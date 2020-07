KAFKA: LA SEXUALIDAD OPONIÉNDOSE AL AMOR

Kafka desvela los aspectos existenciales de la sexualidad, Milan Kundera, es un articulo publicado por el blog de literatura Calle del Orco. El cuál muestra los aspectos » existenciales de la sexualidad: la sexualidad oponiéndose al amor; la extrañeza del otro como condición, como exigencia de la sexualidad; la ambigüedad de la sexualidad».

Joyce y Kafka , fueron los personajes literarios que intentaron abordar la sexualidad de manera más abierta y casi inconsciente dentro de sus textos. Lo cuál resulta contradictorio, pues en lo personal Kafka, siempre fue una personal perdida e inestable en el ámbito amoroso, de hecho se sentenció a si mismo diciendo «Mi barca es muy frágil».

El escritor era muy fiel al mundo de la prostitución, el cuál descubrió en su juventud.

«Ayer, de pura soledad, me llevé a una prostituta a un hotel. Era demasiado vieja para seguir siendo melancólica. Y solo le apenaba que los hombres no fueran tan cariñosos con las prostitutas como lo son con sus amantes. Y no la consolé porque ella tampoco me consoló» Escribió a su amigo Max Brod