Conoce los detalles de The Shrouds, la nueva película de David Cronenberg

El terror y la ciencia ficción siempre serán motivos de expectativa si de lanzamientos cinematográficos se trata. El furor crece si se trata de directores reconocidos y aclamadas por la calidad de su trabajo y el sello distintivo que dejan en cada largometraje que presentan. Tal es el caso de el fin a la espera de dos años para poder ver un nuevo trabajo de David Cronenberg con la presentación del tráiler de su más reciente producción: «The Shrouds«

«Crimes of the Future» fue el último estreno del aclamado director y guionista canadiense. Una historia de terror corporal y ciencia ficción que recordó la calidad del trabajo de David Cronenberg y trajo al tópico el buen de trabajo que se ha ido puliendo más al paso de los años. Bajo esta tónica, Cronenberg atesta un nuevo golpe de éxito con «The Shrouds«, una nueva y perturbadora película donde se abordará el tema de la muerte y el manejo de los cuerpos tras ella.

David Cronenberg presentará, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes el próximo 20 de mayo, «The Shrouds» y cabe resaltar que es uno de los filmes más esperados de este 2024 que además, competirá por la Palma de Oro a Mejor película. Este largometraje aún no tiene fecha de lanzamiento pero ya se publicó un tráiler oficial donde es posible apreciar características muy particulares de la filmografía de Cronenberg como el vínculo estrecho entre el humano y la tecnología, la oportunidad y posibilidad de modificar a voluntad la naturaleza, el terror, el existencialismo y el dolor a través de la ciencia ficción.

El actor Vincent Cassel, vuelve a formar mancuerna con David Cronenberg para «The Shrouds» donde interpreta a un empresario caprichoso y voluntarioso que para «sobreponerse» a la muerte de su esposa, decide invertir una suma de dinero bastante sustanciosa en el desarrollo de un sistema que permite conectar con el cadáver en directo desde su tumba y así lograr observar detenidamente el procesos de descomposición.

El destape de este lanzamiento desata una polémica desde su concepción y la finalidad que fue para intereses personales de Kars, el empresario interpretado por Vincent Cassel. Tras lograr captar la atención de la prensa, se abre un debate que sucede en paralelo con un ataque integral y organizado que deriva en una destrucción masiva de lápidas que incluyen la de su esposa observada.

Con el lanzamiento de «The Shrouds«, el orgulloso director comentó: “La mayoría de los rituales funerarios tratan de evitar la realidad de la muerte y la realidad de lo que sucede a un cuerpo. Yo diría que en nuestra película esto es una inversión de la función normal de un sudario. Aquí se trata de revelar más que de ocultar“.