Madonna, Miley Cirus y Rihanna en la isla de Jeffrey Epstein

En los útlimos días, salieron a la luz documentos que presentan nombres y nueva información acerca del gigante esquema de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y sus clientes. Entre ellos podemos ver nombres de artistas y políticos de renombre como: Courtney Love, Gwen Stephani, Lady Gaga, Madonna, Marina Abramovic, Eminem, Meryl streep, Miley Cyrus, Jay z, Rihanna, Quentin Tarantino, Pharrel Williams, Paris Hilton, Oprah y Beyoncé.

Un informe de febrero de 2023 del periódico británico Daily Mail afirmó que pronto se publicará un lote de documentos judiciales que pronto se revelarán «que se espera que incluyan información relacionada con al menos una ‘figura pública'».

Si bien la lista fue elaborada en septiembre del 2019 por la fiscalía durante el juicio que inició Virginia Giuffre una de las víctimas contra Ghislaine Maxwell, la principal reclutadora de la red y mujer de Epstein, se dijo que esta información se mantendría clasificada. Fue esta semana cuando @DonnaPrissyrn1, publicó en Twitter un documento que consta de alrededor de 2.000 paginas que recopila cientos de archivos judiciales, que detallan las acusaciones realizadas por los mencionados querellantes, entre ellos, la lista de potenciales clientes.

Entre las acusaciones, se enfatiza principalmente el rol de Maxwell en la red de tráfico, asegurando que en el año 1999, se acercó a la víctima Virginia Guiffre reclutándola como masajista, pero fue llevada a la isla pedófila donde fue sometida por años como prostituta menor de edad.

Por su parte la periodista Lara Logan también publicó en su cuenta de Twitter los documentos con el copie: «Vale la pena leer esto. Nunca volverás a mirar a personas como el Príncipe Andrew y Alan Dershowitz».

This is worth reading. You will never look at people like Prince Andrew & Alan Dershowitz again.

Epstein Docs – DocumentCloud https://t.co/u2m58TICJ1

— Lara Logan (@laralogan) February 15, 2023