El paro de actividades en el CNM: ¿Qué sucedió y por qué?

Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música (CNM) mantienen un paro de actividades desde el 30 de septiembre del presente año. Con una asamblea de apróximadamente 120 participantes, de los cuales, alrededor de 100 votaron a favor del paro de actividades en el CNM, que en un inicio fue de 48 horas escalonado. La segunda asamblea, en formato híbrido (presencial y virtual) tuvo una participación de alrededor de 326 personas, de las cuales se obtuvo el 75% de votos a favor del paro de actividades de otras 48 horas. Para finalizar, la tercera asamblea tuvo aproximadamente 368 participaciones y el 70% votó por un paro total indefinido.

Las condiciones que originaron el paro fueron la falta de profesores en el CNM, así como una administración deficiente a raíz de distintas irregularidades que derivaron en siete nombramientos de subdirectores académicos. La falta de actualización y transparencia en el plan de estudios que las autoridades aseguran, están actualizando sin mostrar avances en ello y la comunidad no se siente escuchada. Y por último, una falta de representación legítima, puesto que la directora actual, Silvia Navarrete, fue nombrada como interina tras un paro realizado hace dos años.

Este nombramiento se dio sin un proceso de democratización a través de un comité pequeño que elige al director o directora. Silvia Navarrete fue ratificada como directora de manera ilegítima y la situación escaló. En entrevista, Alexis Martínez Gasca, Presidente de la Sociedad Estudiantil del Conservatorio Nacional de Música, asegura que solicitaron en conjunto, la presencia de autoridades de alto nivel como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Cultura, el INBAL y la Subdirección General de Educación e Investigación Artística, adherente al INBAL.

Esta solicitud de reunión de autoridades, tenía como finalidad la firma de acuerdos y negociaciones correspondientes, ya que no pueden estar en paro indefinido. La Secretaria de Cultura, Claudia Curiel, se presentó con ello, sin llegar a una firma de convenio. Asegura que han permanecido con canales de diálogo abiertos, a excepción de autoridades que no consideran superiores, como la dirección del CNM, a Subdirección General de Educación e Investigación Artística y en su momento, con el INBAL. Esto, debido a que las autoridades de esa dependencia, no atendieron las demandas del paro anterior y eso restó la confianza de los estudiantes en la institución.

Alexis Martínez Gasca, menciona que la ausencia de transparencia y la falta de compromiso por parte del gobierno federal con la cultura son pilares de las irregularidades que se viven en el CNM. Bajo su criterio, estaban conscientes que las escuelas de arte no eran prioridad para el sexenio de López Obrador al no estar dentro del sector agrario, industrial y empresarial, que son más afines al pueblo. Sin embargo, creen que las escuelas con formación artísticas merecen considerarse dentro de los presupuestos federales.

Las acciones emprendidas por la Sociedad Estudiantil del Conservatorio Nacional de Música han incluído cierres a vialidades donde han sido apoyados por otras escuelas. La Escuela Superior de Música, la EDINBA, el Centro de Investigación Coreográfica y ellos fueron atendidos con una propuesta de mesas de trabajo con las autoridades anteriormente citadas. Han sostenido reuniones donde la Comisión de Derechos Humanos y Secretaría de Gobernación han estado presentes frente a la comisión de la comunidad estudiantil que ellos representan.

Alexis Martínez Gasca menciona que el apoyo por parte del cuerpo estudiantil ha sido generoso. Sin embargo, un cuerpo policíaco acudió a intimidar con preguntas fuera de lugar a los compañeros que sostenían la guardia en el CNM. Otro acto violento que han vivido es la destrucción de una manta que denunciaba la indiferencia del INBAL, en algo que ellos consideran, un acto de intimidación.

Esto se suma a la agresión que sufrieron sus compañeros de la Escuela Superior de Música, al manifestarse cerrando Tlalpan donde fueron abordados por el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. Sin embargo, ellos se pronuncian a favor de la libertad de expresión respetando las ideas ajenas tales, como la del padre de familia que colgó una manta afuera del CNM en contra del paro, que ellos, no han retirado.

Alexis asegura que no promueven ningún fin político, sino el beneficio del estudiantado. Afirma que no hay partidos políticos detrás del movimiento. Han mantenido un quórum cien por ciento estudiantil enfocado en el bienestar de las condiciones laborales, estudiantiles y académicas. Reiteró también que la Sociedad de Alumnos del Conversatorio 1988 promovió una carta que fue firmada por más de 800 personas en apoyo a la causa.

Martínez Gasca sostiene que no pueden ni quieren continuar sin clases, así que tras la promesa incumplida de revisar la legalidad de la ratificación de la directora, ellos tomaron la dirección del CNM el día lunes. Al no encontrar una cédula profesional de Silvia Navarrete, requisito indispensable para obtener la asignación de dirección, exigen transparencia en este nombramiento. La Sociedad Estudiantil del Conservatorio Nacional de Música está a la espera del cumplimiento de su petición. De no ser así, se promoverá una asamblea donde se votará si seguir con el paro total de actividades o pasar a un paro activo pero continuando con la toma de dirección.