«Him»: todo sobre la nueva película de terror psicológico de Jordan Peele

Jordan Peele, el famoso cineasta estadounidense dio a conocer importantes detalles acerca de la próxima entrega que está produciendo. Se trata de «Him«, una película de terror psicológico, la cual estará ambientada en el mundo del fútbol americano.

De acuerdo al también actor, el nuevo filme se estrenará el próximo 19 de septiembre de 2025. La dirección está a cargo de Justin Tipping y será protagonizada por Marlon Wayans, quien dará vida a una leyenda en la cancha de americano. El mariscal en cuestión se encargará de entrenar a un joven deportista interpretado por Tyriq Withers.

Asimismo, veremos en el reparto de la esperada cinta a Jim Jefferies, Julia Fox, Tim Heidecker, a la cantante Tierra Whack y al rapero Guapdad 4000. Este nuevo filme desde su anuncio generó grandes expectativas para los cinéfilos, pues se sabe que está basado en un guion de Blacklist por Zack y Skip Bronkie (autores de «Limetown»).

En la producción además de Jordan Peele, también participa Ian Cooper, Win Rosenfeld y Jamal Watson a través de Mokeypaw Productions. Mientras que David Kern y Kate Oh son los productores ejecutivos.

Hasta el momento no han sido reveladas primeras imágenes o grabaciones del filme, como dato curioso, este largometraje, en un inicio tuvo el título provisional de «Goat» (cabra en español).

Cabe destacar que Peele bajo Monkeypaw ha lanzado cintas aclamadas por la crítica, tales como Get Out, Us, Candyman y ¡Nope!

Siendo el caso de Get Out, un filme de 2017, que arrasó en las nominaciones de los Óscars de ese año. Fue nominada en la categoría de Mejor película, Mejor director, Mejor actor (Daniel Kaluuya) y Mejor guion original, llevándose el galardón de esta última.

Jordan Peele también ha figurado como actor en los cortometrajes: Boner Boyz! (2008), 3B (2010) y The Sidekick (2013). En videos musicales de bandas reconocidas, «White & Nerdy» (2006) de «Weird Al» Yankovic y en «I Write Sins Not Tragedies» (2006) de Panic! At The Disco.

Mientras que en televisión, se le reconoce por protagonizar la serie de Comedy Central, Key & Peele y por ser parte del elenco de MADtv. En 2014 tuvo un papel recurrente en la serie de FX, Fargo; y fue productor ejecutivo y guionista de todos los episodios de The Twilight Zone. Por otro lado, Jordan Peele apareció en la lista anual Time 100 de personas más influyentes en el mundo en el año 2017.