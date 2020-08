COMO TENER UNA VIDA LIBRE SEGÚN JEAN PAUL SARTRE

«Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace»



Jean-Paul Sartre, nació en París un 21 de junio. Es uno de los exponentes del existencialismo y del marxismo humanista. Además fue el décimo escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura, en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta. Tuvo una eterna relación amorosa e intelectual con la escritora y feminista Simone de Beauvoir.

“El existencialismo es humanismo”

El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Sólo será después, y será tal como se haya hecho. Así, pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es lo que él se hace.

El hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. Éste es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre. Pero ¿qué queremos decir con esto sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa? Pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir, y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir.

La mala fe

Sartre decía que:»La mala fe es una forma de mentira». Esta idea consiste en que, la mala fe es la mentira inmanente, el autoengaño; en ella nos engañamos a nosotros mismos. «cuando nos buscamos excusas para hacer más llevadero nuestro presente, tenemos conducta de mala fe«. Este concepto describe el fenómeno en el cual el ser humano se niega su propia libertad absoluta y en cambio elige comportarse como un objeto inerte

La angustia

El hombre es angustia,explicó Sartre. «La angustia no es por ningún motivo concreto, ni de ningún objeto externo, es miedo de uno mismo, de nuestras decisiones, de las consecuencias de nuestras decisiones. Es la emoción o sentimiento que sobreviene con la conciencia de la libertad«. La angustia es algo que sufre el hombre al darse cuenta de su libertad de que lo que somos y lo que vamos a ser depende de nosotros mismos.

El amor

Este concepto fue explicado en su libro El ser y la nada, donde explica que en la relación de amor que se establece entre dos conciencias libres, la más débil es la que ama más.La conciencia que ama menos es la que somete más.