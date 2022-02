¿POR QUÉ EL CENTRARSE EN CONTENIDO ORIGINAL DE NETFLIX HA SIDO LA CLAVE DE SU CRECIMIENTO?

A Netflix se le atribuye, con razón, el mérito de ser el pionero del streaming de vídeo online. Con más de una década de experiencia a sus espaldas, la empresa está tirando de todas las palancas adecuadas para seguir teniendo éxito a largo plazo. A fin de cuentas, nada importa más a un proveedor de streaming online que su capacidad para atraer y retener a los espectadores. Sin embargo, ahora que empresas como Apple y Disney están dispuestas a plantear un serio desafío, ¿seguirá dando resultado la gran apuesta de contenido original de Netflix?

Uno de los factores clave que contribuyen al impresionante crecimiento de suscriptores de Netflix es su enfoque en contenidos interesantes. Aunque Netflix empezó como distribuidor de contenidos, comprendió muy pronto la importancia de producir sus propios contenidos. La empresa se dio cuenta de que, si el streaming online es el futuro, sólo sería cuestión de tiempo que otras empresas entraran en el sector por sí mismas en lugar de licenciar sus películas y programas de televisión a Netflix. Así que, con un catálogo de contenidos originales, Netflix se preparó para eventualidades como que Disney retirara sus contenidos de Netflix para transmitirlos en su propia plataforma.

Netflix se enfrenta a la dura competencia de contenidos de empresas como Warner Media y Disney, propietarias de franquicias cinematográficas como Star Wars y Marvel, y de estudios como Pixar. Aunque la pérdida de los derechos de transmisión de series populares como Friends y The Office supuso un duro golpe para Netflix, no fue algo inesperado. La decisión de la compañía de no pagar un precio más alto por estas series se deriva de un análisis de su valor de visionado frente a los costes. En lugar de aferrarse a las series antiguas, Netflix pretende crear más éxitos de taquilla propios.

Necesidad de aumentar ingresos

Hay que reconocer que el coste de producir sus propios programas ha sido elevado para Netflix. En los últimos años ha gastado mucho más dinero del que ha ganado. Esto se debe a que la empresa necesita gastar por adelantado durante el proceso de creación de contenidos. Sin embargo, a largo plazo, crear sus propios contenidos es menos costoso ya que la empresa trabaja directamente con los creadores y se ahorra los gastos generales. Además, posee los derechos de los contenidos producidos.

Netflix ha sido capaz de aumentar sus ingresos en mercados emergentes como América Latina, incluso con precios más bajos, debido a la enorme y creciente base de clientes en estos mercados. En Estados Unidos, aunque hubo una pequeña rotación de suscriptores tras la subida de precios en 2021, la medida aumentó los ingresos de la compañía de forma significativa. Esto demuestra el poder de fijación de precios de Netflix en el mercado estadounidense.