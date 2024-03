Hayao Miyazaki olvida su película anterior y trabaja en una nueva

La magistral obra de Hayao Miyazaki, “El chico y la garza”, se coronó este fin de semana en los premios Oscar 2024 como la mejor película animada. Dejando fuera de la jugada a películas como “Robot Dreams” de Pablo Berger o “Elemental” de la casa Pixar. Sin embargo, el premio no lo recogió el propio Miyazaki, sino su productor y amigo Toshio Suzuki, quien además declaró que Hayao no se jubilará nunca.

“El chico y la garza” fue la última película de Hayao Miyazaki después de haber anunciado (de nueva cuenta) un retiro del trabajo que lleva haciendo por más de 50 años. A sus 80 años se mantiene en activo realizando dibujos que completan un nuevo y ambicioso proyecto que ha inquietado a más de uno. Sin embargo, aunque la película ganadora se estrenó el año pasado, Toshio Suzuki también comentó que acaba de hablar con el creador y este le preguntó de qué trataba su última película porque no lo recordaba.

Toshio Suzuki, el expresidente de Studio Ghibli, explicó que Hayao Miyazaki ya tiene en mente su nuevo proyecto y por ende, no puede detenerlo, pese a los esfuerzos. “Ya no intento disuadirle, aunque hiciera una película fallida”. Esto debido a que en la vida, Miyazaki únicamente disfruta del trabajo, lo que explica definitivamente porque aún no quiere desvincularse del séptimo arte. Su amigo Suzuki, ha mencionado en distintas ocasiones que mientras Hayao Miyazaki siga trabajando, él no podrá jubilarse porque siempre lo ha apoyado y las continuaciones no serán la excepción.

Hayao planea seguir trabajando hasta los 90 años y esto implica la dedicación y obstinación que le está dando a un nuevo proyecto del cual no se han revelado detalles de trama o personajes, pero es un hecho que el gran Miyazaki se encuentra trabajando en una nueva creación. Junichi Nishioka, vicepresidente de Studio Ghibli, también ha hablado sobre esto y reiteró que Miyazaki va a su oficina todos los días y dedica sus horas a trabajar en esta nueva creación, ferviente como siempre lo ha hecho.

Los intentos de jubilación de Hayao Miyazaki iniciaron con el estreno de “Ponyo en el acantilado” de 2008 y se repitieron con “El viento se levanta” de 2013. Con el estreno de “El chico y la garza” se dio por sentado que el gran creador de Tokyo no piensa despedirse del lápiz y el papel para crear nuevos personajes que se queden en el imaginario colectivo de sus fanáticos.