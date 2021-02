«Howl«, la grabación perdida de Allen Ginsberg, finalmente será publicada. En esta cinta el poeta, aparece leyendo su entonces épico poema de 1956.

Saldrá a la luz por primera vez, el próximo 21 de abril, gracias a una conexión entre Reed College, donde se grabó la lectura hace 65 años, y el sello discográfico Omnivore Recordings.

«HOWL», el poema

«Allen Ginsberg en Reed College – The First Recorded Reading of Howl and Other Poems» es el título que llevará y será lanzado a través de Omnivore en todos los formatos digitales, CD y hasta vinil.

La grabación es la más antigua existente de Ginsberg leyendo la obra de 1955 y lo increíble es que se realizó esta cinta justo el Día de San Valentín de 1956, en el segundo día de las presentaciones que tuvo Ginsberg en Reed College.

¿Cómo fue el descubrimiento de esta joya?

La cinta se mantuvo en el olvido hasta 2007, cuando John Suiter la encontró en una caja en la Biblioteca Conmemorativa Hauser del colegio Reed mientras investigaba sobre otro poeta que leyó en la universidad ese día, Gary Snyder.

Más tarde, fue Cheryl Pawelski, la cofundadora de Omnivore Recordings, quien envió la cinta con el ingeniero Michael Graves para transferirlo, restaurarlo y masterizarlo.

“Fue maravilloso descubrir que existía una cinta de la lectura de Howl de Ginsberg en Reed College. El hecho de que sea la primera lectura grabada y de que pueda ser útil para llevar esta grabación histórica a una audiencia más amplia, es emocionante.» Pawelski