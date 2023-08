Arte kitsch: definición, origen y máximos representantes

El término «kitsch» comenzó a utilizarse entre 1860 y 1870 en Munich, Alemania. Como parte de la jerga de pintores y comerciantes y en referencia al material barato. Su origen radica en el verbo alemán «verkitschen» (fabricar barato). Se le asocia también con el verbo «kitschen«, mayormente utilizado en el sudoeste de Alemania para referirse al acto de recoger basura de la calle, y hacer muebles nuevos a partir de viejos. El arte kitsch ha representado algo inadecuado desde sus inicios. Es considerada una expresión anti arte y «mal lograda».

Resulta un movimiento que pretende un consumo masivo, una ola impregnada de sentimentalismo. Algo que busca la aceptación comercial de un público amplio. De ahí que siempre ha sido cuestionado y visto como una expresión inadecuada, e inadecuadamente llamada arte.

El arte kitsch representa distanciamiento con la funcionalidad del producto: el objeto se erige como dicotomía entre un buen y un mal uso. Aparentemente bien terminado, pero malo como manifestación, ya que la concepción original del objeto es abiertamente tergiversada. Intervienen otros factores cuando de arte kitsch se habla, como la acumulación, contraria a la idea de la pureza en el arte; y de percepción sinestésica, es decir, con múltiples lecturas.

La mediocridad es según la crítica, un rasgo distintivo del arte kitsch, producida como «arte de masas». Es mediocre, se dice, no sólo porque sea algo elaborado para la generalidad, sino que implica también, de acuerdo a las opiniones, la nulificación del principio de confort: el objeto no plantea ningún conflicto interno, análisis o complejidad interpretativa al espectador.

Arte Kitsch: ¿profanación y muerte del arte?

Sin aspiraciones y sin técnica, el arte kitsch es visto como una especie de culto a la no bello. Un subproducto meramente consumista. Derivó en una anomalía, una aberración que mezclaba el gusto de las nuevas clases medias «pequeño burguesas», que querían diferenciarse del pueblo llano, y que hacían evidente su envidia a la élite.

Siempre se le vio deficiente. Para la gente que decía saber de arte, el arte kitsch no conseguía emular lo realmente estético. El déficit era claro, tanto en el gusto como en la ejecución. Por esa razón, las críticas han sido más inclementes en comparación con la opinión hacia el tradicional arte folclórico popular.

El arte kitsch surgió como algo funesto, anarquista de lo absurdo, alejado de lo humanamente superior, y por ende, una expresión de negación al arte. Sin embargo, generó la duda, o posibilidad de la muerte del arte, como algo relacionado con la divinidad.

Llegó a ser tan latente la presencia del arte kitsch en la expresión artística generalizada, que la decadencia resultó algo dado por sentado, y hasta inevitable. Se le ve como un ideario carroñero, oportun.ysta del declive inocultable e irreductible del «buen arte»

Se le acusó de riesgo y amenaza a la cultura, de diagnosticar enfermedad sin cura, de anticipar la hecatombe de la expresión con fundamento y con motivo. Irónicamente «no esconde que es mentira ni pretende ser ninguna verdad» llegó a comentar Jean Baudrillard.

Exponentes del arte kitsch

Jeff Koons

Es el artista vivo más cotizado del mundo. Considerado por la crítica como el principal exponente del arte kitsch. Sus obras han generado polémica debido a la apropiación, falta de originalidad y poca creatividad. Le consideran desde un Da Vinci contemporáneo e innovador, hasta la personificación del mal en la cultura y el arte.

Jack Estensoro

La obra de Estenssoro fusiona el pop art y el arte abstracto. Ridiculiza a la alta cultura y proclama como estético lo grotesco. Una de sus obras, sobrepone o desfasa, depende de cómo se le vea, “La Piedad” de Miguel Ángel con dos de los arcos dorados que forman parte del logotipo de McDonald’s. Algo banal ocupando el mismo espacio de algo que se considera sublime. De la irrupción del canon obtiene la buscada reacción social del arte kitsch.

Frederick French

Contextos incomprensibles por lo fuera de lugar de los sujetos en el espacio en sus obras. La manifestación del arte elitista no cuadra entre lo mundano, y Frederick provocaba con sus pinturas que la elegancia conviviera con lo desértico y esteril de una vida común.

“A Toy Poodle on a Landscape” es una representación de las costumbres de cultura mediante un french poodle que denota un marcado pasado aristocrático. Se encuentra, provocando una paradoja lejos su espacio «civilizado», en un sitio que no le pertenece. Como el arte kitsch en sí misma.

Marcellus Coolidge

Coolidge crea obras que van más allá de posibles interpretaciones. Escenarios funcionales como arte kitsch porque la imagen sobresale, y atrae inmediatamente. La discordancia entre los sujetos, comúnmente perros, y una actividad que requiere del raciocinio humano como un juego de naipes, son la manifestación artística sencilla, directa y llamativa para todo público. Tanto para el que reacciona contra la pintura, como para el que disfruta de ella.