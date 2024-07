GANA PASES para el Corona Capital 2024

El festival Corona Capital tendrá su 14° edición el próximo 15, 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México. En otoño, uno de los eventos más esperados del año regresa con un cartel que muchos fans estaban esperando.

La alineación de este 2024, está integrada por grupos emblemáticos y leyendas de distintos géneros. El Corona Capital se llevará a cabo a o largo de tres días y a continuación te presentamos cómo quedó el cartel.

El lineup de los tres días lo encabezan: Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Paul McCartney, Queens Of The Stone Age y Empire Of The Sun.

Cartel completo Corona Capital

Viernes 15 de noviembre

Air Yel, Alice Phoebe Lou, BadbadBNotGood, Blonde Redhead, Bü Eyes, Brigitte Calls Me Baby, Cage The Elephant, City And Colour, Clairo, David Kushner, French 79, Green Day, Honne, Isabel Larosa, James Vincent McMorrow, Lo Moon, The Beaches, The Mars Volta, The Vaccines, The Yussef Dayes Experience, Tops, Toto, Twin Shadow, Two Another, Very Nice Person, Warpaint, Waterpolista From Your Eyes y Zedd.

Sábado 16 de noviembre

American Football, BBNO$, Black Pumas, Boy Harsher, Busted, Charlotte Day Wilson, Crystal Fighter, Del Water Gap, Ekkstacy, Explosions In The Sky, Feeble Little Horse, Jorja Smith, Luke Hemmings, Melanie Martinez, Michelle, Mxmtoon, New Order, Nico Vega, Petey, Primal Scream, Shawn Mendes, St. Vincent, The Aquadolls, The Blaze, The Sacred Souls, Travis, Tyla y Una Mia.

Domingo 17 de noviembre

Bar Italia, Beach Fossils, Beck, Biig Piig, Cavetown, Crumb Dabeull, Empire Of The Sun, Eyedress, Hermanos Gutiérrez, Hurray For The Riff Raff, Iggy Pop, Kim Gordon, Leon Bridges, Mannequin Pussy, Maxïmo Park, Monobloc, Natalie Jane, Night Tapes, Nothing But Thieves, Paul McCartney, Porter Robinson, Queens Of The Stone Age, Sophie Ellis-Bextor, Sprints, The Magic Numbers, Victoriano Canal, Wisp y Zimmer90.

Acerca del origen del festival Corona Capital, se hizo por primera vez en un lejano 2010 y logró convertirse en uno de los eventos más esperados del país y Latinoamérica. Es bien sabido que el CC se mantiene como el principal referente de música para los fans de la música y la comunidad artística.

De esta manera se desarrollaron plataformas de entretenimiento de talla mundial, logrando reunir a los mejores artistas del mundo en un solo festival.

Boletos, precios y fases por día

General

Fase 2: $2,928 pesos

Fase 3: $3,367 pesos

Fase 4: $3,904 pesos

Comfort Pass

Fase 2: $4,270 pesos

Fase 3: $4,928 pesos

Fase 4: $5,734 pesos

Boleto Citibanamex Vip

Fase 2: $5,612 pesos

Fase 3: $6,490 pesos

Fase 4: $7,564 pesos

Área Club Individual

$17,500 (sin cargos)

Boletos, fases y precios de abonos

Abono General

Fase 1: $5 mil 475.80 pesos

Fase 2: $6 mil 413.20 pesos

Fase 3: $7 mil 472.60 pesos

Fase 4: $8 mil 784 pesos

Abono Comfort Pass

Fase 1: $8 mil 99.70 pesos

Fase 2: $9 mil 491.80 pesos

Fase 3: $10 mil 908.90 pesos

Abono Citibanamex VIP

Fase 1: $10 mil 703.60 pesos

GANA UN PASE DOBLE PARA EL CORONA CAPITAL 2024

1.- Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube, X, Tik Tok y saca una screenshot en donde se vea que nos sigues.

2.- Mira todos los programas de Factor Cultural a partir del 27 de junio y hasta que cerremos la convocatoria. Dale like a cada emisión y comenta tu opinión sobre algún tema de los que se hablaron en ellas. Saca una screenshot en donde sea visible tu comentario y el like.

4.- MANTENTE ATENTO al programa porque deberás anotar en el correo el minuto en el que dijimos que es el momento para las personas que participan por los pases dobles.

5.- Etiqueta a 3 amigos en el post de IG, utiliza en hashtag #quierocoronacapital y saca un screenshot donde se vea tu comentario.

6.- Manda tu correo con los screenshots y el minuto con la palabra clave al correo: [email protected] con el asunto #QuieroCoronaCapital.

7.- La dinámica se cierra semanas antes del festival, la fecha exacta será anunciada en Factor Cultural. Las primeras personas que manden su correo completo y con las indicaciones correctas serán las ganadoras y se les notificará exclusivamente vía correo electrónico. De igual forma, se le hará llegar su pase doble para el festival.

IMPORTANTE: Correos incompletos y sin asunto no serán tomados en cuenta, te recomendamos mantenerte al tanto de nuestra página web y redes sociales además de Factor Cultural para conocer cualquier cambio en la dinámica.