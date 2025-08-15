Beneficios del cannabinoide de la violeta: Tratamientos naturales sin alterar la conciencia

Un equipo de investigación de MedUni Vienna ha dado con un hallazgo revolucionario en el mundo de la farmacología. Se trata de un nuevo fitocannabinoide, el cannabinoide de la violeta mejor conocida como violeta dulce (Viola odorata). A diferencia del popular THC de la planta de cannabis, esta molécula no genera efectos psicoactivos, lo que la convierte en una candidata prometedora para el desarrollo de nuevos fármacos.

La investigación, liderada por Christian Gruber y publicada en el «Journal of Biological Chemistry». Se centró en un receptor celular específico conocido como receptor cannabinoide tipo 2 (CB2R). A diferencia del receptor CB1R, responsable de la euforia y los efectos adictivos del cannabis. El CB2R es clave en la regulación del sistema inmunológico y en los procesos antiinflamatorios. Hasta ahora, a pesar de los esfuerzos, ningún fármaco selectivo para CB2R ha superado las pruebas preclínicas.

Cómo actúa el cannabinoide de la violeta

El equipo de Gruber se propuso encontrar compuestos que interactuaran de manera específica con el CB2R. Y para su sorpresa, descubrieron una nueva molécula activa en las violetas dulces, a la que llamaron vodo-C1. «El fitocannabinoide péptido aislado, denominado vodo-C1, actúa como un agonista total selectivo sobre CB2R», explicó Nataša Tomašević, coautora del estudio. Esto significa que el vodo-C1 se une y activa el receptor CB2R sin tocar el CB1R, eliminando por completo cualquier efecto psicoactivo.

Este hallazgo abre un nuevo camino para la medicina. La alta eficacia y selectividad del vodo-C1 podrían ser el punto de partida para el desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, dolor o inflamaciones crónicas con menos efectos secundarios. Además, el equipo ha desarrollado moléculas sintéticas, llamadas moduladores alostéricos. Que potencian el efecto de los cannabinoides endógenos, ampliando aún más el potencial terapéutico.

Este descubrimiento también resalta la sabiduría de la etnomedicina. Durante siglos, las violetas dulces han sido usadas en la medicina tradicional persa e india para tratar el dolor y las inflamaciones. Hoy, la ciencia moderna está desvelando el porqué de su eficacia. El vodo-C1 se une a una familia de moléculas activas ya conocidas en esta planta. Las ciclotidas, que ya están siendo investigadas como candidatas para tratar enfermedades como la esclerosis múltiple. La investigación de Gruber presenta un nuevo fitocannabinoide, pero también nos recuerda el vasto potencial de la naturaleza para la medicina.