Si algo nos demuestra la historia del arte es que existen muchas obras o autores que por una u otra razón no fueron reconocidos en vida. Algunos tuvieron el desfortunio de morir antes de que se publicara su mejor trabajo. Otros quizás no fueron entendidos en su momento. Algunos simplemente les faltó la exposición en su momento. Pero sea cual sea la razón, la realidad es que existen grandes escritores que ahora idolatramos pero que en su momento no recibieron el crédito que merecían.

Aquí te dejamos una lista de alguno de los grandes escritores que fueron ignorados hasta el día de su muerte.

Andrés Caicedo (1951-1977)

Al ser contemporáneo de García Márquez, Caicedo fue ignorado por los intelectuales del momento. A diferencia del primero Andrés retrataba a una Colombia más realista. Directa y sin metáforas, su literatura es una de las mejores del siglo XX. Es una pena que no se le tomara en cuenta por sus contemporáneos. Desgraciadamente murió en 1977 a la edad de 25 años.

Franz Kafka (1883-1924)

La vida de Franz Kafka se podría describir fácilmente como tormentosa. Esto se ve reflejado en sus obras que fueron publicadas, la mayoría, de forma póstuma. Al igual que Gregorio Samsa, el protagonista de La Metamorfosis, una de sus obras más famosas, este murió en el anonimato el 3 de junio de 1924 a causa de una tuberculosis. A pesar de que su vida personal fue tan tormentosa como refleja su obra, Kafka fue en realidad un hombre agradable y de trato fácil.

Se dice que antes de morir encargó a un amigo que quemara toda su obra. Por suerte para la humanidad, éste ignoró su petición. ¿Se imaginan un mundo sin la obra de Franz Kafka.

John Kennedy Toole (1937-1969)

La Conjura de los Necios, novela de John Kennedy Toole, ganó el Premio Pullitzer. Esto consagró al escritor estadounidense como uno de los mejores novelistas de su generación. Desgraciadamente no pudo vivir para ver este éxito y reconocimiento al fallecer antes de que su máxima obra si quiera fuera publicada.

Emily Dickinson (1830-1886)

La vida de Emily Dickinson fue un ejemplo de visión y, al mismo tiempo, de incomprensión en un mundo como el de un siglo XIX en el que las mujeres poetisas no proliferaban y mucho menos con una poesía tan peculiar como la de Dickinson. Obsesionada con temas como la muerte, la inmortalidad o la pasión dedicada a un amante del que nunca nada se supo, Dickinson llegó a escribir más de 18 mil poemas de los cuales fueron publicados tan solo doce por editores que, además, modificaban constantemente su estilo para adaptarlo a los estandartes de la época. Encerrada en casa durante los últimos años de su vida, Dickinson murió en 1886, siendo su hermana Vinnie quien descubriría hasta 800 poemas en cuadernos en su habitación.

Sylvia Plath (1932-1963)

En 1982, Sylvia Plath se convirtió en la primera autora en recibir un Premio Nobel de Literatura póstumo. Fue su esposo quien se encargó de publicar sus manuscritos. En 1982 se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura de madera póstuma. Sin duda su joven partida nos privó de una de las mejores escritoras de su generación.