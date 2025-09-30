Casa Sperimentale: el sueño modular de hormigón que lucha por no convertirse en ruina

En el apacible pinar de Fregene, a pocos kilómetros de Roma, se alza un monumento a la arquitectura visionaria que hoy es un icono de la decadencia moderna: la Casa Sperimentale. Diseñada y construida entre 1968 y 1975 por el arquitecto Giuseppe Perugini junto a su esposa Uga De Plaisant y su hijo Raynaldo Perugini, esta estructura no fue solo una casa de vacaciones familiar, sino un manifiesto radical de lo que la arquitectura modular y prefabricada podía lograr.

Conocida también como la Casa Albero (Casa Árbol), Casa Sperimentale, la obra de Perugini fue una audaz incursión en el uso del hormigón armado bajo principios que él mismo vinculaba a la lógica de la programación informática. El arquitecto buscaba crear un organismo habitable capaz de crecer y reconfigurarse a voluntad.

La estructura principal de la Casa Sperimentale se eleva sobre pilotes, utilizando marcos de hormigón de tamaño estandarizado que se entrelazan y superponen, imitando la compleja ramificación de los pinos circundantes. El conjunto se completaba con elementos igualmente experimentales, como una esfera independiente que funcionaba como casa de invitados—un diseño de vida encapsulado en una forma perfecta—y una piscina a nivel de suelo. La entrada, a través de una escalera roja que podía levantarse como un puente levadizo, reforzaba su naturaleza de refugio aislado y autosuficiente.

Lamentablemente, el sueño experimental no duró. Tras la muerte de Giuseppe Perugini, la Casa Sperimentale quedó abandonada alrededor de 1995. Durante décadas, esta obra maestra se convirtió en una ruina moderna a cielo abierto, presa del vandalismo, el grafiti y el inexorable paso del tiempo.

El abandono ha llevado a la casa a una situación crítica. Actualmente, la Casa Sperimentale no está habitada y sufre de graves fallos estructurales. Los acoplamientos metálicos incrustados en el hormigón, esenciales para su cohesión modular, han comenzado a oxidarse y ceder, elevando el riesgo de un colapso parcial o total si no se interviene. Es la fragilidad inherente a la arquitectura más experimental, una que no perdona la negligencia.

La Lucha por la supervivencia de la Casa Sperimentale

A pesar de su estado, la Casa Sperimentale ha recuperado la atención de la comunidad arquitectónica mundial, consolidándose como un icono del brutalismo y la arquitectura radical italiana.

Documentación y Concienciación: El co-arquitecto, Raynaldo Perugini , y varios investigadores han impulsado proyectos de escaneo 3D y documentación para preservar digitalmente la casa y promover su valor histórico. La casa ha sido incluida en la lista de « Iconos en Riesgo » por la Iconic Houses Foundation.

El co-arquitecto, , y varios investigadores han impulsado proyectos de escaneo 3D y documentación para preservar digitalmente la casa y promover su valor histórico. La casa ha sido incluida en la lista de « » por la Iconic Houses Foundation. Primeros Pasos de Restauración: Tras años de campañas, se ha formado un «Comité permanente para la tutela de la Casa Albero de Fregene». Desde aproximadamente 2021, se han iniciado esfuerzos de restauración para estabilizar la estructura y eliminar el vandalismo superficial.

El futuro de la Casa Sperimentale pende de un hilo. Convertir este laboratorio de hormigón en un monumento protegido y seguro requiere una inversión significativa y el reconocimiento oficial del Estado. Por ahora, el sueño modular de Perugini sigue siendo una poderosa advertencia sobre la fragilidad del patrimonio arquitectónico y una lucha constante por salvar una pieza clave de la historia del diseño italiano.