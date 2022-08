Hilma af Klint: la pionera del arte abstracto

El mundo del arte, como cualquier otro círculo de nuestra sociedad, suele ignorar el aporte de la mujer en su desarrollo. Este es el caso de Hilma af Klint, una de las pioneras del arte abstracto.

Hilma af Klint nació en la ciudad de Solna, Suecia en el año de 1862, Hilma se desarrolló en el mundo del arte desde que logró ingresar a la Real Academia Sueca de las Artes de Estocolmo, uno de los pocos centros que admitían a mujeres de toda Europa. Aunque fue ahí donde aprendió académicamente lo necesario para iniciar una carrera artística, su instinto y necesidad de sacar su propio sufrimiento la llevó a romper todas las reglas aprendidas en la escuela.

Hilma af Klink tuvo un fuerte interés por la espiritualidad. Se cree que esto se debió a que acompañó a su hermana de diez años en su lecho de muerte. Este hecho sin duda marcó su vida para siempre.

A medida que su carrera empezaba Hilma af Klint se acompañó de sesiones espiritistas, mismas que buscaría plasmar en su obra. Sin embargo, plasmar este tipo de sentimientos en el arte no era bien visto. Además, el hecho de ser mujer la ponía en riesgo de ser acusada de bruja, por lo que paralelamente creaba arte «normal» para poder sobrevivir.

Sin embargo, el mundo del arte concuerda que el mayor aporte de Hilma af Klint fueron precisamente esas obras que la pintora guardó en secreto. Se trata de más de 1000 cuadros abstractos realizados mucho antes de que existiera el arte abstracto.

Así que no, no fue Kandisky el inventor del arte abstracto. La realidad es que Hilma af Klint fue pionera y realizó esta técnica desde antes y de manera más pura ya que no siguió un proceso para disolver la realidad, plasmó directamente sus sentimientos y emociones.

¿Te interesó la obra de Hilma af Klint?