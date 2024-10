We Missed Ourselves: cartel completo y todo sobre el primer festival emo en México

We Missed Ourselves Festival se llevará a cabo el próximo 5 de octubre en la Ciudad de México. El Velódromo Olímpico será el recinto elegido para este primer festival emo en México.

Desde hace varios años el emo, hardcore y post hardcore había quedando un poco relegados. Los shows de este tipo cada vez se realizaban con menos frecuencia y los ansiosos fans seguían a la espera de ver a sus grupos favoritos. Sin embargo este 2024 Cacique Entertainment y Dreamers Entertaiment traen a leyendas y pioneros que muchos ya deseaban ver en el país.

Tal es el caso del headliner Falling In Reverse, quienes no pisaban México desde hace casi diez años. La agrupación liderada por Ronnie Radke vuelve triunfante con su post-hardcore / metalcore para encontrarse con sus fans mexicanos. Un dato importante que cabe resaltar es que la banda se formó originalmente en el 2008 en Las Vegas cuando Radke quien fuera el vocalista de Escape The Fate, salió de ese grupo.

En esta ocasión Falling In Reverse y ETF compartirán festival, lo cual ha emocionado bastante a los acérrimos fans que los siguen desde sus inicios por lo que muchos sueñan una posible colaboración ya emocionados por el concierto. Desde Las Vegas, Nevada Escape The Fate cuenta con una trayectoria de 20 años en la escena del post-hardcore, ellos serán el acto en la pre fiesta junto con AXTY, la cual será el 4 de octubre en el Foro VeintiOcho .

Cartel completo We Missed Ourselves Festival 2024

El cartel para la primera edición de We Missed Ourselves Festival estará integrada por grandes bandas del género tales como: Killswitch Engage, Falling In Reverse, Alesana, Blessthefall, Escape The Fate, Outline In Color, Thursday, Hawthorne Heights, Fit For A King y AXTY.

Otra de las agrupaciones más esperadas que estarán tocando será Thursday. La banda se formó en el año de 1997 sin embargo, tomaron un descanso en el año 2011 para después juntarse brevemente en el año del 2016 y nuevamente en el 2019. Sonconocidos por ser una de las bandas que puso el género screamoen alto.

Precios y boletos

Las entradas se encuentran disponibles a través de la boletera Boletia en los que podrán encontrar diferentes accesos y costos.

General Fase A : 2mil 750 pesos.

: 2mil 750 pesos. Preferente Fase B : 4 mil 400 pesos.

: 4 mil 400 pesos. Grada General : 2 mil 200 pesos.

: 2 mil 200 pesos. Grada VIP: 4 mil 400 pesos.

Cabe señalar que no todas las zonas, ni fases siguen disponibles por lo que se sugiere adquirir sus accesos lo más pronto posible.