Cada vez hay menos arte hecho con IA en internet… y eso es una mala noticia

En los últimos meses, parece que el arte generado por Inteligencia Artificial está desapareciendo de la red… pero la realidad es bien distinta. El arte hecho con IA está más presente que nunca, simplemente se ha vuelto más difícil de identificar. Este aparente “declive” es una migración detrás de un velo, y eso debería preocuparnos seriamente.

La ilusión de un descenso

El arte con IA no es un peligro como tal. Muchas plataformas se sirven de él para acelerar el proceso creativo o conseguir borradores antes de entregar al usuario un proyecto final, como es el caso del blackjack online de Betfair. Pero no saber detectarlo sí es problemático. Muchos usuarios dicen que en sus búsquedas y redes sociales han notado un descenso de obras artificiales en los últimos meses. Pero esta ilusión no es una realidad. El arte IA no se está marchando, se ha ido perfeccionando y mimetizando.

El arte IA se disfraza de humano

Los rastros típicos, como manos extrañas, ojos carentes de expresión, pinceladas sin propósito… ya no son tan evidentes. Una guía de Euronews señala que estos errores tipicos de IA ya no son tan notorios, sobre todo a medida que las herramientas aprendieron a corregir esas deficiencias. Google Creative Lab, en 2023, ya afirmó que es más difícil para el ojo humano distinguir una imagen hecha por IA de una hecha por un ser humano. Por eso, incluso las plataformas de 21+3 blackjack empiezan a depender un poco más de la IA para sus imágenes finales.

La detección automática no es la solución milagrosa

Frente a esta invisibilidad visual, están surgiendo detectores automatizados… pero estos también tienen un porcentaje de error importante, de hasta un 20%. En texto, la situación no es muy distinta: los detectores fallan con contenido producido por GPT-4 y tienden a etiquetar textos humanos como IA.

No hay menos IA, solo menos “slop”

El término AI slop (basura generada por IA) describe arte automático, redundante, de bajo esfuerzo. A principios de 2024, inundaba búsquedas y redes, pero los modelos han mejorado y ese arte de muy baja calidad ahora es reemplazado por obras más cuidadas, pulidas y difíciles de distinguir. Que tengamos menos “basura IA” no significa menos IA, significa más limpieza y sofistificación.

¿Por qué esto es preocupante?

La autenticidad se vuelve opaca

La mezcla de arte humano y generado por IA sin etiquetar impide evaluar su origen. Se diluye la comprensión de lo que es humano, afectando la economía del arte y la transparencia.

Impacto económico en los artistas

Sin saber qué es real, los compradores podrían renunciar a obras legítimas. Esta confusión favorece a creaciones generadas en masa, baratas y difíciles de rastrear.

Un bucle peligroso

El contenido que se asume humano se usa luego para entrenar nuevos modelos de IA, generando un bucle de autocontaminación de datos. Así, la calidad podría bajar mucho con el tiempo, incluso si ahora parece pulida.

¿Qué se puede hacer?

Ha llegado el momento, desde los usuarios, que hay que exigir a plataformas y creadores total transparencia a la hora de indicar cuándo una obra está asistida por IA. También hay que crear nuevas formas de detección mucho más robustas, gracias a la detección automática con metadatos y marcas digitales más confiables que el simple análisis visual. Finalmente, hay que apoyar a los artistas, con normas de copyright y con plataformas que bloqueen contenido IA sin permiso para ayudar a proteger la creatividad humana.