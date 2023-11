Esta semana te traemos toda la información de la entrevista en la que Kendrick Lamar pone a la venta un teléfono móvil por 5 mil pesos l Ari Aster decepcionado por el fracaso de Beau is Afraid l cancelan concierto de supuestos Neonazis en la CDMX l Descubren CBD en una planta diferente a la de María Juana l Además, te decimos quiénes fueron los ganadores de los pases dobles para el Festival Hipnosis. Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Hoy tenemos como invitada a Nadia Islas de Young Collectors.

MICRODOSIS SEMANAL

Ari Aster confiesa estar decepcionado por el fracaso de «Beau is Afraid» en cines

La productora A24 gastó 35 millones de dólares para darle vida en la pantalla grande al tercer largometraje del director Ari Aster, titulado “Beau Is Afraid«. Sin embargo, la película fracasó en taquilla con una recaudación mundial de poco más de 10 millones de dólares, con lo que perdió más de 2 terceras partes y se convirtió en uno de los estrenos menos prolíficos del año.

En entrevista para Vanity Fair, Aster habló sobre la decepcionante recepción del público con la película. Comentó que sabía que estaba haciendo una película polarizadora, pero que le entristeció la poca disposición del público a involucrarse con ella. La película, protagonizada por Joaquin Phoenix, no logró que la gente conectara con la historia.

Al parecer éxito de «Heredity« y «Middsomar» no alcanzó para «Beau is Afraid» pero esto no quiere decir que Aster o A24 se den por vencidos ya que pesar de la decepción financiera, A24 se queda con Aster para su próxima película, supuestamente un western nuevamente protagonizado por Joaquin Phoenix.

Cancelan concierto de supuestos neonazis en la CDMX

«American Nightmare» era un evento que pretendía llevarse a cabo el sábado 28 de octubre en una locación «secreta». Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, arribó al lugar con más de 100 elementos y rodearon el recinto para evitar que se llevará a cabo el concierto. Al mismo tiempo, personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México clausuró el recinto con sellos de suspensión.

Por su parte en la página oficial de quienes son los supuestos organizadores del evento se publicaron varios comunicados hablando del concierto y de la polémica que generó como que: “DESPERADOS DIVISION no fomenta el odio ni la discriminación, prueba de ello es que a nadie se le negó el acceso, ni se le discriminó por parte de asistentes, organizadores o músicos”.

Además, señalaron una presunta manipulación mediática: “manifestamos nuestra repugnancia a las narrativas fantasiosas parecidas a las de las películas, las cuales no tienen nada que ver con nosotros, ni con nuestros principios y objetivos. Algunos medios de comunicación, se encargaron de ‘cubrir’ la relación entre skinheads y el fascismo, relegando así, el origen de la contracultura skinhead, el cual es multicultural”.

Por último, compartieron una contracrónica a la del medio El País ya que según los organizadores el concierto no fue clandestino ni secreto (incluso argumentaron que el evento se anunció con anticipación en redes, lo que es verdad, aunque llamó la atención que la ubicación se compartió por canales privados, tal vez previniendo su cancelación). Al momento no se sabe si esto es una medida fascista por parte de las autoridades a una expresión cultural o una buena obra.

Kendrick Lamar regresa a México y lanza un anti smartphone

Kendrick Lamar y Dave Free, anunciaron una edición limitada de Light Phone, una alternativa sencilla de edición limitada al teléfono inteligente moderno con muy pocas funciones y herramientas, el dispositivo es conocido como la antítesis del iPhone ya que Kendrick Lamar quiere que los teléfonos sean un poco más «humildes». PgLang, fue fundada en el año 2020

Este teléfono estará disponible en su sitio web a partir de hoy 2 de noviembre, con solo 250 dispositivos disponibles para su compra. El móvil cuenta con puntos de acceso pero no admite navegación por Internet, correo electrónico ni redes sociales. Básicamente, funciona igual que los teléfonos móviles de antaño, permitiéndote enviar mensajes de texto o llamar.

Otro punto a destacar es que la pantalla utiliza tecnología de “papel electrónico”, la misma de los libros electrónicos Kindle. Además tiene bajos requisitos de energía ya que no tiene la luz de fondo que emiten los teléfonos inteligentes por lo que la batería del dispositivo dura entre 1 y 2 días.

El teléfono te permite hacer cosas como importar contactos o agregar herramientas. También hay un menú con caja de herramientas personalizable en el que puedes agregar o eliminar varias funciones adicionales. Si no consigues una de las ediciones limitadas el Light Phone II normal está disponible por $5 mil 327 pesos.

Esta noticia, se da a conocer casi al mismo tiempo que la de Axe Ceremonia con Kendrick como el primer artista confirmado para su edición del 2024. El rapero también se presentará el 29 de marzo en el primer día de Tecate pal’ Norte.

Descubren CBD en una planta diferente a la de la mariguana

Un equipo de científicos brasileños encontró cannabidiol en las flores y frutos de una planta llamada Trema micrantha blume, un arbusto que crece en gran parte de Brasil y que a menudo se identifica como maleza. Este hecho abre nuevas vías para producir la popular sustancia mediante otras fuentes.

Aunque aún se está investigando la eficacia del compuesto como tratamiento médico, los especialistas afirmaron que en el análisis químico encontraron CBD en la planta, pero no THC, lo que aumentó la posibilidad de nuevas opciones del cannabinoide, que probablemente no enfrentará los obstáculos legales y regulatorios del cannabis.

El CBD, es cada vez más utilizado para tratar afecciones relacionadas con el dolor crónico, la epilepsia y la ansiedad, además es uno de los principales compuestos activos que se encuentran en el cannabis, junto con el THC o el tetrahidrocannabinol.

A la fecha la producción y comercialización de productos derivados del CBD son legales en México ya que están avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien atiende en el marco de sus atribuciones legales, las solicitudes de personas y organizaciones interesadas en el uso medicinal, personal y lúdico de la cannabis.

NOTA FRITA

Tiktoker afirma que el pan de muerto está hecho con cenizas de difuntos

Una tiktoker extranjera publicó en su cuenta de Tik Tok un video donde dice que en México, el pan de muerto está hecho con cenizas de difuntos y por ello, se le da ese nombre. El vídeo desató una ola de comentarios sarcásticos hacia la influencer que se hace llamar “La Gringa” pero que al parecer, en realidad, es polaca y su contenido aborda sus vivencias en Latinoamérica.

RECOMENDACIÓN DE LA CASA

En la emisión de este Factor Cultural, nos acompaña Nadia Islas, la fundadora de Young Collectors. Mira el video para que te enteres de esta increíble iniciativa para talentos del arte y la forma en como puedes integrarte.