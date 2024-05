Todos los detalles sobre el anime «Rick and Morty» de Takashi Sano

Aunque la huelga de guionistas del año pasado en Hollywood afectó drásticamente los planes de estrenar en 2024 la temporada ocho de «Rick and Morty«, esta gran serie de animación perteneciente a Dan Harmon y Justin Roiland se mantiene vigente dado al más reciente estreno del tráiler de «Rick and Morty: The Anime» la versión en animación japonesa de las aventuras del científico abuelo y su «secuestrado» nieto que viven juntos viajando y aprendiendo a lo largo de tiempos y dimensiones.

«Rick and Morty: The Anime» consta de 10 episodios donde se adaptaron algunos temas y eventos de la serie principal pero promete estar planteada como una serie con contenido original que podrá observarse de manera independiente, es decir, sin tener que ver previamente la versión primaria y de la cual, se esperan posibles innovaciones.

Takashi Sano, el director de «Torre de Dios«, es quien tomó el mando para la dirección de la serie de anime para el canal de Youtube Adult Swim, y el estudio Telecom Animation Film se encargará de la animación. No hay que olvidar que Sano ya ha laborado para la sería escribiendo y dirigiendo dos especiales: ‘Rick and Morty vs. Genocider‘ y ‘Summer Meets God (Rick Meets Evil)‘.

Entre 2020 y 2021 se publicaron cinco cortos de anime cuya inspiración surgió de la serie original. En esta ocasión, para finales de este año, se tiene prevista la llegada de «Rick and Morty: The Anime» producida por Telecom Animation Film sin olvidar que los anteriores cortos estuvieron a cargo de Studio Dee, Sola Entertainment y el mismo Telecom.

Se pretende que la serie animada se estrene a lo largo del año a través de Adult Swin y MAX. El tráiler de «Rick and Morty: The Anime» Morty es celebrado como un héroe durante el primer vistazo que promete historias originales, incluyendo algunas que se inspiran en el dibujo animado principal por 10 episodios. La producción corre a cargo de Jason DeMarco, de Adult Swim, y Joseph Chou, de Sola Entertainment.

Además el tema de apertura será Love Is Entropy, escrito y arreglado por el grupo japonés OTONEZ. Así que esta nueva entrega de la serie que ha marcado a toda una generación es una de las más esperadas en el año para poder disfrutar de las aventuras de esta dupla en un formato de animación diferente y con una historia contada con un enfoque diferente sin perder la esencia de la misma.