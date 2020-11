Peter Hook e Ian Curtis, quien fuera el bajista de Joy Division habló sobre la primera vez que se conocieron ambos músicos.

Durante uno de los episodios de Transmissions The Definitive Story (exactamente el primero), un nuevo podcast sobre Joy Division y New Order; Hook relató cómo fue ese primer acercamiento con su compañero Ian Curtis.

Acerca del podcast, que dio inicio el pasado 29 de octubre, contará con entrevistas con importantes personalidades como: Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert y Peter Hook junto a famosos que son fans como Bono, Damon Albarn, Johnny Marr, Liam Gallagher, Jonny Greenwood entre muchos otros.

El que amigos cercanos, compañeros de banda y grandes fans de Joy Division hablen acerca de la legendaria agrupación y de su mítico vocalista, es sin duda una gran experiencia. Realmente ha sido una genial idea la creación de este podcast, y en este primer episodio se te acelerará el corazón al escuchar a Peter Hook de viva voz, hablar de esta experiencia.

«Conocí a Ian en el Electric Circus. No recuerdo qué concierto fue. Podría haber sido el tercer concierto de Sex Pistols. (…) Fui a su casa que estaba en Stretford. Él y Debbie vivían con la madre o la abuela de Ian en ese momento, no tenían su propio lugar en ese momento … o simplemente se habían mudado allí temporalmente. Ian me mostró su PA y me dijo Oye, ¿has escuchado este nuevo álbum de Iggy Pop? Acaba de salir esta semana. Nunca había escuchado a Iggy Pop antes. Tocó ‘China Girl’ de ese álbum y pensé que era genial, y me enamoré de él de inmediato y pensé … este es el tipo «.

Peter Hook