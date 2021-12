AD10S: 3 DOCUMENTALES PARA RECORDAR A MARADONA

El 25 de noviembre de 2020 nos dejaba para siempre Diego Armando Maradona. Aficionados al fútbol de todo el mundo rindieron homenaje al que consideran el mejor jugador de la historia del fútbol. Si bien muchos se decantan por figuras como Pelé, Johan Cruijff o, más recientemente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, no cabe duda de que el Pelusa forma parte del Olimpo del fútbol.

Sus proezas en el terreno de juego harían saltar cualquier casa de apuestas española, donde podemos encontrar todo tipo pronósticos deportivos, pero, desafortunadamente, su fama también se debe a episodios muy duros en su vida privada. Aquí te dejamos 4 documentales para recordar, conmemorar y redescubrir a D10S.

Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios (documental, 2019)

Arrancamos con un documental de Asif Kapadia que lleva el sugerente subtítulo “Rebelde, héroe, estafador, Dios”. La propia estrella, molesta por el mismo, pidió abiertamente al público que no fuera a ver la película: “No me gusta el título, así que si no me gusta el título no me va a gustar la película”.

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Dejando el controvertido título a un lado, se trata de un excelente documental que narra los humildes inicios del jugador para centrarse en su etapa en el Napoli, uno de los puntos claves de su carrera tanto a nivel profesional como personal. Allí consiguió 2 ligas y una copa de la UEFA con un equipo humilde mientras se enfrentaba a sus demonios y, según muchos, a la propia Camorra.

Maradona en México (docuserie, 2020)

Esta docuserie de 7 episodios de una media hora cada uno fue estrenada en la plataforma Netflix meses antes del fallecimiento de Maradona y nos narra su paso por el banquillo del modesto Dorados de Sinaloa mexicano.

La prensa lo consideraba un fracaso como entrenador pero el astro argentino consiguió llevar al equipo de la Segunda División mexicana a las finales de los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019. Poco después dejaría el equipo por problemas de salud y tras no conseguir devolverlo a la élite del fútbol mexicano, para fichar por el Gimnasia y Esgrima La Plata para la temporada 2019-20, su último paso por los banquillos.

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Altamente recomendado para los que quieran adentrarse en sus últimos años en los banquillos y quieran sentir el fervor que le acompañó allá donde fue.

Diego, el último adiós (documental, 2021)

Estrenado tras el primer aniversario de su fallecimiento, este título de HBO Max es un homenaje desde el mundo del fútbol que reúne a estrellas de la talla de Carlos Bilardo y Jorge Burruchaga junto a otras celebridades como la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. El documental se centra en la humanidad del jugador a lo largo de su carrera a través de recuerdos contados por sus protagonistas.

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Si aún había dudas sobre el impacto del argentino en todos los rincones del mundo, este documental las aclara completamente con el llanto de millones de aficionados.