Festival Hipnosis 2024: lo esencial y especial de la séptima edición

La cuenta regresiva para el Festival Hipnosis 2024 comienza a sentirse más cerca. El festival que lleva la psicodelia a otro nivel, está a nada de llevarse a cabo en una nueva sede. Además contará con amenidades distintas a las de otros años y la promesa de un evento inolvidable. La séptima edición del festival llegará este próximo 2 de noviembre en el Club Deportivo La Campana y su line up tiene las expectativas de muchos hasta el cielo.

Para este séptima entrega, Festival Hipnosis 2024 contará con el talento de proyectos consolidados de talla mundial y talento emergente nacional. Cada año, la producción de esta experiencia brinda a los asistentes un viaje sonoro completo y para este año, no habrá excepción. Los asistentes a esta nueva edición, podrán acampar durante tres días completos en áreas designadas para ello que contaran con acceso a corriente eléctrica, baños y regaderas .

Sin duda, la experiencia que del camping agrega un toque más envolvente al Festival Hipnosis 2024, pero las promesas del line up encienden la emoción. Air, la banda francesa de electrónica downtempo, regresan a México a presentar completo su álbum Moon Safari. Un disco considerado, de culto por la crítica especializada que conserva recuerdos de muchos de sus fans y que recientemente fue reeditado con material inédito.

Air visitó nuestro país por última vez en 2016 para una edición del Corona Capital. Desde entonces México los esperaba de vuelta con ansias y su regreso promete demasiado respecto al enfoque de su presentación dedicado al Moon Safari. Recordemos que el año pasado, Flaming Lips festejaron el vigésimo aniversario de Yoshimi Battles the Pink Robots, uno de sus discos más icónicos y pareciera el punto de partida de una nueva tradición en el Festival Hipnosis: celebrar discos completos.

La icónica banda de shoegaze, Slowdive, pionera del género por más de tres décadas, también arribará al escenario del Festival Hipnosis 2024. Los paisajes psicodélicos que fusionan dream pop con elementos electrónicos que producen, ejecutaran éxitos de su más reciente álbum, Everything is Alive. Mientras que el dúo británico/estadounidense, The Kills formará parte del festival en medio de su gira «God Games»

Del lado del talento mexicano, El Shirota llegará con una mezcla de ruido y distorsión sutil desde el Estado de México. Se trata de una propuesta emergente que va cobrando cada vez más popularidad entre el público. Mientras que Demencia Infantil se destaca en el género no wave generando una identidad musical forjada en la interacción entre sus miembros dispuestos a romper convencionalismos. Así que al igual que todas sus ediciones, el Festival Hipnosis es un campo de pluralidad musical que no debes perderte.