desarrollar las más sucias jugarretas para vencer a aquella dispuesta a humillarla, avergonzarla o enfrentarla.

Wild Things (Criaturas salvajes) 1998

Suspenso estadounidense cargado de los deseos de popularidad, poder y representación de chicas que desatan una campaña de difamación en contra de un consejero a partir una negativa de relación. Esta película cuenta con una gran carga erótica que combina con una trama llena de intrigas, mentiras y enredos entre la seducción, el deseo y la venganza.

Jennifer’s Body (Diabólica tentación) 2009

La chica más popular de la secundaria resulta ser una mujer poseída por distintos demonios y desata una ola de asesinatos en contra de sus compañeros de escuela tomando su belleza física como señuelo. Su amiga, una chica introvertida, intenta detener la masacre a toda cosa tratando de lidiar con ello apelando a su razonamiento humano pero la falta de sangre comienza a tener repercusiones físicas en ella.

Drop Dead Gorgeous (Muérete, bonita) 1999

Un concurso de belleza de adolescente desencarna el lado más malévolo de cada una de las aspirantes con la finalidad de obtener el primer lugar. Un equipo de filmación está en la ciudad para documentar el concurso y su preparación y con ello se van dando cuenta de los múltiples juegos maquiavélicos de las concursantes.