¿Kurt Cobain habló de la isla de Jeffrey Epstein en esta canción?

Esta semana te traemos toda la información sobre Kurt Cobain y la entrevista en donde habló sobre una isla que dicen es la de Jeffrey Epstein I además te contamos todo sobre la agresión que sufrió León Larregui en Paris I Además tenemos todos los detalles sobre los artistas famosos que fueron utilizados para entrenar a la inteligencia artificial. Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Hoy tenemos como invitada a Toalla Estrella de la Mañana, tatuadora.

MICRODOSIS SEMANAL

LANZARÁN NUEVO DISCO DE DAVID BOWIE EN ABRIL

Con motivo del natalicio de David Bowie, se anunció el lanzamiento de un disco de bowie titulado: “Waiting in the sky (Before the Starman came to earth”).

El álbum será presentado el 20 de abril como una colección de grabaciones que Bowie realizó en los estudios Trident en 1971.



Este material incluye la mayoría de las canciones que formaron parte del aclamado álbum «The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars, además de cuatro canciones que no llegaron al álbum final, así como un cover de «Round and Round‘ de Chuck Berry.

LEÓN LARREGUI ASEGURÓ QUE FUE GOLPEADO Y DISCRIMINADO EN PARÍS

Fans y seguidores del cantante León Larregui comenzaron a leer publicaciones un tanto extrañas a través de su cuenta de exs: en los estados se mezclaba el idioma francés y el español y en ellos aseguraba que estaba siendo golpeado y discriminado.



Los exces decían: “banda maifa paris me acaban de madrear unos put*s. Rue mabillon et rue abillon”, escribió larregui en su primer mensaje desconcertando a sus seguidores. Minutos después, solicitó apoyo de la “mafian mexicana” posteriormente escribió que estaba viviendo la discriminación y al final, borró los tweets.



Y aunque aún no ha emitido otra declaración al respecto, el internet no perdonó la situación y se volcó en una lluvia de memes y burlas al respecto debido a su ya famosa manera de levantar la voz en cuanto a las “injusticias que le pasan”.

BRITNEY SPEARS SE DESPIDE DE LA INDUSTRIA MUSICAL

Luego de que se especuló sobre el regreso de Britney Spears a la industria musical, tras ganar su libertad después de 13 años de tutela. La princesa del pop, disipó los rumores a través de un contundente mensaje de Instagram.

Junto a una imagen de la pintura barroca italiana de 1631 “Salomé con la cabeza de San Juan Bautista” de Guido Reni, Britney Spears escribió: “¡Para dejarlo claro, la mayoría de las noticias son basura!: “¡Nunca más regresaré a la industria musical! Cuando escribo, lo hago por diversión o para otros”. Britney también aprovechó para declarar sobre las afirmaciones respecto a la publicación ilegal de sus memorias, desmintiendo por completo esa versión reiterando que ella misma las escribió. Las memorias de la cantante provocaron distintas reacciones por parte de su ex, Justin Timberlake que desde que se publicaron es señalado con críticas tan fuertes que decidió bloquear los comentarios y posteriormente eliminar su cuenta de Instagram.

KURT COBAIN NO HABLABA SOBRE LA ISLA DE JEFFREY EPSTEIN EN LA ENTREVISTA QUE FUE VIRALIZADA

El caso de Jeffrey Epstein ha generado polémica y un sinnúmero de noticias falsas buscando los clicks y los likes que genera este tema tan espinoso. Un ejemplo de ello es el fragmento de la entrevista que le hicieron a Kurt Cobain en el año 1993; en ella habló sobre una isla donde torturaban mujeres.

Esto, fue tomado por los internautas para crear la teoría de que Kurt conocía la isla de epstein y que por ello, había sido silenciado y eliminado de este mundo.

Associated Press buscó al entrevistador Edgar Klüsener para corroborar la información. Lo cual, fue desmentido por Edgar a través de un mensaje de Linkedin donde aclaró que Cobain se refería a la Bainbridge island correspondiente al libro “Shadowland* de William Arnold y al caso de la actriz Frances Farmer a quien la agrupación le dedicó una canción.

DONALD GLOBER PROTAGONIZARÁ LA PELÍCULA BIOGRÁFICA SOBRE 21 SAVAGE

En la presentación del tráiler de “American Dream: The 21 Savage Story”. Podemos ver a al rapero a través de tres etapas de su vida: cada una, protagonizada por un actor diferente. Los protagonistas de la biopic serán Donald Glober, Caleb Mclaughlin, de “Stranger Things” y 21 Savage.

El largometraje retratará el arresto del rapero por en el año 2018 por lo que lanzó “Alot” una canción que critica las políticas de migración del entonces presidente Donald Trump.

Aunque no hay una fecha de lanzamiento, la película estará acompañada de una canción titulada “American Dream” , que también será el tercer álbum en solitario de 21 Savage, que se lanzará el 12 de enero a través de Epic Records.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

MARIO KART ES CATALOGADO COMO EL JUEGO MÁS ESTRESANTE

Bonus Finder, realizó un estudio dedicado a monitorear la frecuencia cardiaca de varios jugadores para poder determinar qué videojuegos causan más estrés al jugarlo y en primer lugar salió mario kart.

Según los jugadores investigados, este videojuego genera un estrés constante, en comparación con otros 15 títulos: como Fifa 29, Minecraft, Fornite, Call Of Duty Modern, entre otros tantos para PC, consola y móvil.

ESTOS SON LOS ARTISTAS FAMOSOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ENTRENAR A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El 2024 inició fuerte y una de lass noticias más reveladoras fue la lista de artistas que midjourney empleo para entrenar a una de las generadoras más populares de imagenes a traves de inteligencia artificial.



Algunos de los nombres más importantes incluyen a: Yayoi Kusama , Frida Kahlo , Banksy , Guerrilla Girls , Hr Giger, Harmony Korine , Anish Kapoor, Walt Disney, Picasso , Egon Schiele , Mark Rothko, Francis Bacon y Andy Warhol.