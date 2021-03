La tecnología ha avanzado a un ritmo vertiginoso en la última década, por lo que cualquier decisión a la hora de comprar un nuevo producto debe ser meditada correctamente. El sonido procedente de cualquier tipo de dispositivo tecnológico es cada vez de mayor calidad, pero se necesitan los altavoces indicados para escuchar los de forma nítida.

Muchas personas están acostumbradas a usar auriculares, pero si los usas no podrás compartir la diversión con el resto de personas que hay en la habitación. No siempre es sencillo encontrar unos altavoces que cumplan tanto con música como videojuegos, por lo que es importante tener en cuenta los aspectos más importantes.

Ten en cuenta el tamaño de tu habitación

El tamaño de tu habitación dicta más o menos el canal de los altavoces para juegos que puedes conseguir. Si vives en un espacio pequeño rodeado de vecinos sensibles al sonido, no deberías adquirir unos altavoces 5.1 o superiores. El estéreo, es decir, el 2.1, debería ser suficiente.

Puede que no consigas el sonido envolvente que esperas para jugar a videojuegos o escuchar música, pero ya es un gran salto respecto a los altavoces integrados en tu PC. De hecho, son suficientes para navegar por Internet y disfrutar del sencillo sonido que tienen los juegos de algunas webs como casino Betfair.

En el caso de que no tengas problema a la hora de molestar a la gente que vive a tu alrededor, es recomendable que selecciones unos altavoces de gran calidad para escuchar el sonido de la música y los juegos de la mejor manera posible.

Revisa las especificaciones de tu ordenador

No todos los ordenadores pueden soportar unos altavoces 5.1. Debes comprobar que la tarjeta de sonido de tu ordenador sea compatible. Los ordenadores más antiguos no están diseñados para soportar más que el canal 2.1. Además, no todos los PC son compatibles con la tecnología digital. Es posible que tengas que comprar un adaptador aparte para que tus altavoces funcionen con tu PC.

Como norma general, unos altavoces 5.1 serán suficientes para que tengas la mayor calidad de sonido a la hora de jugar y escuchar a tus artistas favoritos, pero el sonido puede perder nitidez si es necesario usar un adaptador. Esto no es todo, aunque tu tarjeta de sonido sea compatible con los altavoces, es posible que no pueda alimentar a estos últimos sin un amplificador. Por lo tanto, te recomendamos que compres unos altavoces preamplificados para poder prescindir del amplificador.

Ajusta el producto al presupuesto disponible

A la hora de comprar unos altavoces para juegos o escuchar música hay que saber cuánto puedes permitirte. Los altavoces 5.1 y 7.1 suelen ser más caros, por lo que es el canal 2.1 el que suele ser más económico.

Menos mal que la tecnología ofrece muchas opciones hoy en día. Puedes conseguir una barra de sonido 2.1, 5.1 o 7.1 sin que te suponga un gran coste y te permitirá disfrutar de una gran calidad. En definitiva, ten en cuenta estos consejos para hacer la mejor selección posible de altavoces y no te arrepentirás de su compra.